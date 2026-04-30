Mendiolea deja Vox con un dardo para Abascal: "El partido está secuestrado por illuminatis que imponen sus ideas"

Las claves

Las claves Generado con IA Iñaki Mendiolea, exjefe de gabinete de Vox en Murcia, ha abandonado el partido criticando la gestión de Santiago Abascal y su entorno más cercano. Mendiolea denuncia que Vox está controlado por un pequeño grupo que impone sus ideas y expulsa a miembros destacados, lo que ha causado una oleada de dimisiones. Acusa a la dirección nacional de forzar la salida de José Ángel Antelo y provocar una crisis interna con dimisiones en distintos municipios de la Región de Murcia. Señala a Ignacio Garriga y Montserrat Lluís como responsables de la falta de democracia interna y la pérdida de los principios fundacionales de Vox.

A este paso, Vox llegará en cuadro a las próximas elecciones municipales y autonómicas en la Región de Murcia. Iñaki Mendiolea ha sido el último en dar un portazo a Santiago Abascal y a su purga de cargos ilustres, desde Javier Ortega Smith pasando por Iván Espinosa de los Monteros a José Ángel Antelo.

"En el día de hoy, he hecho efectiva mi baja de Vox como afiliado. Ha sido una decisión motivada, principalmente, porque no estoy de acuerdo con las decisiones que se están tomando por parte de la cúpula de Vox, con las expulsiones de miembros destacados de mi partido hasta hace poco tiempo, tanto en el ámbito nacional como regional y que en el pasado fueron los artífices y creadores para que este proyecto político se convirtiese en una realidad".

Así arranca la carta de despedida de Iñaki Mendiolea, jefe de gabinete de José Ángel Antelo cuando era el presidente provincial de Vox en Murcia, pero que antes ejerció de coordinador de las vicepresidentas de la Diputación de Ciudad Real y fue jefe de campaña en procesos electorales autonómicos, nacionales y europeos.

En su misiva arremete con dureza contra el núcleo duro de Abascal. "Cuando compruebas que el partido, a nivel nacional, está secuestrado por 4 'illuminatis' que imponen sus ideas con un absoluto y despreciable ordeno y mando, que se están llenando los bolsillos con sueldos indecentes"

"Sólo atienden a intereses personales y que hacen oídos sordos al clamor que hay entre los afiliados, simpatizantes y votantes, por el estupor y asombro de su forma de actuar, lo mejor es no seguir participando de esta pantomima".

En la Región de Murcia, desde que Abascal decidió forzar la salida de Antelo del Comité Ejecutivo Provincial (CEP), el partido de extrema derecha no ha dejado de perder activos en Cartagena, Torre Pacheco, Totana o Las Torres de Cotillas: un vicealcalde, concejales, socios de gobierno en alcaldías dirigidas por el PP.

También cargos con peso orgánico como el vicepresidente del Comité de Garantías, José Francisco Garre. Incluso en la Asamblea Regional donde la diputada Virginia Martínez ha seguido la estela de José Ángel Antelo, pasándose al Grupo Mixto, privando a Vox de la llave para controlar las votaciones en el Parlamento.

Mendiolea con Abascal. Cedida

Mendiolea hace especial hincapié en cómo la dirección nacional de Vox ha forzado la salida de Antelo: “El paripé de dimisión del CEP, provocado y ejecutado por la vicesecretaria de acción de Gobierno, Montse Lluís, ha sido la gota que ha colmado el vaso de mi paciencia”.

Tal decisión tomada “desde la cúpula de Bambú” la tilda de “torticera” porque “prescindir de José Ángel Antelo, como presidente provincial, lo que ha provocado un tsunami de dimisiones de concejales y bajas de afiliados, dinamitando cualquier opción de que Vox llegue a gobernar en la Región de Murcia a corto plazo”.

Aquellos que antes formaban parte de lo que Pedro Sánchez denominaba “la maquinaria del fango”, marcada la frenética actividad de Vox en las redes sociales para agitar el voto, ahora las critican. Es el caso del exjefe de gabinete de Antelo que tilda de “opiniones obscenas”, todo lo que está generando en redes la mayor crisis orgánica que vive el partido de Abascal.

“No salgo de mi asombro, cuando observo que de un tiempo a esta parte, se están produciendo en redes sociales una serie de comentarios llenos de odio, envidias, menosprecios, insultosy vejaciones, mediante el uso de un lenguaje soez y chabacano hacia algunos concejales y diputados provinciales que han decidido abandonar la disciplina del partido”.

Garriga y Lluís

Iñaki Mendiolea alerta de que “se palpa en la calle una profunda decepción al ver la toma de decisiones erróneas” por toda la cúpula de Abascal. Todo ello, le lleva a señalar a dos culpables, con nombres y apellidos, de la "bunkerización" de Santiago Abascal, así como de la falta de democracia interna de la formación de extrema derecha.

"Con la llegada de Ignacio Garriga y su equipo a la Secretaría General y la posterior bunkerización de Abascal, con guardia pretoriana, todo esto se ha ido al traste. Actualmente, se ha renunciado a los principios fundacionales de este partido, lo que está provocando que vayamos directamente al precipicio político más lúgubre".

"Hace ya un tiempo que me aparté de la primera línea política cuando tomé la decisión de dimitir como Jefe de Gabinete de las Vicepresidencias de VOX en la Diputación de Ciudad Real, por estar en desacuerdo con las decisiones y órdenes que venían impuestas desde la Vicesecretaría Nacional de Acción de Gobierno dirigida por Montserrat Lluís".

"Cuando no hay autonomía para decidir lo mejor para la ciudadanía y se ejerce un control férreo y asfixiante, por parte de personas que viven de espaldas a la realidad que se palpa día a día, en nuestros municipios y autonomías, lo más coherente es dejar ese puesto de responsabilidad en manos de alguien más paniaguado y fácilmente manejable".