La Policía acusa al exdiputado de Podemos Mbaye del altercado que llevó a su arresto tras negarse a ser identificado

Las claves nuevo Generado con IA La Policía acusa al exdiputado de Podemos Serigne Mbaye de negarse a ser identificado, lo que originó un altercado y su posterior detención junto a otras seis personas en Madrid. El incidente ocurrió en Usera-Villaverde tras recibir la Policía un aviso sobre un posible robo de vehículo, desencadenando un forcejeo y la intervención de más agentes. Mbaye y Podemos denuncian que la detención fue racista y motivada por discriminación, mientras que la Delegación del Gobierno defiende la actuación policial como proporcional. ONG como Amnistía Internacional, SOS Racismo y CEAR exigen el fin de las redadas racistas y denuncian el acoso policial a personas racializadas en España.

El atestado policial del incidente registrado en la tarde del jueves, cuando el exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Serigne Mbaye fue detenido junto a otras seis personas por desobediencia y atentado a los agentes de la autoridad, apunta a que sería el propio Mbaye el individuo que se negó a identificarse y por el que se originó el altercado.

Los hechos se produjeron en torno a las 19.45 horas del jueves en las inmediaciones del aparcamiento de un supermercado en la calle Antonio López del distrito madrileño de Usera-Villaverde.

Allí agentes de la Policía observaron a dos personas que merodeaban y miraban con detenimiento el interior de algunos vehículos estacionados en una zona donde recientemente se han dado robos en coches.

Los agentes procedieron entonces a identificar a los dos sospechosos, uno de los cuales huyó corriendo del lugar para evitar ser identificado.

Fuentes cercanas al asunto consultadas apuntan a que este individuo sería Mbaye, quien salió corriendo hacia un portal cercano al lugar del incidente.

A la puerta de este bloque se produjo un forcejeo con los agentes, momento en el que un vecino del piso alertó de lo que estaba ocurriendo e hizo un llamamiento a otros residentes para que bajaran a la calle para evitar la detención de Mbaye.

Los agentes se vieron entonces rodeados por un grupo de unas diez personas, por lo que solicitaron refuerzos, según estas mismas fuentes.

Finalmente, gracias a la llegada de más efectivos, la Policía Nacional logró detener a Mbaye y a otras seis personas acusadas de presuntos delitos de atentado contra agente de la autoridad, resistencia y desobediencia y lesiones por las heridas leves causadas a cinco agentes.

Los detenidos permanecieron en la Comisaría de Usera hasta la 1.30 de esta madrugada.

"Racismo puro y duro"

La Delegación del Gobierno en Madrid y la propia Policía Nacional investigan el altercado y han puesto el atestado a disposición de la autoridad judicial. Sin embargo, a su salida de la comisaría, el exdiputado y actual secretario de Antirracismo de la formación 'morada'- aseguró que su arresto había sido un ejemplo de "racismo puro y duro" y denunció una persecución "en contra de las personas racializadas".

Posteriormente, Mbaye, en una entrevista en TVE, ha denunciado que la Policía "siempre tiene una excusa" para pararlo y detenerlo, ya que asegura que ha ocurrido en otras ocasiones, y ha señalado que se trata de un tipo de violencia "psicológica, verbal y física".

"Es obvio que lo hacen por mi color de piel, lo hacen a diario. Y todo el mundo es testigo de cómo paran a la gente de manera selectiva y discriminada en los metros, en las estaciones, en las calles, y de las actuaciones violentas que utilizan contra nosotros", ha añadido en referencia a las personas negras.

Críticas de Podemos y Sumar

Mientras, los principales cargos de Podemos salieron al paso para criticar que en el arresto de Mbaye -actual secretario de Antirracismo de la formación 'morada'- se empleara un uso de la fuerza "injustificado" y aprovecharon para ponerlo como un ejemplo de la "violencia institucional, policial y racista".

Este viernes, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha exigido explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien ha considerado el máximo responsable de su "detención extremadamente violenta y racista".

Fernández ha pedido que dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "se depuren las responsabilidades pertinentes" tras la "brutalidad policial" que asegura que hubo durante la detención de Mbaye y otras seis personas en lo que considera una "redada racista".

En este sentido, ha anunciado que Podemos presentará en el Congreso una batería de preguntas para esclarecer lo sucedido y "depurar las responsabilidades pertinentes" sobre la detención de Mbaye, que fue diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid y en la actualidad forma parte de la dirección estatal como secretario antirracismo.

Su formación va a registrar también una proposición no de ley para pedir una investigación "independiente" y solicitar que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "dejen de llevar a cabo redadas racistas basadas en perfil étnico" y reciban "formación en antirracismo". "En Estados Unidos vemos cómo funciona el ICE, la policía nazi de Trump, y lamentablemente, en España estamos viendo también que se dan comportamientos análogos a lo que sucede en Estados Unidos con el ICE", ha denunciado.

Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha considerado que son "inaceptables" las imágenes grabadas por varios testigos sobre la detención policial y ha rechazado que se normalice la violencia.

El Gobierno defiende la actuación

Pese a estas críticas, fuentes de la Delegación del Gobierno han defendido que la actuación policial se produjo "en respuesta a un requerimiento ciudadano" y en ejercicio de las funciones de "prevención, identificación e intervención ante una situación que fue escalando por la negativa de uno de los implicados a colaborar".

Según fuentes de la Delegación del Gobierno, la Policía Nacional actuó en respuesta a un requerimiento ciudadano, en el ejercicio de sus funciones de prevención, identificación e intervención ante una situación que fue escalando por la negativa de uno de los implicados a colaborar y por la resistencia posterior de varias personas.

Recuerdan que los hechos se iniciaron tras un aviso a la Policía Nacional a través del 091 en el que se alertaba de que podía estar produciéndose el robo de un vehículo por parte de dos individuos.

Se trata de un delito frecuente en la zona y para el que desde hace tiempo hay activado un dispositivo policial específico, apuntan las fuentes de la Delegación del Gobierno que indican que, ya en el lugar, los agentes trataron de identificar a los dos sospechosos.

Desde la Delegación y desde la Policía Nacional, aseguran, van a continuar trabajando para garantizar la adecuación y proporcionalidad de las actuaciones policiales, preservando el cumplimiento de los derechos y deberes de todos los ciudadanos que corresponden a nuestro Estado de Derecho.

Rechazo de las ONG

Amnistía Internacional y SOS Racismo han pedido, por su parte, prohibir por ley las redadas racistas por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, una práctica que sufren a menudo las personas racializadas, tras la detención de Mbaye.

Por su parte, Red Acoge ha coincidido en calificar los hechos como un caso de "acoso y hostigamiento" a las personas racializadas a través de controles policiales por perfil racial, que han sido denunciados por organismos de Naciones Unidas, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea o el Consejo de Europa.

Ha recordado que tanto el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU como el Defensor del Pueblo ha instado a España a tomar medidas para poner fin a estas prácticas pero el Ministerio del Interior sigue haciendo "oídos sordos" y mantiene esta medida discriminatoria.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), a través de sus redes sociales, ha rechazado contundentemente estas "detenciones violentas", que considera la "punta del iceberg" de la realidad que las personas migrantes, refugiadas y racializadas enfrentan a diario.

Irídia-Centro para la Defensa de los Derechos Humanos también ha denunciado en redes que esta actuación "violenta y desproporcionada" de la Policía no es un caso aislado y ha aplaudido la respuesta de los vecinos, al intentar parar la actuación y grabar las imágenes, que han sido y serán "clave" para aclarar lo ocurrido.