Día decisivo en el Supremo: Aldama saldrá al ataque contra el Gobierno mientras Ábalos y Koldo intentarán desacreditarle

Ábalos, exministro, declarará en un contexto de presión judicial y política, enfrentándose a 24 años de prisión, mientras la UCO refuerza la acusación de organización criminal.

Koldo García intentará desacreditar a Aldama y desvincular el dinero investigado de contratos públicos, defendiendo la financiación interna vía pagos del PSOE.

Aldama planea aportar nuevos detalles sobre la organización criminal y señalará a altos cargos del Gobierno, incluyendo a Pedro Sánchez y Begoña Gómez.

El Tribunal Supremo celebra una sesión clave del caso Mascarillas con las declaraciones de Víctor de Aldama, José Luis Ábalos y Koldo García.

El Tribunal Supremo acoge este miércoles una sesión decisiva en el caso Mascarillas.

Víctor de Aldama, José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre declararán en la primera causa que llega a juicio relacionada con la trama vinculada al exministro socialista y su exasesor.

Sus versiones chocarán. Aldama demostrará su compromiso de colaboración con la Justicia y dará nuevos detalles de la organización criminal y de la colaboración activa que tuvieron varios altos cargos del Gobierno.

Aldama será el primero en declarar a partir de las 10 horas. El empresario reconocerá los hechos ya descritos por los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en el Alto Tribunal este lunes y, sobre todo, contará nuevos amaños de adjudicaciones públicas desconocidos hasta ahora.

El empresario apuntará directamente a Pedro Sánchez, a su mujer Begoña Gómez y a la exvicepresidenta y candidata a la Junta de Andalucía María Jesús Montero, entre otros miembros del Ejecutivo.

También apuntará a Sánchez como un cooperador necesario para que la organización criminal lograra algunos de sus objetivos.

Frente a ello, Koldo García, que declarará después, intentará defenderse de todos: de los informes de la UCO, de las acusaciones de Aldama...

El exasesor buscará desacreditar el relato de Aldama y atribuir el origen del dinero investigado a pagos en efectivo procedentes del PSOE. Su testimonio pretende desvincular las cantidades de posibles irregularidades en contratos públicos y reforzar la idea de financiación interna.

Koldo preparó este martes junto a su abogada Leticia de la Hoz la declaración en el Supremo. La gran incógnita hasta el último segundo será si Koldo contestará solo a las preguntas de su defensa o si lo hará a las del Ministerio Fiscal y las acusaciones populares.

Por su parte, fuentes del entorno de Ábalos aseguran que el exministro contestará a todas las partes y que ha estado preparando la declaración desde hace semanas junto a su abogado Marino Turiel.

La declaración de Ábalos, que será el último en hablar en el Tribunal Supremo, está enmarcada en un contexto de presión judicial y política. Es la primera vez que un exministro se sienta en el banquillo con el mismo presidente que le nombró aún en Moncloa.

Ábalos y Koldo formarán en el Supremo el mismo "binomio" que el teniente coronel Antonio Balas describió con precisión este lunes como "delictivo".

En una maratoniana comparecencia, el mando de la UCO dio coherencia al conjunto de los hechos atribuidos a la trama corrupta.

Balas apuntaló la acusación de que formaban una "organización criminal" y mencionó su relación con Sánchez: "Consiguieron el acceso a altas instancias".

El teniente coronel Balas y el comandante Jesús Montes sacaron a Ábalos a primer plano: "Su papel es fundamental, sin él no podían haber hecho casi ninguna de las cuestiones que emprendieron", afirmaron.

La UCO desquició a Ábalos y Koldo que, en algunos momentos de una maratoniana comparecencia que se prolongó hasta la medianoche, llegaron a dirigirse a los mandos de la UCO con gestos de desaprobación.

Este miércoles será decisivo, la sesión en la que quien fue mano derecha de Pedro Sánchez, tanto en el Gobierno como en el PSOE, se enfrente a las preguntas más importantes de su vida. Ábalos se enfrenta a 24 años de prisión y su exasesor a 19 años y medio.