Garre, responsable de juzgar a Iván Espinosa y Ortega Smith, dimite y tira de la manta: "Vox nos daba órdenes no legítimas"

Garre abandona Vox tras desobedecer directrices de Madrid y pactar con el PP en Torre Pacheco, alegando desacuerdo con la estrategia y trato interno del partido.

El ex dirigente critica que Vox utiliza el argumento de "dañar la imagen del partido" para justificar expedientes y expulsiones, señalando casos como Ortega Smith, Iván Espinosa y Antelo.

Garre afirma que la Secretaría General Adjunta, liderada por Montse Lluis, presentaba la mayoría de las denuncias contra destacados miembros del partido, condicionando las decisiones del comité.

José Francisco Garre, ex vicepresidente del Comité de Garantías de Vox, dimite y denuncia presiones de la dirección nacional para ejecutar purgas internas.

La estructura de Vox en Torre Pacheco existe gracias al trabajo desarrollado por José Francisco Garre desde 2018. Tanto se ha implicado que lo ascendieron a vicepresidente del Comité de Garantías, pero este viernes lo dejó, no sin antes denunciar que este órgano que debe velar por los derechos estatutarios de los afiliados se usa para las purgas de Abascal.

"De un tiempo a esta parte, he notado un cambio en la forma de funcionar del Comité de Garantías. Antes, las denuncias eran de afiliado a afiliado o de un coordinador a un concejal o de algún concejal, pero en los últimos meses, veo que prácticamente todas las denuncias parece que vienen de la secretaria general Adjunta"

"Parece que trabajamos para la secretaria general Adjunta, cuando en teoría, el Comité de Garantías es un órgano objetivo e independiente, y en cierto modo, te sientes un poco presionado porque es la secretaria General la que pone la denuncia, y de entrada, eso ya te impone".

José Francisco Garre (Torre Pacheco, 1972) concede una entrevista a EL ESPAÑOL, para anunciar su baja en el partido de Santiago Abascal tras colgar una foto en 'X', con su carné de militante de Vox cortado con unas tijeras. Garre tira de la manta sobre la dinámica que sigue el Comité Nacional de Garantías del que era vicepresidente.

"Las resoluciones se adoptan por mayoría del Comité de Garantías, aunque veía que en cierto modo no eran presiones en plan 'tienes que echarlo', pero al ser ese cargo el que presenta las denuncias, evidentemente es un mensaje de la Secretaría General".

- ¿A qué cargo de Vox se refiere?

- Monserrat Lluis. Cuando venían denuncias de afiliados, no se vivían con la misma tensión. Ella puede denunciar a cualquier miembro del partido en cualquier lugar del país. Cuando la denuncia venía de la Secretaría General Adjunta, no digo que te condicione, pero sí que te impone. Es el segundo mayor órgano con poder en el partido, después de Presidencia.

Montserrat Lluis e Ignacio Garriga, durante las negociaciones de Vox con el PP para sacar a Carlos Mazón del Gobierno de la Generalitat Valenciana. Vox

El Comité de Garantías valora los expedientes abiertos a miembros de Vox y puede decidir su expulsión. Está formado por cinco personas que deben ser licenciadas en Derecho y el letrado José Francisco Garre ha decidido darse de baja del partido, al considerar "un error de bulto" lo que presuntamente está haciendo Santiago Abascal con el Comité de Garantías, a través de un brazo ejecutor: Montse Lluis, secretaria general Adjunta.

"Montse Lluis es Secretaria General Adjunta y Vicesecretaria Nacional de Acción de Gobierno y Coordinación Parlamentaria", tal y como recoge la página oficial del partido de extrema derecha.

Lluis está vinculada a Vox desde abril de 2022, ejerció de directora general de Coordinación e Interacción Social en la Junta de Castilla y León, pero en 2023 se incorporó a la estructura nacional del partido, a petición del propio Abascal, para coordinar las negociaciones para formar gobiernos tras las elecciones autonómicas.

- ¿Podría acotarme desde cuándo ha detectado ese giro en el funcionamiento del Comité de Garantías?

- José Francisco Garre: Probablemente, hará cuatro o cinco meses, a lo mejor seis. El comité es nacional, las denuncias pueden venir de toda España y la secretaria general Adjunta presentaba denuncias contra miembros de todo el país: Ignacio Ansaldo, Javier Ortega Smith, Iván Espinosa de los Monteros, José Ángel Antelo...

Las denuncias venían siempre de ahí y se presentaban con la misma forma. Primero daban una orden que considero que no es legítima, no puede ser legítima una orden que sea: 'Dimite'. Es como decir: 'Disparate en la cabeza'. Eso no es una orden legítima. Una orden legítima, puede ser, 'estás cesado', y si no acepto ese cese, incumplo una directriz del partido.

- ¿La dirección nacional ha condicionado las decisiones del Comité de Garantías?

- Al recibir las denuncias, siempre encabezadas por la misma persona [Monserrat Lluis, secretaria general Adjunta], y siempre usando la misma metodología, no sé si llamarle patrón, no sé cómo adjetivarlo, no sé si condicionaban, pero evidentemente, uno se puede sentir condicionado.

Vienen de la Secretaría General que es el órgano más importante después de Presidencia. Ves que la denuncia está puesta por este órgano y por esta persona, entonces, te preguntas: '¿Ahora qué hago?' A lo mejor, no te nace poner esa resolución, pero la tienes que poner porque de lo contrario el expulsado eres tú o van a tomar medidas en contra tuya.

Encima, te respaldan los estatutos porque hay un artículo que dice que no se puede dañar la imagen del partido y eso es un concepto tan amplio.

José Francisco Garre, Iván Espinosa de los Monteros y José Ángel Antelo, antes de dejar Vox. Cedida

- ¿Puede poner ejemplos?

- A José Ángel Antelo le pidieron que dimitiera, a Javier Ortega Smith que dejase la portavocía en Madrid. Lógicamente, no lo consideraron lícito porque estaban trabajando. Javier hizo unas declaraciones y usaron esas manifestaciones a los medios de comunicación, como que estaba dañando la imagen de Vox, algo que incumple los estatutos del partido.

Por tanto, se inicia el expediente en ese sentido. Ellos presentan su escrito de alegaciones o su recurso de reposición, pero evidentemente, si a mí me llega la denuncia de que hace esas declaraciones, pues está incumpliendo los estatutos.

Claro, lo que yo digo es que si me dicen eso primero, están provocando mi reacción y utilizan mi reacción a la defensiva para decir que daño la imagen de Vox. ¿No será que la dañan ellos anunciando esas cosas?

- ¿Sugiere un modus operandi para expedientar y expulsar a ilustres de Vox?

- Cuando esa persona no acepta y sale a defenderse por considerar que se trata de un ataque personal, y dice algo a los medios de comunicación, o critica en cierto modo la forma de actuar del partido, entonces, lo que te aplican es eso: 'Estás dañando la imagen de Vox'. Un incumplimiento de uno de los estatutos del partido.

- ¿Cuántas denuncias se han tramitado así?

- Si no son diez, está cerca, pueden ser siete u ocho.

Las afirmaciones de José Francisco Garre pueden provocar un terremoto en el partido de Abascal, ya que se trata de un abogado con dos décadas de trayectoria profesional en la Región de Murcia y ha sido uno de los cinco vocales del Comité de Garantías de Vox, desde el año 2020, hasta que "entre mediados de octubre o principios de noviembre de 2025", lo ascendieron a la vicepresidencia del citado órgano.

- ¿Uno de los motivos por los que anula su militancia en Vox es por instrumentalizar el Comité de Garantías?

- No estoy conforme con estas actuaciones del partido con la persona que sea, no considero que sea la forma de actuar. Hay que tener un trato más humano. No quiero hablar mal de mis compañeros en el Comité de Garantías porque no se lo merecen y ellos también podrían decir lo mismo de mí, pero sí que es verdad que uno de los motivos por los que marcho es por cómo se le está dando uso.

Garre, en un acto de Vox en Torre Pacheco, con la asistencia del entonces presidente provincial de Vox en Murcia, José Ángel Antelo. Vox

Garre se ha dado de baja como militante del partido que está a la derecha del PP, después de firmar un pacto de gobierno con los populares de Torre Pacheco, uno de los ayuntamientos que conforman el Campo de Cartagena: el laboratorio de ideas de Vox y uno de los grandes nichos de votantes que tiene Santiago Abascal a nivel nacional.

"En estos años de legislatura había surgido la oportunidad de llegar a algún acuerdo y siempre me lo habían negado desde la dirección nacional, pero no entendía el motivo porque hay otros ayuntamientos en los que se llegó a acuerdos con el PP en la Región de Murcia", según argumenta José Francisco Garre, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, como otro de los motivos de su baja del partido.

De hecho, este jueves oficializó su acuerdo con los populares pachequeros que hasta ahora gobernaban la alcaldía en minoría, con 8 concejales. Ahora sumarán los 4 de Vox, para aprobar los presupuestos municipales de 2026. Garre ha desobedecido las directrices de Madrid "para dar estabilidad" al pueblo que lo vio nacer hace 53 años y donde ha sido el candidato de Abascal en las elecciones municipales de 2019 y 2023.

"Tenemos contratos prorrogados o en precario que son muy importantes para los vecinos de Torre Pacheco, como la recogida de basura o el mantenimiento de parques y jardines", subraya el portavoz de Vox y que ahora tendrá que pasar al grupo mixto, junto a sus concejales, dando un portazo a las órdenes de Santiago Abascal. "Hay que sacar adelante proyectos que estaban paralizados solo por estrategia".

Este abogado especializado en derecho bancario, hipotecario y de consumidores y que ha sido vicesecretario jurídico de Vox a nivel autonómico, sostiene que es "pésima" la estrategia que sigue Abascal, mostrando la puerta de salida a Espinosa de los Monteros, Ortega Smith o Antelo como presidente del partido en Murcia.

- ¿Qué conclusión saca de las salidas de todos estos ilustres de Vox?

- José Francisco Garre: Me doy de baja como afiliado porque no estoy conforme con el comportamiento del partido. Lo puse de manifiesto y empecé a recibir amenazas veladas de que me iban a expulsar. A partir de ahí, empecé a recibir mensajes y llamadas de otros dirigentes provinciales de Vox.

Incluso a través de terceras personas me dijeron que no sabía con quién me la jugaba. Eso son cosas más típicas de la mafia que de un grupo humano con el que compartes unos intereses y unos principios.