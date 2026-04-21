La investigación apunta a que Víctor Ábalos, hijo del exministro, pudo actuar como intermediario y testaferro en negocios internacionales y pagos vinculados a su padre.

El asesor también buscaba información sobre la deuda de Venezuela con Air Europa, intentando mediar para desbloquear 205 millones de dólares bloqueados desde 2013.

Koldo García gestionó vuelos de mascarillas con Air Europa y Soluciones de Gestión, con operaciones logísticas que movieron millones de euros y material sanitario desde China.

La agenda de Koldo García el 10 de abril de 2020 reflejaba como prioridades Air Europa, Venezuela, China y Víctor Ábalos durante el estado de alarma por la Covid-19.

En el momento más duro del confinamiento por la Covid-19, la agenda de Koldo García resume los cuatro temas clave para José Luis Ábalos y su asesor en aquel momento: Air Europa, Venezuela, China y Víctor Ábalos.

El 10 de abril de 2020, en el calendario de uno de los dispositivos de Koldo García aparece una anotación relevante dentro de la investigación y en pleno estado de alarma por la pandemia de la Covid-19.

La captura de pantalla de la agenda de aquel día se encuentra en uno de los dispositivos incautados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Una imagen a la que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL y que relata con claridad las prioridades del ministro de Transportes en un momento de alerta internacional.

El día que Koldo incluyó en su agenda a su póker de ases: Air Europa, Venezuela, China y el hijo de Ábalos

El asesor de José Luis Ábalos elaboró el listado la noche anterior y en la mañana de aquel 10 de abril, Viernes Santo, le pidió a su mujer, Patricia Úriz, que le mandara "la lista para hablar con el jefe por favor".

Bajo el título "Decir a Jose", el listado recoge varias tareas pendientes dirigidas al entonces ministro José Luis Ábalos y menciona el póker de ases y temas clave de Koldo García: Air Europa, Venezuela, China y Víctor Ábalos.

Agenda de Koldo García el 10 de abril de 2020 y el detalle del evento: "Decir a Jose". EL ESPAÑOL

Air Europa

La referencia más directa es sobre Air Europa: "Hablé con exteriores para que vaya Air Europa".

La anotación tiene que ver con las siguientes en las que Koldo tenía apuntado: "Iberia una mierda" y "la de AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) una hp". El asesor de José Luis Ábalos estaba negociando en aquellos momentos los vuelos de las mascarillas.

Los contratos vinculados a los vuelos de mascarillas dentro de la trama Koldo no se limitaron a una única operación, sino que respondieron a una relación comercial doble entre Air Europa y la empresa Soluciones de Gestión, situada en el centro de la investigación judicial y vinculada al empresario Víctor de Aldama.

Por un lado, la aerolínea prestó servicios logísticos. Según la investigación de la UCO, Soluciones de Gestión, pagó alrededor de 2,5 millones de euros para fletar un total de once aviones destinados al transporte de material sanitario durante el estado de alarma.

Estos vuelos, en su mayoría procedentes de China, nueve de ellos, se concentraron especialmente entre finales de marzo y principios de abril de 2020, en plena fase crítica de la pandemia, cuando el acceso a suministros era limitado.

Por otro lado, Air Europa también actuó como compradora. En mayo o junio de 2020, la compañía adquirió a esa misma empresa un lote de mascarillas por valor de 2,36 millones de euros, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias obligatorias para tripulación y pasajeros.

Venezuela

La primera anotación de la lista del asesor de José Luis Ábalos para ese 10 de abril de 2020 también está referenciada con Air Europa: "Preguntar a Justicia y a Exteriores el monto que tiene Venezuela".

Koldo García trataba de buscar información para las gestiones que Víctor de Aldama estaba haciendo sobre la deuda del régimen de Maduro con la aerolínea.

Esta anotación se produce menos de tres meses después del viaje fallido de Delcy Rodríguez a España. Koldo estuvo en Barajas junto a Ábalos y Aldama.

Posteriormente, en octubre de 2021, el ya exasesor del Ministerio de Transportes viajó a Venezuela para ofrecer diferentes negocios, relacionados con el petróleo, a la que era mano derecha de Nicolás Maduro.

El empresario había sido contratado por Air Europa en septiembre de 2019 con un objetivo concreto: intentar recuperar una deuda de unos 205 millones de dólares que la aerolínea tenía bloqueada en Venezuela desde 2013.

Estos fondos procedían de la venta de billetes en bolívares y no podían repatriarse debido a las restricciones cambiarias impuestas por el país.

El encargo consistía en actuar como intermediario y gestor ante las autoridades venezolanas para desbloquear ese dinero.

Durante su labor, Aldama exploró distintas estrategias y formas de lograr el cobro y Koldo García colaboró en esta gestión preguntando a "Justicia y Exteriores", como dice en la nota.

Sin embargo, ninguna de estas opciones llegó a materializarse ni obtuvo el respaldo definitivo de la compañía.

El resultado final de la gestión fue negativo. Air Europa no logró recuperar los fondos retenidos, por lo que el contrato no se cumplió en los términos previstos.

Dado que la comisión de Aldama, unos 4,5 millones de euros, estaba condicionada al éxito de la operación, la aerolínea no realizó ningún pago ni emitió facturas por esos servicios.

A día de hoy, Globalia, matriz de Air Europa, mantiene que esos 205 millones de dólares siguen siendo un derecho de crédito frente al Estado venezolano.

China y Víctor Ábalos

La última anotación de Koldo para "hablar con Jose" aquel 10 de abril de 2020 no hacía referencia a Air Europa, pero sí apuntaba directamente al entorno más cercano del ministro.

"Hablé con China referente a lo del hijo", escribió en último lugar de la lista. Una frase breve que, según la investigación, abre otra de las líneas más sensibles del caso.

"China" era el nombre en clave de Miguel Duch, en realidad Fangyong Du, un empresario y espía de origen chino al que el Centro Nacional de Inteligencia sitúa como un activo de influencia en España.

Duch mantenía contactos de alto nivel político y empresarial y aparece vinculado a varios negocios internacionales en los que también participaban figuras cercanas a la trama, con especial presencia en el Caribe y Asia. También era el enlace con José Luis Rodríguez Zapatero y el exministro y fundador del lobby Acento Pepe Blanco.

En este contexto, la referencia al "hijo" dirigía la atención hacia Víctor Ábalos. La Unidad Central Operativa (UCO) sostiene que el primogénito del exministro pudo desempeñar un papel clave como intermediario y posible testaferro en la gestión de ingresos y patrimonio vinculados a su padre.

Su actividad se extendía, según la investigación, a negocios internacionales, especialmente en Colombia. Allí operaba a través de su consultora External Programmes Consulting SL, con la que buscaba contratos con empresas públicas.

En esos viajes a Colombia y países de América Latina llegó a mantener reuniones de alto nivel institucional, en algunos casos con la participación indirecta de su padre, como en el viaje a Bogotá en diciembre de 2022.

Los investigadores apuntan a que esas operaciones podían encubrir comisiones. El empresario Víctor de Aldama declaró que los pagos facturados por Víctor Ábalos respondían en realidad a mordidas destinadas al exministro.

Esta tesis se ve reforzada por el rechazo, documentado en un informe que el propio Víctor mandó a Koldo García, de una empresa portuguesa a colaborar con su sociedad tras detectar indicios de posibles irregularidades y la relación con su padre.

El papel de Koldo García era clave en esta estructura. Actuaba como enlace entre padre e hijo, organizaba agendas, facilitaba reuniones y gestionaba pagos. Además, ambos utilizaban teléfonos de prepago, las llamadas "cafeteras", para evitar ser interceptados.