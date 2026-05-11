La otra llegada a Tenerife: un cayuco con cien migrantes alcanzó la costa mientras los focos apuntaban al Hondius

Las operaciones de rescate coincidieron en tiempo y proximidad geográfica, mostrando la diferencia en el trato mediático y oficial entre ambos casos.

Otra embarcación, una lancha neumática con 55 migrantes, fue rescatada por Salvamento Marítimo cerca de Lanzarote, tras quedar semisumergida en el Atlántico.

Mientras la atención mediática se centraba en el rescate del crucero MV Hondius por una infección a bordo, Salvamento Marítimo realizaba la operación de auxilio al cayuco.

Un cayuco con 138 migrantes africanos, incluyendo mujeres y menores, llegó al puerto de Los Cristianos, Tenerife, tras salir de Gambia siete días antes.

En Granadilla de Abona solo faltó que un infiltrado gritara "luces, cámara, acción" mientras un grupo de pasajeros de un crucero de exploración y aventura fuera rescatado por las autoridades españolas.

Apenas a 30 kilómetros de allí, y sin concitar la atención de prácticamente nadie, un grupo de 138 migrantes africanos llegaron al puerto de Los Cristianos, también en Tenerife.

Pocas veces dos realidades tan diametralmente opuestas coinciden en un espacio tan corto de tiempo y territorio: a las 10.25 horas los migrantes africanos emitieron su voz de auxilio.

A esa misma hora, los españoles a bordo del MV Hondius comenzaron a tocar tierra gracias a un operativo bien cuidado y con una coreografía medida por el Gobierno que ponía fin a una travesía interrumpida por una extraña infección: el hantavirus.

A unos, los miraba todo el planeta, tres ministros les ponían alfombra roja y preparaban una escenografía impoluta. A los otros, solo los esperaba Salvamento Marítimo.

De unos, se conocen todas las nacionalidades, oficios y la ruta precisa. De los otros, apenas nada.

Entre sus ocupantes figuran numerosas mujeres y menores, según informó EFE. Todo apunta a que el cayuco salió hace siete días de Gambia. Eso es todo.

Tras recibir el aviso, las autoridades españolas han movilizado a dos lanchas salvamares para su auxilio, y a las 11.05 horas la 'Alpheratz' localizó el esquife parado e intentó que arrancara para escoltarlo hasta el puerto de Los Cristianos.

La salvamar 'Alpheratz' lo escoltó hasta el punto de encuentro fijado con la 'Menkalinan', que continuó junto al cayuco hasta que entró en el puerto, donde a las 12.15 horas se produjo el desembarque de los inmigrantes que viajaban en él.



Salvamento Marítimo movilizó también de manera preventiva para este operativo al buque 'Heroínas de Sálvora'.



Precisamente, algunas de estas embarcaciones estaban ya en alerta en la zona, colaborando en Granadilla de Abona en el operativo de fondeo y desembarco del crucero.

No muy lejos de allí, la salvamar 'Al Nair' también rescató a otros 55 inmigrantes que viajaban en una lancha neumática. Esta también se había quedado parada y ya estaba semisumergida en aguas del Atlántico.

La lancha neumática de la que fueron rescatados 55 personas. EFE

Inmediatamente, fueron trasladados al puerto de Arrecife, en la isla de Lanzarote.

El avión 'Sasemar 103', que localizó a la zódiac sobre las 13.00 horas (hora canaria) —es decir, mientras en tres ministros del gabinete daban una rueda de prensa para hablar del opulento rescate de los aventureros—, avistó que uno de los balones estaba semidesinflado".

También contempló que ya no se movía y que estaba semisumergida, si bien comunicó que no había personas en el agua y que sus ocupantes se encontraban calmados.

La 'Al Nair' llegó minutos después de las 14.00 horas (hora canaria) al encuentro de la neumática y procedió al auxilio de los inmigrantes.

Este lunes, y probablemente durante las próximas semanas, los focos seguirán iluminados para contar, paso a paso, el regreso de los pasajeros del MV Hondius y sus peregrinaciones hospitalarias.

Nadie recordará a los demás navegantes canarios de la jornada.