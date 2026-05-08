Golpe histórico de la Guardia Civil al narco: incauta la mayor cantidad de cocaína nunca vista en dos operaciones en alta mar

Vista aérea de los fardos de cocaína incautadas por la Guardia Civil. E.E.

Las claves

Las claves Generado con IA La Guardia Civil ha incautado más de 41 toneladas de cocaína en dos operaciones en alta mar, el mayor decomiso mundial en un solo golpe. Se han detenido 77 personas y se ha intervenido además 8,5 toneladas de hachís, 72.000 litros de gasolina, embarcaciones, vehículos y armas. La operación Alfa-Lima, desarrollada junto a autoridades internacionales, incluyó intervenciones en el Atlántico, Canarias y varias provincias españolas, con 54 detenidos. En la operación Abisal se interceptó el buque Arconian con más de 30 toneladas de cocaína, custodiada por miembros armados vinculados a la organización Mocro Maffia.

La Guardia Civil ha incautado más de 41 toneladas de cocaína en dos operaciones contra el narcotráfico en alta mar y ha detenido a 77 personas implicadas. Esto supone la mayor interceptación de esta droga registrada hasta hora en el mundo, en un solo golpe policial.

El resultado de estas dos "macrooperaciones" lo ha presentado este viernes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha subrayado el "contundente avance estratégico contra el crimen organizado transnacional".

Aunque no solo se ha incautado cocaína, en estas operaciones también han intervenido 8,5 toneladas de hachís, 72.000 litros de gasolina y una veintena de embarcaciones marítimas, vehículos y armas.

Operación Abisal.

En total, este cargamento tendría un valor de 812 millones de euros en el mercado negro.

"Más allá del éxito operativo, ambas operaciones muestran la capacidad para dar un salto estratégico en la forma de abordar la lucha contra el crimen organizado transnacional, con inteligencia y medios para golpear las rutas de transporte, la infraestructura logística y los mecanismos de financiación", según ha explicado Marlaska.

Operativo de la Guardia Civil en el Océano Atlántico. E.E.

Operación Alfa-Lima

La primera de las operaciones, Alfa-Lima, se realizaron intervenciones en mitad del océano, en Canarias, en el río Guadalquivir, en los puertos de Ceuta o Algeciras y en las provincias de Huelva, Cádiz, Málaga, Jaén, Almería y Murcia.

Una operación conjunta con la Armada, la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, la Guardia Nacional Republicana de Portugal y la Guardia di Finanza de Italia. Así, se han incautado 11 toneladas de cocaína, 8,5 de hachís y 21 kilos de marihuana y alrededor de 30.000 litros de gasolina.

Un dispositivo que se ha saldado con la detención de 54 personas implicadas.

Operación Abisal

En la segunda operación policial, se interceptó el buque Arconian en aguas del Atlántico que cargaba 30.215 kilogramos de cocaína distribuidas en 1279 fardos. La mayor captura de la historia de la lucha contra el narcotráfico.

El origen de la operación está en una investigación iniciada por la Unidad Central Operativa (UCO) sobre la organización liderada por la Mocro Maffia que distribuye importantes cantidades de cocaína a Europa. Fueron estas actuaciones las que alertaron del envío de una elevada cantidad de cocaína en un buque portacontenedores que habría salido de las costas occidentales africanas y que sería recogida en alta mar por embarcaciones de alta velocidad.

Fusiles de asalto y armas incautadas durante el operativo en alta mar. E.E.

Según ha explicado Marlaska, este buque zarpó de las costas de África Occidental, pero el "origen primario" de la droga era otro, además el destino final "no tenía por qué ser España", según ha explicado.

En el asalto a este buque, la Guardia Civil logró neutralizar a seis ocupantes que iban armados con fusiles de asalto MP4 y pistolas Glock dispuestos a abrir fuego, ya que eran los encargados de custodiar la droga para evitar robos por parte de otras organizaciones criminales.

Además, en lo que respecta a España, ha asegurado que "no hay problema con la infiltración de redes" como la Mocro Maffia, una organización criminal encargada de introducir grandes cantidades de cocaína.