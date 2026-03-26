Detenido el exdiputado de Podemos Serigne Mbaye por atentado contra la autoridad tras un altercado con policías

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha exigido la inmediata puesta en libertad de Mbaye y ha denunciado persecución policial por motivos raciales.

El arresto se produjo tras un altercado con varios agentes, algunos de paisano y otros uniformados, cerca de la calle Antonio López en Usera-Villaverde.

La Policía Nacional ha detenido en Madrid al exdiputado de Podemos Serigne Mbaye por atentado contra la autoridad y desobediencia grave.

La Policía Nacional ha detenido al exdiputado de Podemos Serigne Mbaye, actual responsable de Antirracismo del partido, por atentado contra la autoridad y desobediencia grave.

Fuentes policiales confirman a EL ESPAÑOL que su arresto se ha producido en Madrid, una zona cercana a la calle Antonio López, en el distrito de Usera-Villaverde, tras un altercado con varios agentes; algunos, de paisano y otros, uniformados. El suceso ha ocurrido este jueves por la tarde, al filo de las ocho.

En total, siete personas han sido detenidas y, en el altercado, un policía nacional ha resultado lesionado, según las mismas fuentes.

La refiega habría comenzado cuando dos agentes han identificado a dos individuos, ya que su comportamiento parecía sospechoso.

Uno de ellos ha tratado de huir, varias peronas han intervenido y así ha comenzado la refiega, en la que Mbaye ha sido detenido a escasos metros de su vivienda.

Tras conocerse esta noticia, la exministra Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha exigido la "inmediata puesta en libertad" de Mbaye.

"Basta ya de hostigamiento, basta de persecución policial por el color de piel y por defender la justicia social", ha reprochado Belarra.

Noticia en actualización

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