Koldo sólo concuerda con Aldama en que el PSOE tenía una caja B: de los cupos de petróleo a las "chistorras"

Ambos investigados coinciden en la existencia de un circuito de efectivo paralelo a la contabilidad oficial del PSOE, aunque discrepan en detalles y responsabilidades.

Víctor de Aldama aseguró que el dinero ilícito procedía de comisiones por adjudicaciones públicas y operaciones internacionales, y situó a Pedro Sánchez en la cúspide de la organización.

Los documentos presentados prueban que Koldo cobró al menos 7.088 euros más de lo declarado oficialmente por el PSOE en 2017 y 2018.

Koldo García reconoció ante el Tribunal Supremo haber recibido pagos en efectivo del PSOE, incluyendo billetes de 500 euros, y confirmó la existencia de una 'caja B' en el partido.

Koldo García reconoció este jueves en el Tribunal Supremo que el PSOE le pagó en efectivo con billetes de 500 euros, contradiciendo de esta forma al exgerente del partido Mariano Moreno.

El exasesor de José Luis Ábalos declaró durante siete horas y negó todos los hechos de los que se le acusa y por los que la Fiscalía Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión.

Koldo sólo concuerda con Aldama en que el PSOE tenía una caja B. Mientras Víctor de Aldama apuntó a la entrada de dinero ilícito en el partido, Koldo confirma salidas irregulares.

El socialista navarro reconoce los siete pagos con billetes, "algunos de 500 euros", que desveló EL ESPAÑOL y no declaró el PSOE.

Este periódico publicó en octubre de 2025 que nueve documentos inéditos de pagos sin declarar y anticipos sin motivar probaban que el PSOE manejaba una caja B.

Anticipo de 500 euros a Koldo García el 7 de febrero de 2018. No declarado por el PSOE en ninguna hoja de liquidación de gastos. EL ESPAÑOL

Estas liquidaciones del PSOE prueban que Koldo recibió al menos 7.088 euros más de lo que Ferraz certificó en 2017 y 2018.

Leticia de la Hoz, abogada de Koldo, fue leyendo las cifras de la tabla publicada por EL ESPAÑOL y que mostraban el descuadre en las cuentas del PSOE.

"¿Usted ha recibido por lo menos que hayamos podido acreditar de esos documentos 7.088 euros?", preguntó De la Hoz.

"Sí", contestó rotundamente Koldo García.

Insistió la abogada: "¿Ha recibido en metálico de todos los documentos que constan ahí?". Sí, volvió a responder el que fue mano derecha de Ábalos.

La pregunta clave llegó después: "¿En ese metálico había billetes de 50, de 100 y de 500 euros?". "Sí, de todo", afirmó Koldo, desmintiendo así la versión ofrecida por el exgerente del PSOE en el Supremo.

"Algunos eran billetes de 500, ¿cierto?", volvió a incidir la letrada. "Unos sí y otros no", especificó Koldo.

Koldo reconoce que las 'chistorras' eran billetes de 500 euros

Con esta declaración, Koldo García confirmó que el PSOE no declaró todos sus pagos en efectivo al Tribunal de Cuentas ni los presentó en el Supremo.

Este hecho es de gran importancia, ya que el juez Ismael Moreno investiga en una pieza secreta de la Audiencia Nacional la posible financiación irregular del PSOE.

Antes de estas afirmaciones, Koldo había reconocido que "chistorras" era el nombre en clave que se le daba a los billetes de 500 euros.

Fue prácticamente el único punto que reconoció de los informes realizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante la instrucción.

El exasesor de José Luis Ábalos reconoció en el mensaje a su mujer, Patricia Úriz, que se refería a "chistorras" como billetes de 500 euros.

"Me da vergüenza dar a nadie esa txistorras por el cargo que ocupo que haber que dirán pero que claro me dan por el gasto que hago al mes una o dos y no sé qué hacer [sic]", escribió el 9 de febrero de 2019.

Eso sí, luego Koldo negó que la empresaria Carmen Pano llevara 90.000 euros a Ferraz. También negó la entrada de dinero de mordidas declarada por Aldama 24 horas antes.

El origen del efectivo

Mientras Koldo ha descrito las salidas de efectivo, Víctor de Aldama centró su declaración de este miércoles en el origen de esos fondos.

El empresario situó a Pedro Sánchez en la cúspide de la supuesta organización criminal y aseguró que conocía los mecanismos de financiación.

Según su relato, el dinero procedía de comisiones vinculadas a adjudicaciones públicas. Constructoras y empresas interesadas en contratos públicos habrían pagado a la trama a cambio de obtener esas licitaciones.

Aldama detalló cómo Koldo actuaba como intermediario y le explicó el sistema. "Si les ayudamos a que ganen podremos tener un rendimiento, que a nosotros nos hace falta para la financiación del partido", aseguró que le contó.

El empresario también describió una estructura para canalizar esos pagos en efectivo y convertirlos en pequeñas donaciones gestionadas por Koldo. "Esto no se puede facturar. Tú vas a ser el nexo", afirmó.

El relato de Aldama fue más allá de las comisiones nacionales. También incluyó operaciones internacionales, especialmente vinculadas a Venezuela.

Según su versión, se planteó un acuerdo para obtener financiación a través de cupos de petróleo gestionados por la compañía Citgo, en el entorno del entonces líder opositor Juan Guaidó.

El objetivo, según explicó, era obtener recursos para reforzar la posición de Sánchez en la Internacional Socialista. Estas operaciones se habrían tratado en reuniones en la sede del PSOE con José Luis Ábalos al frente.

También señaló a Sánchez al asegurar que ordenó dar a la empresa Stadler la licitación del mayor contrato de la historia de Renfe.

"El presidente le dijo a Ábalos que nos interesáramos por el contrato y que veamos qué podemos hacer aquí", afirmó el empresario sobre la orden de Sánchez.

Esta adjudicación de 2.500 millones de euros se partió en dos paquetes, recibiendo Stadler uno por un importe de 998 millones.

Aldama aseguró que le indicaron que el presidente conocía estos movimientos. También vinculó estas actuaciones con la necesidad de financiar al PSOE y a la Internacional Socialista.

Las declaraciones de ambos investigados dibujan un esquema en dos fases. Aldama describe la entrada del dinero: comisiones, contratos y operaciones internacionales. Koldo, una parte de la salida: pagos en efectivo, anticipos y dietas no declaradas.

No coinciden en todos los detalles ni en la atribución de responsabilidades, pero sí en la existencia de un circuito de efectivo al margen de la contabilidad oficial.