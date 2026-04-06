Víctor Ábalos, primer testigo del juicio: hizo negocios con su padre en la Colombia de Petro y pagaba regularmente a Koldo

La empresa portuguesa MCA rechazó colaborar con External Programmes Consulting, la sociedad de Víctor Ábalos, por sospechas de tráfico de influencias y operaciones fraudulentas vinculadas al exministro.

Pagaba regularmente a Koldo García, hombre de confianza de su padre en el Ministerio de Transportes, como reflejan mensajes y transferencias bancarias.

Víctor Ábalos realizó negocios en Colombia junto a su padre, facilitados por el embajador venezolano Félix Plasencia y con reuniones con altos cargos del gobierno de Gustavo Petro.

Víctor Ábalos, hijo del exministro José Luis Ábalos, será el primer testigo del juicio por el caso Mascarillas en el Tribunal Supremo.

Víctor Ábalos, hijo del exministro José Luis Ábalos, será el primer testigo del juicio por el caso Mascarillas en el Tribunal Supremo que comienza este martes 7 de abril.

Los whatsapps secretos de Koldo García a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL revelan que Víctor Ábalos hizo negocios con su padre en la Colombia de Gustavo Petro y que pagaba regularmente al hombre de confianza de este en el Ministerio de Transportes.

Víctor Ábalos viajó a Colombia junto a su padre al menos en diciembre de los años 2021 y 2022 para realizar negocios a través de su consultora External Programmes Consulting.

De hecho, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, fue el embajador de Venezuela en Colombia, Félix Plasencia, el que organizó las reuniones de Ábalos y su hijo con el Gobierno de Gustavo Petro.

Plasencia es el actual representante de Venezuela ante los Estados Unidos desde la captura de Nicolás Maduro, con el que fue ministro de Exteriores entre 2019 y 2020.

Además, Plasencia fue uno de los acompañantes de Delcy Rodríguez en su accidentada visita a España en enero de 2020 y cuyo viaje fue organizado por Víctor de Aldama.

La agenda enviada por Víctor Ábalos a Koldo García contiene, además, reuniones confirmadas con Petro -presidente de Colombia-, Alfonso Prada -ministro del Interior-, Katerin Miranda -presidenta de la Comisión Económica de la Cámara de Representantes- o Jorge Eduardo Londoño -director del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)-.

José Luis Ábalos, su hijo Víctor, y José López Jaraba, en la reunión en Innpulsa Colombia EL ESPAÑOL

Ábalos posó junto a su hijo en una reunión mantenida con el gerente de INNpulsa Colombia, Hernán Ceballos. Esta empresa pública depende del Ministerio de Comercio, Industria y Comercio de Gustavo Petro.

El plan de la trama era vender servicios de consultoría a empresas públicas de Colombia. En las conversaciones y documentos no se detalla si se llegaron a realizar o no.

Pagos a Koldo

Sin embargo, también aparecen otros negocios de la trama como unos cascos de moto, de la marca Livall, que iban a ser recomendados por la Dirección General de Tráfico. Una operación que gestionaron en febrero de 2023.

El día 8, Víctor Ábalos le escribe a Koldo García: "El contrato ese que me comentaste".

A lo que el asesor de José Luis Ábalos responde: "Pero si me lo madas tu [sic]". Y zanja la conversación mostrando que su único objetivo es el económico: "1500 al mes eso necesito".

Koldo García también organizaba las reuniones del hijo de Ábalos con el ministro y empresarios.

En muchos mensajes entre Víctor y Koldo, el asesor negocia las citas de negocios entre el padre y el hijo, ya fueran en el propio Ministerio de Transportes o en algún restaurante cercano.

Una de las últimas visitas de Víctor Ábalos al despacho oficial fue el 5 de julio de 2021, pocos días antes de que Pedro Sánchez lo cesara.

El hijo del ministro deja prueba de ello cuando escribe a Koldo: "Nos acreditamos y subimos? [sic]".

Tras el visto bueno del asesor, Víctor confirma que "subimos los 4" y pide "5 minutos" para llegar.

Una vez allí escribe de nuevo a Koldo: "Estamos en la sala de al lado esperando". A lo que el asesor contesta con un contundente: "Lo sé".

A reuniones y mensajes de WhatsApp hay que unirles las famosas cafeteras. Según ha revelado la investigación, entre los miembros de la trama hablaban a través de teléfonos móvil de prepago.

Estos dispositivos eran los llamados "cafeteras" por la trama, que les proporcionaba el guardia civil Rubén Villalba. Evitaban así posibles pinchazos. El código entre ellos para concretar una llamada era pedir "tomar un café".

Al igual que con otros miembros de la trama, Koldo García tomaba frecuentes 'cafés' con Víctor Ábalos, tal y como queda reflejado en el histórico de la conversación de WhatsApp entre ambos a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

La relación entre Víctor Ábalos y Koldo García no se limitaba únicamente a la gestión de la agenda del político valenciano.

En mayo de 2023, la empresa de Víctor, External Programmes Consulting SL, hace un pago de 916,00 euros a la empresa de Erikapat Consultoria Internacional SL, la empresa de Koldo García.

El concepto de la transferencia llevada a cabo el 28 de mayo de 2023, a través del Banco Sabadell, únicamente dice: "Pago resto facturas".

Transferencia desde la empresa de Víctor Ábalos a la de Koldo García. EL ESPAÑOL

La empresa bajo sospecha

No es la única vez en que External Programmes Consulting aparece mencionada dentro de la conversación entre Víctor Ábalos y Koldo García.

El 9 de junio de 2023, el hijo de exministro le mandó una presentación de PowerPoint al asesor de su padre con el título: "Pre-Screning Counterparty External Programmes Consulting SL_vs4".

Se trata de una Due Diligence llevada a cabo por el grupo portugués MCA. Esta empresa realiza negocios en los siguientes sectores: energía, desarrollo urbano, infraestructuras y salud.

Según el documento, la empresa valora la colaboración con la empresa de Víctor Ábalos para el "Proyecto Solar" en Angola.

Conclusiones de la Due Diligence del grupo portugués MCA sobre su colaboración con Víctor Ábalos. EL ESPAÑOL

Sin embargo, la empresa rechaza la colaboración con la empresa de "Víctor y José Luis Ábalos", según recoge el documento.

Esto demostraría que el exministro es quien realmente está tras la sociedad External Programms Consulting, tal y como sostiene la investigación de la UCO.

La Guardia Civil asegura que Víctor Ábalos pudo camuflar los ingresos de la trama a través de sus sociedades y que podría haber servido como testaferro de su padre en Colombia.

El informe de la empresa portuguesa MCA rechaza la colaboración porque existen "supuestas operaciones fraudulentas de tráfico de influencias, que provienen de su padre, José Luis Ábalos -político activo- y que fue la mano derecha de Pedro Sánchez".

Víctor de Aldama señaló en su declaración en la instrucción que Víctor Ábalos facturaba en Colombia a empresas españolas y que estos pagos en realidad eran mordidas para el ministro.

Este martes, 7 de abril, Víctor Ábalos tendrá que responder a todas las incógnitas sobre su relación con la trama y sobre si esconde parte del patrimonio de su padre.

Lo que demuestran los mensajes hallados por EL ESPAÑOL es que, al menos, realizó negocios en Colombia con él y que Ábalos padre aparece vinculado a las sociedades en documentos empresariales.