La Guardia Civil incauta en alta mar un gigantesco alijo de cocaína con una cantidad de droga "nunca antes vista"

Imagen de archivo de la Guardia Civil durante una operación antidroga en alta mar. Efe

Las claves

Las claves Generado con IA La Guardia Civil ha incautado un carguero en alta mar con un alijo de cocaína que podría superar las 30 toneladas. Hay 23 detenidos y el buque, llamado Arconian, ha sido dirigido al puerto de Las Palmas de Gran Canaria. La cantidad de droga intervenida supera potencialmente la mayor incautada hasta ahora en España, que fue de casi 10 toneladas en enero. El carguero había partido de Freetown, Sierra Leona, y se dirigía supuestamente a Bengasi, Libia, según su rumbo declarado.

La UCO ha incautado este domingo en alta mar un carguero con un alijo de cocaína que podría superar las 30 toneladas. Si se supera esta cifra, sería considerada una de las mayores cantidades incautadas hasta la fecha en España.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil a EL ESPAÑOL, hay 23 detenidos y el buque, de nombre Arconian, ha sido dirigido a las Islas Canarias por una patrulla policial.

El barco, junto a su tripulación, ha llegado a última hora de la tarde de este domingo al puerto de Las Palmas de Gran Canaria.

La operación se lleva a cabo siguiendo órdenes de la Audiencia Nacional y bajo secreto de sumario, por lo que el Instituto Armado ha declinado revelar por el momento ningún detalle.

Sin embargo, fuentes policiales consultadas por efe inciden en que la cantidad de droga intervenida podría superar a la que se capturó en enero en el carguero United S, abordado por la Policía Nacional a 545 kilómetros al oeste de El Hierro.

Ese alijo, que fue desembarcado en Santa Cruz de Tenerife, rozó las 10 toneladas (9.994 kilos). Según precisó entonces la Policía, era el mayor capturado en el mar en toda Europa hasta la fecha.

El barco apresado ahora en esta nueva operación contra las redes internacionales del narcotráfico había salido de Freetown, Sierra Leona, el pasado 22 de abril y se dirigía, supuestamente, al puerto de Bengasi (Libia), de acuerdo con su rumbo declarado.