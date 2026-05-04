Koldo grabó a Ábalos mientras tenía sexo con Jésica y Melisa en Atocha, 25: no fue una trampa de Aldama como declaró el exministro ante el Supremo

Fuentes cercanas afirman que Koldo se encargó de pagar 400 euros a cada una de las mujeres por orden propia, y Aldama no estuvo presente en la fiesta.

Koldo envió fragmentos de las grabaciones y la ubicación del encuentro a su entonces esposa, expresando su incomodidad ante la situación.

Las grabaciones y mensajes obtenidos contradicen la versión de Ábalos, quien aseguró que la presencia de Jésica fue una trampa organizada por Víctor Aldama.

Koldo García grabó a José Luis Ábalos mientras mantenía relaciones sexuales con Jésica Rodríguez y Melisa en un piso turístico de Atocha, Madrid.

Koldo García grabó a José Luis Ábalos mientras mantenía relaciones sexuales con Jésica Rodríguez y otra prostituta llamada supuestamente Melisa en el piso de Atocha, 25 de Madrid.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a las grabaciones de Koldo García realizadas el 10 de noviembre de 2018 y a las conversaciones que mantuvo ese mismo día el entonces asesor de Ábalos con su exmujer Patricia Úriz.

Estos audios y conversaciones desmontan la defensa del exministro, que ha asegurado en el juicio que Jésica fue una trampa puesta por Víctor Aldama para controlarle y que declaró en su contra por "coacciones" del empresario.

La mano derecha de Ábalos envía varios fragmentos de la grabación a su esposa acompañada de imágenes, que posteriormente borró.

Confiesa también que el ministro de Transportes está teniendo relaciones sexuales con las dos mujeres delante de él y que se siente incómodo.

Este periódico ha decidido no publicar las grabaciones de Koldo al ser de contenido sexual explícito.

Aldama ni aparece en las grabaciones ni es nombrado por Koldo en ningún momento de la conversación.

Jésica Rodríguez, en el piso de la calle Atocha EL ESPAÑOL

Los hechos transcurren en un piso turístico en Atocha, 25 que fue pagado por Víctor de Aldama.

El empresario abonó 323,71 euros a través de la plataforma Airbnb, tal y como demostró aportando la factura del pago al Tribunal Supremo.

Ábalos acusa a Aldama

Según Ábalos en su declaración, fue Aldama quien le presentó a Jésica Rodríguez ese día en el piso de la calle Atocha.

El exministro ha asegurado que a la cena acudieron el empresario, Koldo y las dos prostitutas, aunque no ha reconocido en ningún momento que las mujeres cobraran por tener relaciones sexuales.

Sin embargo, las grabaciones realizadas por Koldo y los mensajes enviados por éste a Patricia Úriz contradicen completamente la versión de Ábalos.

José Luis Ábalos sobre su relación con Jésica Rodríguez y su encuentro en Atocha 25.

La defensa del exministro ha deslizado "coacciones" de Aldama a Jésica y que la joven fue una trampa puesta por el empresario.

"Me acuerdo muy bien de esa primera noche, de esa... de ese sitio. Y cenamos: Koldo, el señor de Aldama, Jésica y una amiga suya, que creo que es la que mediaría con el señor Aldama, que se llama Melisa".

"Yo me acuerdo muy bien. Y fue un catering que encargó el señor de Aldama", afirmó Ábalos este lunes.

El fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, preguntó a Ábalos si tenía alguna prueba de la supuesta relación entre Aldama y Jésica.

"No voy recogiendo pruebas contra nadie, ¿eh? Tampoco es verdad que volviera a coincidir más con... con Jésica. Y yo creo que... a Jésica la relación le vino por esta otra persona que...", titubeó Ábalos.

Sexo con Jésica y Melisa

Los hechos, según las grabaciones y los mensajes de Koldo, transcurrieron de la siguiente forma en la madrugada del 9 al 10 de noviembre de 2017.

A las 22:42 horas, Koldo escribe a su entonces mujer y le dice que está "liado".

Pasada la medianoche, a las 00:25 horas, Koldo García traslada a Patricia Úriz que está incómodo por lo que está viendo.

El asesor de Ábalos le envía la ubicación de la fiesta: Atocha, 25. "Madre mía. Dan miedo. Espero me perdones molestarte, pero vamos [sic]", escribe Koldo.

"Y me imagino que él [Ábalos] feliz", le contesta Úriz. "Sí, bastante...", responde el asesor del ministro de Transportes.

Tras continuar una conversación privada del matrimonio, a las 00:52 horas Koldo vuelve a enviarle la ubicación del piso turístico seguido de un audio en el que se escucha la música de ambiente en la fiesta de Ábalos.

En aquel momento, el ministro escuchaba la canción "Amor Gitano" de Alci Acosta.

Koldo insiste a su mujer: "Madre mía que imágenes... Por dios esto no me lo curo [sic]".

Úriz se preocupa entonces, y Koldo responde: "No quiero problemas. Me quiero ir, pero no puedo".

La mujer de Koldo le escribe a las 00:58: "Me intriga la imagen que estás viendo para que te quieras ir con todo lo que has visto".

Acto seguido, Koldo contesta: "Para flipar".

A continuación envía tres grabaciones de audios, en total de un minuto y cuatro segundos, en los que se escucha a Ábalos mantener relaciones sexuales con Jésica y Melisa.

"Suena muy falso", responde Úriz sobre los gemidos de la mujer que se escuchan en ese momento.

"Pues a mí me han engañado con lo visto [sic]", le contesta Koldo.

Sobre las dos prostitutas, Úriz hace una pregunta a Koldo: "Tú crees que realmente se lo están pasando bien? [sic]".

"Sí", dice categóricamente el asesor.

"Se dedican a eso"

A la 01:33 horas, más de media hora después del primer audio, Koldo le envía una nueva grabación de 31 segundos de Ábalos teniendo sexo con una de las chicas.

"Madre mía", vuelve a decir el asesor.

"Sigo diciendo que finge y mucho", contesta Patricia.

Koldo le dice a su mujer que la prostituta no finge y Úriz le pregunta: "Y cómo lo sabes tú [sic]".

"Por lo [que] veo", sentencia el asesor.

Entonces Úriz alude a la profesión de las chicas: "Se dedican a eso".

Estos últimos mensajes son muy relevantes, ya que demuestran que Koldo y su mujer conocían perfectamente que Jésica, que fue pareja de Ábalos, y Melisa eran prostitutas.

Además, ponen de manifiesto que Koldo estaba presente cuando Ábalos estaba manteniendo relaciones sexuales con ambas mujeres.

"Veo que él [Ábalos] es más bien silencioso", dice Úriz tras un nuevo audio enviado por Koldo de 16 segundos.

Posteriormente, el asesor envía un último audio de 20 segundos, en el que Ábalos sigue manteniendo relaciones sexuales, y su esposa le pregunta: "Es siempre la misma? [sic]".

"No", responde contundentemente Koldo. Este último whatsapp revela que Ábalos tuvo sexo con las dos prostitutas que acudieron aquella noche al piso de Atocha, 25.

Koldo y el pago a Jésica

Estas grabaciones y estos audios demuestran que Aldama no estaba aquella noche en la fiesta de Ábalos y que Jésica y Melisa eran prostitutas.

Fuentes del entorno más cercano a Koldo y conocedoras de aquella fiesta afirman, además, que fue el asesor el que se encargó de realizar el pago a ambas mujeres.

Según este testimonio, fue una persona de la máxima confianza de Koldo quien pagó 400 euros a cada mujer por orden del asesor.

Ábalos también se contradijo en otro momento de su declaración. Ya que si en esta ocasión fue cuando conoció a Jésica, en las primeras preguntas de la Fiscalía sobre su expareja situó el inicio de la relación en octubre de 2018.

Sin embargo, poco después, confirmó que fue en la fiesta del 9 de noviembre de 2018 en la calle Atocha cuando vio a Jésica por primera vez.

Una contradicción que queda más patente aún con las grabaciones de Koldo realizadas aquella noche.