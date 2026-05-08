Ayuso iba a dar un discurso en los Premio Platino y recoger el testigo de la próxima edición antes del boicot de Sheinbaum

Guion de la gala de los Premios Platino donde figura que Ayuso iba a subir este sábado al escenario. EL ESPAÑOL

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Las claves Generado con IA Isabel Díaz Ayuso iba a participar en la gala de los Premios Platino en México, recogiendo el testigo para la próxima edición en Madrid y dando un discurso. Ayuso canceló su viaje tras acusar al Gobierno de Claudia Sheinbaum de boicot, alegando amenazas de cierre al recinto si asistía al evento. El Grupo Xcaret, anfitrión del evento, negó haber recibido amenazas y afirmó que la retirada de la invitación a Ayuso fue decisión propia para evitar la politización de la gala. Durante su visita a México, Ayuso generó polémica por sus declaraciones sobre Hernán Cortés y críticas al partido Morena.

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, iba a tener un papel destacado en la XIII edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano, que se celebrarán este sábado en un hotel de la Riviera Maya en México.

Según un guion de la gala al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la mandataria regional iba a subir al escenario para recoger la platina, el testigo de que la edición del año que viene se celebrará en Madrid, y pronunciaría un pequeño discurso.

Algo que no sucederá finalmente después de que Ayuso se haya visto obligada a cancelar su viaje en México acusando al Gobierno de Claudia Sheinbaum de "boicot" al "amenazar a los organizadores" de los premios con "cerrar el complejo donde se celebran" si acudía la presidenta madrileña tanto al evento como al recinto, en cualquier momento.

La gala, copatrocinada por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, se celebra un año en Cancún y otro, en la capital española.

El Gobierno madrileño explicó en un comunicado que aunque Ayuso ha decidido mantener reuniones con los organizadores, no acudirá a la gala para "no perjudicar a los empresarios mexicanos, ni a los participantes de la celebración de un evento internacional de esta magnitud".

El Grupo Xcaret, empresa mexicana propietaria del parque temático natural de la Riviera Maya donde se celebrará el evento, desmintió a Ayuso al negar "categóricamente" haber recibido "amenazas o instrucción alguna" por parte del Ejecutivo de Sheinbaum.

El grupo empresarial se atribuye la responsabilidad de que Ayuso no participe finalmente en el evento.

"Debido a las desafortunadas declaraciones realizadas por la representante de la Comunidad de Madrid los últimos meses culminando con una gira política en México, en días anteriores a la celebración de los Premios Platino Xcaret, hemos solicitado a los organizadores retirarle la invitación para prevenir que el evento sea utilizado como plataforma política en lugar de la celebración que busca enaltecer a la industria cinematográfica de Iberoamérica", afirmó en un comunicado.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación (Segob) de México aseguró en un breve comunicado este viernes que "en ningún momento se intentó evitar alguna de las presentaciones" en el país de Ayuso.

La presidenta madrileña ha protagonizado numerosas polémicas durante su viaje por encabezar un homenaje a Hernán Cortés, defender la pureza del mestizaje y lanzar críticas contra el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido de Sheinbaum.