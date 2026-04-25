100x100 Unidos, el partido del alcalde de La Línea que podría lograr un escaño clave por Cádiz en las elecciones andaluzas

El objetivo de 100x100 Unidos es trasladar su influencia a la Junta de Andalucía para abordar problemas como educación, sanidad e infraestructuras en la provincia de Cádiz.

La candidatura está encabezada por Laura Román, actual primera teniente de alcaldesa de Chipiona, y cuenta con un equipo de gestión experimentado y diverso.

El partido, nacido de la experiencia municipal, ya es decisivo en la Diputación de Cádiz y gobierna en 10 municipios de la provincia con 4 alcaldías y 50 concejales.

100x100 Unidos, el partido impulsado por el alcalde de La Línea, Juan Franco, aspira a conseguir un escaño clave por Cádiz en las elecciones andaluzas.

Un escaño por Cádiz. Decisivo, eso sí. Es la meta que quiere rebasar 100x100 Unidos el próximo 17 de mayo.

De cosas peregrinas e inalcanzables, y que luego salen, sabe mucho Juan Franco (La Línea de la Concepción, 1975), impulsor de este nuevo partido y alcalde de su ciudad desde 2015.

Primero lo logró fundando un partido local e independiente, se presentó a las elecciones y cogió el bastón de mando mediante un pacto con el único edil que logró el PP.

Luego, recibió dos respaldos masivos en 2019 y 2023: es el alcalde más votado de España en localidades de más de 50.000 habitantes.

En las últimas elecciones municipales los resultados les dieron dos asientos en la Diputación de Cádiz, gobernada por los populares gracias a que 100x100 se convirtió en llave de gobierno.

"Somos decisivos en la Diputación provincial. Y ese mismo año los compañeros de Tarifa (Nuevos Aires Tarifa, otro partido independiente que gobierna con el PP la localidad) empezaron a plantear que por qué no nos configurábamos como partido a nivel provincial".

¿El objetivo? Replicar lo logrado en la Diputación para La Línea, vía inversiones, pero en la Junta andaluza.

Al principio la idea despertó cierto recelo, por inabarcable. "Pero empezamos a ver datos: gobernamos en 10 municipios de la provincia con partidos independientes, tenemos 4 alcaldías y con 35.000 votos, tenemos 50 concejales, el doble que Vox", enumera Franco a EL ESPAÑOL.

Juan Franco (izquierda) junto con Laura Román, Javier Vidal y otros compañeros del partido, esta semana en Cádiz. L.G.

Con este análisis, "y teniendo en cuenta que ", pues empezamos a valorar dar el salto". Un proyecto en el que llevan trabajando varios años, "y siendo conscientes de que el voto en las elecciones municipales es distinto que en unas autonómicas, creemos que conservaríamos respaldos".

Ha sido, "un proceso complejo y arduo", con una primera fase centrada en la creación de grupos de trabajo en los distintos municipios. "El objetivo es llegar a los 30, es decir al 80% de la provincia", precisa.

-¿Por qué ahora?

-¿Qué por qué nos hemos metido en este lío? En este ciclo político que va para 12 años, donde hemos entrado [a gobernar, los problemas] o se han solucionado o están en vías de solución.

Por ello, precisa Juan Franco, "pensamos que debemos entrar en otra institución, en este caso la Junta, para abordar problemas que de momento no han tenido arreglo, como educación o sanidad".

Asevera que "les aconsejo que lo importante es que esto no es un proyecto personalista. Esto es de un equipo serio y honrado", que lidera, "en la sala de máquinas" Javier Vidal, vicepresidente de la Diputación y número 2 de 100% La Línea.

También incide el alcalde linense en que "hay vocación de servicio público, porque si quisieran hacer carrera en la política tradicional, no estarían aquí". Lo dice con conocimiento de causa.

Juan Franco y la candidata de 100x100 Unidos, Laura Román, y otros miembros del partido, en el paseo marítimo de Cádiz. L.G.

Él mismo se encuentra en comisión de servicios de su puesto de funcionario -era el jefe del Área de Hacienda- del consistorio del que es primer edil. Un cargo electo al que no piensa renunciar concurriendo a las autonómicas andaluzas, pues es incompatible ser parlamentario andaluz y alcalde.

Laura Román, la cabeza de lista por Cádiz, no es tampoco una neófita en gestión y en política. Es la número 2 del Ayuntamiento de Chipiona, primera teniente de alcaldesa y lleva seis áreas municipales. En enero fue designada para encabezar las listas de un proyecto concebido "de abajo a arriba. tenemos sensaciones positivas. Queremos entrar en el Parlamento andaluz y también articularnos de cara a las elecciones municipales".

Juan Franco dispara otra idea fuerza. "Yo siempre digo que solo en el diccionario está antes la palabra éxito que trabajo", insiste para enfatizar que para lograr ese diputado andaluz les va a tocar sudar la camiseta.

Las encuestas les marcan que tienen a tiro lograr ese diputado. "Y las encuestas internas, hace un mes, nos daban 22.000 votos", desgrana Laura Román a EL ESPAÑOL. La lista electoral "con gente cercana, preparada y comprometida" han sido elaborada atendiendo a la representación territorial, esto es, por comarcas.

Las críticas

Franco es conocido por merecer su apellido como adjetivo, y por eso no solo no reniega de la gestión que ha hecho Juanma Moreno en sus años al frente de la Junta de Andalucía, sino que no le duelen prendas en reconocer lo que, a su juicio, ha sido positivo. "Ha roto una dinámica que partía y provocaba una enorme desmotivación: ha promovido mejoras para fomentar las inversiones y ha mejorado muchas ratios negativas".

Pero también cuestiona que en estos 8 años "no ha habido mejoras en sanidad, educación e infraestructuras", entendiendo estas últimas por la parte que le toca en la provincia de Cádiz. "El hueco inversor entre Cádiz y las demás provincias se está agrandando".

Así, incide en que "en lo peor de la crisis que vino tras 2008, es decir, entre 2011 y 2012, las cifras de desempleo entre Cádiz y Málaga iban parejas. Hoy la provincia gaditana tiene cinco puntos por encima de Málaga. Esto, ¿por qué es?", cuestiona. Sigue enumerando que hay "áreas sanitarias diferentes", además de una "desvertebración territorial" entre el Campo de Gibraltar y el resto de la provincia, "cuando hay un proyecto que está metido en un cajón desde 1982".

La pregunta cliché, la del millón, es la que toca para terminar.

-¿De derechas o de izquierdas?

-Lo que no somos es radicales. No los queremos. En 100% Unidos Por Cádiz hay gente que ha estado en proyectos del Partido Andalucista, del PP, del PSOE, de Ciudadanos e incluso de Izquierda Unida.