Aldama declaró al juez que Zapatero canalizó tras la visita de Delcy la venta de petróleo de PDVSA para financiar al PSOE

Zapatero ha negado cualquier relación con la operación y el sobre presentado por Aldama, calificando las acusaciones como "una patraña absoluta" ante la comisión de investigación del Senado.

Aldama aseguró que la operación se realizó al menos parcialmente, con un anticipo de cinco millones de euros en una cuenta en un banco ruso controlada supuestamente por Zapatero.

La operación, valorada en 250 millones de euros, fue respaldada por documentos entregados por Aldama al juez, incluyendo un certificado de volumen de crudo fechado el 4 de febrero de 2020.

Víctor de Aldama declaró ante el juez que José Luis Rodríguez Zapatero canalizó la venta de seis millones de barriles de petróleo de PDVSA tras la visita de Delcy Rodríguez para financiar al PSOE y la Internacional Socialista.

Víctor de Aldama declaró al juez que José Luis Rodríguez Zapatero canalizó, tras la visita de Delcy Rodríguez a Madrid, la venta de seis millones de barriles de petróleo venezolano para financiar al PSOE y a la Internacional Socialista.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL de fuentes conocedoras de la declaración, el empresario señaló directamente al expresidente del Gobierno como la persona clave en la operación con Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) por un precio de 250 millones de euros.

Aldama declaró durante dos horas el pasado 12 de marzo en el Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional.

Ante el juez Ismael Moreno, el empresario, que acudió en calidad de testigo, afirmó que él perdió el control de la negociación cuando Zapatero asumió el mando en la operación.

La causa, que se mantiene secreta, investiga los pagos en efectivo realizados por el PSOE y la posible financiación irregular del partido desde que Pedro Sánchez accedió de nuevo a la Secretaría General en 2017.

Aldama entregó al magistrado el sobre que le había dado Delcy Rodríguez con la documentación que prueba la operación.

El certificado de volumen de crudo está fechado el 4 de febrero de 2020, 15 días después de la accidentada visita de Delcy Rodríguez a Madrid.

Este documento pone a disposición seis millones de barriles de crudo Boscán por un valor de 250 millones de euros y con un plazo de vencimiento de 45 días.

El sobre entregado por Aldama en la Audiencia Nacional. EL ESPAÑOL

Aldama aseguró que la operación se hizo "al menos parcialmente", ya que se anticiparon cinco millones de euros en una cuenta en un banco ruso que controlaría Zapatero.

Afirmó desconocer si la operación se completó al cien por cien, ya que dejó de liderarla en el momento en el que Zapatero se hizo con el control de la misma.

Aldama dijo ante el juez que el empresario venezolano Francisco Enrique Flores Suárez, ligado al narcotráfico, era el que disponía de la licencia necesaria para operar con los cupos de petróleo de PDVSA.

Un supuesto vínculo profesional entre Flores y Zapatero es lo que habría llevado a este empresario, fallecido el pasado 6 de febrero, a intermediar en la operación.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL en exclusiva, las empresas de Francisco Flores están siendo ya investigadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

Francisco Flores

Francisco Enrique Flores Suárez construyó su fortuna gracias a contratos con la petrolera estatal PDVSA, especialmente a través de su empresa Electricidad e Instrumentación C.A.

Con el paso del tiempo, amplió sus negocios mediante un entramado de compañías agrupadas bajo el nombre 'Kingdom', con presencia en varios países, sobre todo en Panamá y la República Dominicana.

Uno de los movimientos clave en su trayectoria fue su entrada en el sector financiero. Entre 2022 y 2023 adquirió el Banco Sofitasa, una entidad con peso en la región andina venezolana.

Francisco Flores, en un vídeo de la Fundación Venezuela Nueva

Con el paso del tiempo, su nombre apareció vinculado en diversas investigaciones internacionales relacionadas con el narcotráfico, aunque nunca fue formalmente acusado.

En 2015, las autoridades estadounidenses incautaron un avión de su propiedad bajo sospechas de uso para transporte de drogas.

Ese mismo año,un yate suyo, The Kingdom, fue intervenido en República Dominicana con más de 50 kilos de cocaína y cerca de 2 kilos de heroína a bordo, aunque la Justicia no presentó cargos directos contra él.

El Tribunal Supremo de Venezuela admitió una causa contra él el 19 de febrero, dos semanas después de que su grupo empresarial anunciara su repentino fallecimiento a los 55 años.

Zapatero lo desmiente

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha negado tener cualquier tipo de vinculación con el sobre que entregó Aldama en la Audiencia Nacional.

"Es una patraña absoluta. No existe ningún tipo de vinculación", afirmó Zapatero en la comisión de Investigación del Senado al ser preguntado por el sobre.

Zapatero sólo ha reconocido que voló en una ocasión de Caracas a República Dominicana con Aldama en un avión "alquilado por el Gobierno de Venezuela".

"No le he vuelto a ver ni he vuelto a tener relación con él", aseguró el expresidente, negando que haya tenido alguna reunión más con Aldama.

Sobre el Delcygate, Zapatero afirmó desconocer el motivo del viaje de la entonces vicepresidenta a Venezuela. "Pregúnteselo a Delcy Rodríguez", sentenció.

El 'Delcygate'

El denominado Delcygate tuvo lugar el 20 de enero de 2020, cuando Delcy Rodríguez aterrizó en el aeropuerto de Madrid pese a tener prohibida la entrada en el espacio Schengen.

Durante la madrugada, permaneció en la zona aeroportuaria sin pasar el control de fronteras y mantuvo un encuentro con el entonces ministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.

Tal y como publicó en exclusiva EL ESPAÑOL, el viaje de Delcy Rodríguez está vinculado a la presunta financiación ilegal del PSOE según la declaración de Aldama ante el juez Ismael Moreno.

La puesta a disposición de los 6 millones de barriles de crudo Boscán se certificó dos semanas después de la visita de la ahora presidenta de Venezuela, el 4 de febrero de 2020.

La UCO investiga ahora estos documentos que han sido incorporados a la causa secreta sobre la financiación del PSOE. Además de este certificado, Aldama entregó otras pruebas al magistrado que también están ya en poder de los investigadores.