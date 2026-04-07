"Hay dinero en las cuentas. Podemos sobrevivir dos años": los whatsapps que contradicen la declaración del hermano de Koldo ante el Supremo

Una conversación revela que había fondos suficientes en las cuentas para sobrevivir dos años, lo que refuerza la existencia de una trama organizada más allá de gestiones personales.

Joseba García admitió ante el Supremo que fue a recoger sobres con dinero en metálico a la sede del PSOE y los entregaba a su hermano Koldo o a la mujer de este.

Los chats muestran una operativa coordinada para la recogida y traslado de dinero en efectivo, con uso de lenguaje en clave y preocupación por ocultar las transacciones.

Los mensajes de WhatsApp intervenidos contradicen la declaración de Joseba García ante el Supremo sobre sus viajes y relación con Víctor de Aldama.

La declaración de Joseba García ante el Tribunal Supremo es contradecida por los mensajes intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que han dado pie a la investigación 'KoldoGate: los whatsapps secretos' publicada por EL ESPAÑOL.

Joseba García ha declarado este martes que nunca fue a República Dominicana a cobrar dinero del empresario Víctor de Aldama, al que ha afirmado haber visto sólo en unas "ocho ocasiones".

Frente a su versión de viajes personales y sin relevancia República Dominicana, los chats revelan una operativa coordinada con su hermano, Koldo García, y con la mujer de este, Patricia Úriz, que se encargaba de toda la logística.

Cambio de 10.000 dólares

El segundo de los desplazamientos a República Dominicana, realizado entre el 13 y el 16 de diciembre de 2021, resulta especialmente significativo.

Joseba sostuvo en sede judicial que estos viajes respondían a motivos personales, vinculados a su vida privada y para conocer a una mujer. Sin embargo, la cronología de los mensajes y los detalles logísticos desmienten ese relato.

El hermano de Koldo declara que no fue a Punta Cana a por mordidas, sino a por pitayas.

Joseba salió de Madrid-Barajas el lunes 13 de diciembre a las 16:15 en un vuelo de Air Europa con destino a Santo Domingo. A su llegada, se alojó en el Hotel Class Colonial con una reserva de dos noches, gestionada, como era habitual en la trama, por Patricia Úriz.

Pero es el contenido de las conversaciones lo que revela la verdadera naturaleza del viaje. Apenas un día después de aterrizar, Joseba consulta a su hermano sobre un cambio de divisa: "Cuánto es el cambio de 10 [sic]" y si eran "8800".

La cifra coincide con el tipo de cambio entre dólares y euros en esas fechas. La respuesta de Koldo es inmediata y reveladora: le pide que borre el mensaje. Joseba responde que ya lo ha eliminado "solo para mí", e insta a su hermano a hacer lo mismo.

Sin embargo, Koldo no lo hace y el mensaje es intervenido por la UCO.

Este intercambio de whatsapps muestra no solo la existencia de una operación económica, sino también la preocupación por ocultarla. Lejos de tratarse de un viaje de ocio, los mensajes reflejan una gestión de dinero en efectivo cuya trazabilidad se intentaba evitar.

Llamativamente, este martes en su declaración en el Supremo Joseba García, a raíz de preguntas de la abogada de la defensa Leticia de la Hoz, ha admitido que él también fue a recibir sobres con dinero en metálico a la sede del PSOE.

El testigo no ha especificado cuál era su relación con el partido ni por qué iba él a recoger fondos que, según ha dicho, entregó a su hermano o a la mujer de este.

El miércoles 15 de diciembre, ya en Punta Cana, el tono de los mensajes entre los dos hermanos cambia por completo.

Joseba envía fotografías desde una fábrica de puros y comenta con tono distendido: "Tengo puros hasta para vender". Este giro hacia lo lúdico no elimina el contexto previo, sino que lo complementa: tras cumplir con el encargo, el viaje adquiere un carácter más relajado.

El regreso a España vuelve a poner de manifiesto la coordinación con el entorno de Koldo. Joseba embarca en Santo Domingo el 15 de diciembre a las 22:50 y, antes de despegar, escribe a Patricia Úriz: "Montado en el avión llaman cuando llegue [sic]".

A su aterrizaje en Madrid, el 16 de diciembre a las 11:50, utiliza una expresión clave en la investigación: "Ya está la cafetera".

Ese término, recurrente en los mensajes de la trama, ha sido interpretado por los investigadores como una referencia a llamadas telefónicas a través de dispositivos de prepago para evitar posibles escuchas.

La conversación continúa con insistencia por parte de Joseba para concretar un encuentro: "Ya tengo la cafetera dile kol [sic]". Patricia responde: "Toma café en ese", en un intercambio que refuerza el uso de lenguaje en clave.

Estas comunicaciones contrastan con la versión ofrecida en el Supremo, donde Joseba minimizó su papel y desvinculó los viajes de cualquier actividad relacionada con la trama. Sin embargo, los mensajes apuntan a que actuaba como intermediario en la recogida y traslado de dinero.

Esta conclusión se ve reforzada incluso por su propia declaración, cuando, a preguntas de la defensa, admitió haber acudido en varias ocasiones a la sede del PSOE para recoger sobres con dinero en metálico.

Según explicó, era la empleada Celia Rodríguez quien le entregaba esos fondos, que él trasladaba posteriormente a su hermano o a la mujer de este.

Dinero en las cuentas

Las contradicciones se agravan al analizar el contexto temporal. Semanas después del viaje de diciembre, en enero de 2022, Joseba muestra su preocupación en otra conversación marcada por la decisión de Víctor de Aldama de dar largas al hermano de Koldo para una nueva reunión.

Según la UCO, Joseba actuó como correo del dinero entre septiembre de 2021 y diciembre de 2022: recibía el efectivo de Aldama y se lo hacía llegar a su hermano Koldo y a Ábalos.

Tras la imposibilidad de una reunión entre Aldama y Joseba, el empresario le dice que Koldo puede ir en su lugar. Ante la insistencia del hermano de la mano derecha de Ábalos responde molesto: "Es para hablar otra vez de lo mismo porque ya tienes la chequera".

"Vuelvo a repetir lo que queráis, pero es hablar de lo mismo otra vez" dejando claro Aldama su enfado ante las exigencias de la trama.

Semanas después, la conversación del 11 de enero de 2022 entre los hermanos García comienza con Joseba asegurando que será "pesado", en referencia a seguir insistiendo a Víctor de Aldama. Algo que Koldo le agradece y le explica: "Tranquilo tengo un plan b ya en marcha. Me voy otra vez a guinea [sic]".

"Yo lo que estoy es preocupado por todo", insiste Joseba. Koldo le explica que debe coger "el trabajo de miguel para tres meses" y le pregunta por qué está preocupado: "Por todo ??? No entiendo [sic]", escribe el asesor de José Luis Ábalos.

"Son cosas mías", replica Joseba antes de que Koldo trate de tranquilizarle: "Hay dinero en las cuentas. Podemos sobrevivir dos años con lo que hay".

Estas frases evidencian la existencia de fondos acumulados y una operativa económica que va más allá de simples gestiones personales. Además, refuerzan la tesis de que los viajes no eran episodios aislados, sino parte de un sistema organizado.

96 páginas de whatsapps

Por último, Joseba García ha declarado en el Supremo que sólo coincidió con Aldama en unas "ocho ocasiones" y que fue siempre para "tratar la venta de un coche".

Sin embargo, EL ESPAÑOL publicó en exclusiva en abril de 2025 un informe de 96 páginas con 321 mensajes de WhatsApp entre Aldama y Joseba García.

En estos whatsapps revelan que las entregas de dinero tenían lugar con periodicidad mensual en la oficina de Aldama o en hoteles y cafeterías de Madrid.

En ningún momento se habla de un coche, pero sí de dinero. La trama utilizaba las palabras "documentos", "papeles" y "escrituras" para referirse en clave a las comisiones.

En una de las ocasiones, Aldama citó a Joseba García en el Hotel Intercontinental el 5 de septiembre de 2022: "Tráete una bolsa", le ordenó el empresario para realizar la entrega.