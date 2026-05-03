Koldo mintió en el Supremo: tenía el número personal del presidente Sánchez guardado en el móvil como "Número 1"

La existencia de este contacto refuerza la versión del empresario Víctor de Aldama, quien declaró que Koldo y Sánchez mantenían comunicación directa.

El teléfono personal de Sánchez fue eliminado de la agenda de Koldo tras el cese de Ábalos y el inicio de la investigación de la Guardia Civil (UCO).

Las copias de seguridad de la agenda de Koldo muestran que tenía no solo el número de Sánchez, sino también los contactos de su círculo más cercano, como asesores, secretarias y escoltas.

Koldo García mintió en el Tribunal Supremo al negar tener el teléfono personal de Pedro Sánchez en su agenda, aunque lo guardó como "Número 1" entre 2018 y 2023.

Koldo García mintió en el Tribunal Supremo al decir que no tenía el móvil de Pedro Sánchez en su agenda.

El exasesor de José Luis Ábalos guardó el teléfono de Pedro Sánchez en su agenda como el "Número 1" entre los años 2018 y 2023.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso en exclusiva a las copias de seguridad de las agendas de Koldo García y ha logrado recuperar el contacto del presidente del Gobierno en el teléfono del investigado.

Koldo García y Víctor de Aldama sobre las llamadas del asesor de José Luis Ábalos a Pedro Sánchez y el apodo de "El 1"

Estas copias de seguridad fueron enviadas de forma periódica como archivos adjuntos por email a una dirección de correo electrónico personal y segura que utilizaba Koldo García.

Los metadatos de los archivos detallan que el teléfono personal de Pedro Sánchez, que comienza por 660, fue incluido en la agenda de Koldo García entre el 6 de septiembre de 2018 y el 4 de julio de 2019.

Listado completo de las copias de seguridad de la agenda de contactos encontradas en los dispositivos de Koldo García. EL ESPAÑOL

Es decir, Koldo agregó el teléfono de Sánchez en su agenda cuando éste ya era presidente del Gobierno y él fue nombrado asesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes.

Este periódico ha comprobado y tiene constancia de que dicho teléfono era el número personal de Pedro Sánchez.

El contacto del presidente del Gobierno fue guardado con el nombre del "Número 1", siendo así como denominaba en clave la trama corrupta a Sánchez.

En los metadatos de ese contacto se ve cómo Koldo dejó vacíos los campos de "Apellido; Segundo Nombre; Prefijo y Sufijo" y únicamente rellenó el campo "Nombre". De esta forma el "Nombre Formateado" (FN, en el código) queda visible como "Numero 1".

Los metadatos de la ficha del contacto de Pedro Sánchez en las copias de seguridad de la agenda de Koldo García en 2019 y 2021. EL ESPAÑOL

Después del número de teléfono, aparece el parámetro "item5.X-ABLabel". Esta es la etiqueta de la agenda (X-ABLabel es originalmente la extensión de la libreta de direcciones de Apple, Apple Address Book). Al estar vinculado con "item5", define si el número es "Móvil", "Trabajo", "Casa"...

En este caso está vacío, por lo que el sistema asignaría una etiqueta predefinida por el dispositivo.

Los campos de "Title", "Org" y "Note" que sirven para asignar un puesto de trabajo, una empresa y notas sobre el contacto también están vacíos.

El teléfono del presidente del Gobierno permaneció guardado en la agenda de Koldo en las copias sucesivas, hasta que fue borrado tras el cese de Ábalos y el comienzo de la investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

El contacto del "Número 1" ya no aparece en la copia de seguridad realizada por Koldo García el 11 de junio de 2023, cuando el exasesor de Ábalos ya era conocedor de que estaba siendo investigado por la Guardia Civil.

En esa fecha se produjo un cambio de dispositivo de Koldo García por lo que exportó todos sus contactos de su teléfono y eliminó antes algunos de ellos.

Koldo García saluda a Pedro Sánchez, con Santos Cerdán a su lado, en un acto del PSOE en junio de 2016 EL ESPAÑOL

El borrado del número de Sánchez se produjo justo después de que el presidente del Gobierno anunciara que Ábalos sería el número dos por Valencia en las elecciones generales de 2023.

De hecho, ese mismo día, Ábalos dio una entrevista en La Vanguardia en la que afirmó: "Si voy en las listas del Congreso es porque lo ha querido Pedro Sánchez".

Koldo García también borró los mensajes de WhatsApp que habría intercambiado con el "Número 1". Es por este motivo por el que no aparece rastro alguno de ellos en los dispositivos incautados por la UCO durante la detención del socialista navarro el 20 de febrero de 2024.

EL ESPAÑOL ha recuperado los archivos denominados "MyContacts-2019-07-04" y "MyContacts-2021-03-05" que contienen las copias de seguridad de la agenda de Koldo con el teléfono guardado de Sánchez como "Número 1".

Sin embargo, Koldo realiza una nueva copia de su agenda en junio de 2023 y cuyo archivo está denominado "MyContacts-2023-06-11" que ya no contiene el teléfono de Sánchez al haber sido eliminado por el exasesor.

Según contó Koldo a este periódico en 2024, Sánchez les avisó de la investigación de la UCO tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023.

Secretarias, escoltas... de Sánchez

La relación de Koldo García con Pedro Sánchez fue estrecha desde las Primarias del PSOE de 2017. El socialista navarro fue uno de los colaboradores más cercanos del ahora presidente del Gobierno.

Koldo guardaba también en su agenda el teléfono de los colaboradores más cercanos de Sánchez.

Entre los teléfonos agendados del equipo de Sánchez en estas copias están el de Iván Redondo, que fue jefe de Gabinete del presidente.

Pedro Sánchez y Koldo García, en un acto del PSOE en Navarra en junio de 2017. EL ESPAÑOL

Redondo fue guardado con el nombre: "Iván Asesor De Pedro PSOE".

También están en las agendas de Koldo los teléfonos de las secretarias, de los chóferes y hasta de los escoltas de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

En total, más de una decena de teléfonos que corresponden al círculo más íntimo de Pedro Sánchez desde que llegó a Moncloa.

Mentira en el Supremo

Víctor de Aldama, durante su declaración del miércoles en el Supremo, afirmó que Pedro Sánchez y Koldo hablaron por teléfono delante de él.

Sin embargo, Koldo intentó desmentir a Aldama al día siguiente. Su abogada, Leticia de la Hoz, le preguntó si tenía el teléfono de Pedro Sánchez en sus agendas telefónicas.

Koldo intentó proteger entonces a Sánchez y desacreditar a Aldama. "No", dijo de forma categórica.

Minutos después, al explicar las dificultades que tuvo para encontrar trabajo tras su salida del Ministerio de Transportes, volvió a incidir en ello.

"En España lo iba a tener complicado para trabajar, hombre si hubiera tenido el teléfono de Pedro, del señor presidente, a lo mejor me hubieran cogido en algún sitio. Pero no lo tenía", afirmó el socialista navarro.

Por tanto, EL ESPAÑOL puede confirmar que Koldo García mintió en el Tribunal Supremo y que sí tuvo el teléfono de Pedro Sánchez en su agenda entre los años 2018 y 2023.

La declaración de Aldama

Con su mentira en el Supremo, Koldo quiso desacreditar a Aldama. El empresario había dicho el día anterior que Sánchez llamó al asesor de Ábalos en su presencia.

Sin embargo, las agendas de Koldo a las que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL refuerzan la versión de Aldama en el Supremo. El asesor de Ábalos tenía el teléfono de Sánchez guardado como el "Número 1".

"Veía llamar al presidente y llamarle Pedro, por su nombre, y hablarle en plan coloquial, como habla Koldo. 'Te voy a arrancar la cabeza', decía al presidente. A mí me sorprendía bastante", afirmó Aldama.

Aldama sostuvo en el Supremo que Pedro Sánchez "lo sabía todo" de la trama y le apuntó directamente como jefe de la organización criminal.

"Obviamente estoy en una banda organizada criminal. El señor presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está en el escalafón 1. El señor Ábalos en el 2 porque es el que daba y otorgaba. El señor Koldo García en el 3 y yo en el 4", aseguró Aldama

Víctor de Aldama a su llegada al Tribunal Supremo. Efe

"Le llamábamos 'Número 1'", reconoció también el empresario.

Sánchez fue señalado por Aldama como el "Número 1" de una organización criminal que controlaba al Gobierno y al PSOE.

La investigación de EL ESPAÑOL ahora revela que Koldo tenía en su móvil el teléfono de Sánchez guardado con el nombre en clave de "Número 1".