Miras y Llorca piden "unidad" para generar "un clamor social" en defensa del trasvase: "Una espada de Damocles se cierne"

Advierten de graves consecuencias económicas y sociales para Murcia, Comunidad Valenciana y Almería si se recorta el trasvase, y reclaman un Pacto Nacional del Agua.

Ambos presidentes autonómicos critican la decisión del Gobierno de recortar el trasvase, considerándola política y no basada en criterios técnicos ni en el interés general.

El acto reunió a regantes, alcaldes, diputados y representantes agrarios para mostrar oposición al aumento de los caudales ecológicos del Tajo que reduciría el agua trasvasada al Segura.

López Miras y Pérez Llorca piden unidad social y política para defender el trasvase Tajo-Segura y garantizar el suministro de agua al Levante.

Los presidentes de la Región de Murcia y de la Comunidad Valenciana, Fernando López Miras y Juanfran Pérez Llorca, respectivamente, han reeditado un encuentro en defensa del Trasvase Tajo-Segura que no se producía desde la visita de Carlos Mazón a Murcia en abril de 2024.

En aquella ocasión, se celebraba el 45 aniversario del acueducto. Esta vez, Mazón ha sido sustituido por Pérez Llorca y la Casa de Cultura del Pilar de la Horadada ha sido el escenario del cónclave hídrico organizado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS).

Tanto López Miras como Pérez Llorca han reclamado "unidad" empezando por los alcaldes y los concejales, pasando por la sociedad civil, para que se produzca un “clamor social” en defensa de una infraestructura hídrica que suma 47 años de historia y para "garantizar el suministro" de agua al Levante español.

El acto, celebrado este lunes, se ha convertido en una exhibición de fuerza de los regantes porque ha sido secundado por senadores, diputados, alcaldes de ambas autonomías, representantes de organizaciones agrarias y empresariales, como Coag, Asaja, Upa o Proexport, así como agentes sociales, como el presidente de la patronal Croem de Murcia, Miguel López Abad, entre otros.

El mensaje ha sido claro, escenificar la oposición del Levante español a la hoja de ruta del Ministerio para la Transición Ecológica, para elevar a 8 hectómetros cúbicos por segundo los caudales ecológicos del río Tajo, a cuenta de reducir las aportaciones que recibe el río Segura a través del trasvase, y reclamar un Pacto Nacional por el Agua al Gobierno.

El patio de la Casa de Cultura del Pilar de la Horadada ha albergado un acto en defensa del trasvase. Badía

“La Región de Murcia tiene un gran aliado en la Comunidad Valenciana. Tenemos intereses en común y cuentas pendientes con el Gobierno de España, como la financiación autonómica, algunas infraestructuras y el Trasvase Tajo-Segura”, tal y como ha destacado el jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, en un acto donde el gran ausente ha sido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

También ha quedado retratado el PSOE porque entre los asistentes solo había un alcalde socialista de un pueblo de la Vega Baja. López Miras ha subrayado en su intervención que la supervivencia del trasvase, en el próximo ciclo de planificación hidrológica, no es una cuestión política.

“Hay una espada de Damocles que se cierne sobre más de 7 millones de personas en Murcia y en la Comunidad Valenciana por el cierre del trasvase". "Aquí nos la jugamos todos”. “Esto es una cuestión que no va solo de regantes, que no va solo de agricultores, esta cuestión afecta a toda la sociedad", según ha reflexionado el presidente murciano. “Hay muchas familias con miedo por el recorte del trasvase”.

En la misma línea ha apuntado el valenciano Pérez Llorca: "Habrá pérdidas económicas graves y la pérdida de una forma de vida en pueblos de Almería, Murcia y Alicante que han aportado muchísimo a Europa".

Los dos dirigentes autonómicos del PP han criticado al Gobierno por las decisiones que adopta sobre el Tajo-Segura. Cada uno con sus argumentos. López Miras ha recordado que “de todos los trasvases que hay en España, cerca de 50, solo se quiere recortar un trasvase: el del Tajo-Segura”. “Es una decisión política que ha dejado de lado los criterios técnicos y no atiende al interés general”.

También ha recordado que la Cuenca del Segura está al 58% de su capacidad frente al 80% de la media nacional: "Este año hemos visto cómo se desembalsaba agua de los embalses, abriendo sus compuertas, para tirar el agua que necesitaban las comunidades de regantes para todo un año".

El murciano López Miras hasta se ha mostrado partidario de organizar una gran manifestación en Madrid como ocurrió en enero de 2023: “El siguiente paso será ir allá a donde se toman las decisiones”. “No pedimos solidaridad, pedimos Justicia y que se cumpla la Constitución, los ríos no son de las comunidades por donde pasan, el agua es una cuestión de Estado”.

López Miras, este lunes, abrazando a Pérez Llorca. Badía

Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha lamentado que lo que ocurre con el trasvase “es una cuestión política". "En un tema tan delicado y tan vital como eso, nuestro Estado no nos protege. No pueden estar al frente del Gobierno aquellos que han decidido abandonarnos”.

Pérez Llorca como ha hecho López Miras ha apelado a los principios de "igualdad, solidaridad y Justicia”, para que el Gobierno tenga en cuenta en el próximo ciclo de planificación hidrológica, el peso que tiene el trasvase entre los agricultores de ambas autonomías y el esfuerzo que realiza la Comunidad Valenciana para no desperdiciar una sola gota de agua: "Más del 74% de los regadíos están modernizados y hemos invertido más de 600 millones de euros para reutilizar el agua".

“Llevamos muchos años, trabajando duro, agricultores, administraciones y regantes, dando ejemplo de cómo se administra el agua para obtener buenos resultados”.

López Miras ha insistido en que es posible aprobar un Pacto Nacional del Agua porque en España "sobra agua" y lo ha justificado. “En nuestro país llueven 350.000 hectómetros al año, por los ríos fluyen 110.000 hectómetros cúbicos y los españoles consumimos 25.000 hectómetros cúbicos. En España sobra agua”. “Falta capacidad de gestión porque somos el único país que no tiene una política de agua como cuestión de Estado".

Pérez Llorca ha recordado que el uso de los recursos de los pozos subterráneos tiene los días contados en la Unión Europea y desde la Moncloa no plantean nunguna alternativa: “Un país y un Estado te tiene que proteger, si hay un problema de suministro". “Hay una directiva europea que dice que las aguas subterráneas no se pueden usar para riego y si no dan una moratoria: ¿Qué pasará? ¿Qué haremos?