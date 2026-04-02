La noche de los dos vídeos de cumpleaños: Ábalos envió a Koldo el de Jésica después de que Sánchez viera el de Carolina

Ambos vídeos reflejan la doble vida de Ábalos y forman parte de una investigación judicial sobre posibles beneficios y empleos públicos ligados a empresarios de la trama.

El vídeo privado, elaborado por Jésica Rodríguez, mostraba el primer año de su relación extramatrimonial con Ábalos e incluía imágenes de viajes y encuentros románticos.

El vídeo público, preparado por su esposa Carolina y Koldo García, repasaba la vida personal y política de Ábalos ante Pedro Sánchez y otros altos cargos.

En el 60º cumpleaños de José Luis Ábalos se proyectaron dos vídeos: uno oficial y otro privado.

José Luis Ábalos no recibió un solo homenaje audiovisual en su 60º cumpleaños. Aquella noche del 8 de diciembre de 2019, en el restaurante Welow de Víctor de Aldama, hubo dos vídeos.

Uno se proyectó en público, ante Pedro Sánchez, Begoña Gómez, ministros y dirigentes del PSOE. El otro circuló en privado. Así pasó del móvil del entonces ministro al de su asesor Koldo García.

La escena resume la doble vida que llevaba Ábalos, según revelan los mensajes intervenidos en la investigación.

En el salón del restaurante de Aldama, la entonces esposa del ministro, Carolina Perles, había preparado junto a Koldo García una fiesta sorpresa con más de 30 invitados.

En la intimidad del teléfono, Jésica Rodríguez le felicitaba con otro montaje que recorría el primer año de su relación sentimental.

La fiesta del 60 cumpleaños de Jose Luis Ábalos EL ESPAÑOL

El vídeo oficial

El primer vídeo fue un regalo familiar y político. Lo elaboraron Koldo García y su mujer, Patricia Úriz, a petición de Carolina Perles, que se encargó de organizar la celebración.

El montaje repasaba la vida personal y pública de Ábalos. Había imágenes de su matrimonio, de sus hijos y de distintas etapas de su trayectoria política.

También aparecían varias fotografías junto a Pedro Sánchez, reflejo de la estrecha relación que ambos mantenían entonces dentro del PSOE y del Gobierno.

Fragmento del vídeo de felicitación de Carolina Pernes a José Luis Ábalos en su 60º cumpleaños

La banda sonora reforzaba el tono sentimental del homenaje. SonabanAquellas pequeñas cosas y Esos locos bajitos, de Joan Manuel Serrat, Color esperanza, de Diego Torres, Quiéreme siempre, de la Orquesta Aragón, y Nuestro juramento, de Julio Jaramillo.

El vídeo se proyectó durante la fiesta. Sánchez lo contempló como uno más de los asistentes.

Las fotografías del álbum del evento, realizadas por un fotógrafo de la Moncloa y a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, muestran a un Ábalos emocionado, en algunos momentos al borde de las lágrimas, mientras seguía en pantalla aquella sucesión de recuerdos familiares y políticos.

José Luis Ábalos, atento a los discursos junto a Begoña Gómez y Pedro Sánchez. EL ESPAÑOL

Una fiesta especial

No era un cumpleaños cualquiera. La fiesta se celebró en el restaurante de Víctor de Aldama en Madrid, que asumió todos los gastos del evento.

El desembolso, según la información recabada por este periódico, osciló entre 5.000 y 10.000 euros. Incluía comida, bebida, reserva del local y servicio de cocineros y camareros.

Como anfitrión, Aldama estuvo presente en la fiesta. Acudieron Pedro Sánchez, Begoña Gómez, Carmen Calvo, María Jesús Montero, Fernando Grande-Marlaska, Santos Cerdán, Félix Bolaños y otros altos cargos del PSOE y del Gobierno.

La invitación fijaba el comienzo a las 18:45 horas. Sánchez y su esposa permanecieron allí hasta pasadas las 23:00. La fiesta siguió hasta casi las dos de la madrugada.

El primer vídeo de cumpleaños de Ábalos tuvo un cargado significado político, no sólo por su contenido, sino por el público que lo contempló.

Mientras en la pantalla se sucedían imágenes de Ábalos con su familia, con su entorno y con el propio presidente del Gobierno, en la sala estaban presentes muchos de los dirigentes que hoy han tomado distancia con el exministro.

El vídeo de Jésica

Pero aquel cumpleaños tuvo un segundo vídeo. No se proyectó en el restaurante ni fue compartido con los invitados, tan solo con uno.

Fue Jésica Rodríguez quien se lo envió a Ábalos, como felicitación por su cumpleaños, y el entonces ministro se lo reenvió a Koldo García.

Ese montaje tenía un sentido muy distinto. Si el vídeo de Carolina era un homenaje oficial y familiar, el de Jésica resumía el primer año de una relación extramatrimonial.

Recogía imágenes de la pareja desde el momento en que se conocieron en el piso de Atocha, 25, hasta viajes internacionales, encuentros privados y escenas románticas.

Vídeo | La ‘Love story’ de Ábalos y Jésica: el vídeo a lo ‘Pretty woman’, una historia con dinero público

El contenido de ese vídeo, hallado en el teléfono de Koldo García, tiene además relevancia judicial.

En la primera imagen, Jésica aparece en el apartamento de la calle Atocha 25 junto a la chimenea, con la leyenda "Aquí fue", porque allí se produjo el encuentro entre ambos.

Ese es el piso que fue alquilado por Aldama para la noche del 9 de noviembre de 2018.

El vídeo también incluye imágenes en destinos como Moscú, Bruselas, Toronto, Abu Dabi, Dubái, Granada, Bilbao o Madrid.

Muchas de esas imágenes coinciden con desplazamientos oficiales de Ábalos durante su etapa al frente de Transportes. La propia Jésica declaró ante el juez que viajaban "todos los meses".

La reacción de la esposa de Koldo al recibir aquel montaje revela hasta qué punto el contenido resultaba comprometedor.

Patricia Úriz contestó: "Muy bonito, pero un poco arriesgado".

Koldo remató después: "Madre mía. Tonta no es".

La conversación se cerró cuando Úriz advirtió otro detalle: "Y sales tú en el vídeo…".

Ese contraste entre ambos montajes definió la noche del 60º cumpleaños de Ábalos. En público, un vídeo organizado por su esposa repasaba su trayectoria familiar y política bajo la mirada de Pedro Sánchez.

En privado, otro vídeo enviado por su pareja extramatrimonial reconstruía una relación que ahora forma parte del sumario y de la investigación sobre viajes, empleos públicos y beneficios sufragados presuntamente por empresarios vinculados a la trama.

Aquella noche, mientras en la pantalla del restaurante sonaba Serrat y desfilaban fotos de Ábalos con Carolina, con sus hijos y con Sánchez, en otro teléfono esperaba ya el segundo álbum. El íntimo. El oculto. El que completaba la verdadera radiografía de aquel cumpleaños.