El presidente de Adif se reúne con las víctimas de Adamuz y admite que España carece de sensores que detecten vías rotas

El bufete que representa a las víctimas de Adamuz también defendió a los afectados del caso Angrois y lleva su demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El accidente de Adamuz, ocurrido en enero, dejó 46 muertos tras el descarrilamiento de un tren de Iryo y la posterior colisión con un Alvia de Renfe.

De la Peña admitió que España carece de un sistema de sensores que detecte roturas en las vías de tren, una de las hipótesis principales del siniestro.

El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, se reunió durante más de tres horas con la principal asociación de víctimas del accidente ferroviario de Adamuz.

El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, se ha reunido este martes por la tarde, durante más de tres horas, con la principal asociación de víctimas del accidente ferroviario ocurrido el pasado enero en Adamuz (Córdoba).

En dicha cita, celebrada a puerta cerrada en una de las sedes madrileñas de la compañía pública, De la Peña ha descartado dimitir y ha admitido que España carece de un sistema de sensores que detecte roturas en las vías de tren.

Ésta —una vía fracturada; posiblemente, debido a una soldadura defectuosa— es una de las principales hipótesis que la Guardia Civil maneja en su investigación del siniestro, que dejó 46 muertos. No obstante, otras teorías también siguen abiertas.

La tragedia de Adamuz se produjo cuando, al filo de las ocho de la tarde del pasado 18 de enero, un tren de la empresa privada Iryo descarrilló cerca de esta localidad cordobesa y, al poco, chochó contra él un Alvia, propiedad de Renfe.

Este martes, por parte de Adif, ha acudido a la reunión De la Peña, así como un miembro de su gabinete. La Asociación de Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha estado representada por su presidente, Mario Samper.

Los vagones de los trenes accidentados en Adamuz. Jorge Zapata EFE

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, en la reunión, el presidente de Adif ha definido como "seguro" el sistema ferroviario patrio.

En respuestas, la asociación de víctimas ha recordado que, además del accidente del pasado enero, hace 13 años ocurrió un grave siniestro ferroviario en Angrois, cerca de Santiago de Compostela.

De hecho, el despacho que representa a la Asociación de Víctimas Descarrilamiento Adamuz es Administrativando Abogados, especializado en Derecho Administrativo, y el mismo bufete que ya defendió a los damnificados del caso Angrois.

Este siniestro ferroviario ocurrió el 24 de julio de 2013 cuando un tren Alvia, que viajaba de Madrid a Ferrol, descarriló en la curva A Grandeira de Angrois, a unos tres kilómetros de la estación de tren de la capital de Galicia.

El mencionado bufete es el que actualmente se encarga de la demanda contra España presentada en Estrasburgo, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), por las víctimas del llamado caso Angrois. Y, desde mediados del pasado marzo, representa a la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz.

Este periódico se ha puesto en contacto con Adif una vez finalizada la reunión. Fuentes de la compañía estatal que gestiona las infraestructuras ferroviarias han declinado hacer valoraciones, más alla de calificar este encuentro como "cordial".

Semanas atrás, la organización que preside Samper se había quejado, a través de una carta abierta, de que ningún representante de Adif, por entonces, se había reunido con los damnificados por el accidente de Adamuz.

La juez Cristina Pastor, miembro de la última promoción de la Escuela Judicial y titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Montoro (Córdoba) ya investiga las causas del siniestro ferroviario.