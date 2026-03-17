Piden a la directora de la Guardia Civil dotar de armeros para fusiles a las patrullas por el "aumento" de tiroteos y el narco

Uno de los pocos coches patrulla de la Guardia Civil equipado con un armero. Cedida

Las claves nuevo Generado con IA La Asociación Pro Guardia Civil reclama a la directora de la Guardia Civil que dote a las patrullas de armeros homologados para transportar fusiles de asalto. El aumento de tiroteos y la presencia del narcotráfico en zonas como la costa andaluza han obligado a los agentes a patrullar con armas largas sin las medidas de seguridad adecuadas. La falta de armeros en los vehículos oficiales dificulta el transporte seguro de los fusiles y reduce la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo. APROGC solicita que al menos un vehículo por unidad de Seguridad Ciudadana cuente con armero homologado, priorizando zonas de especial riesgo como Andalucía.

Los ‘reinos de taifas’ que el narco ha implantado en algunas zonas de Andalucía, como la costa de Cádiz o el entorno del río Guadalquivir, tienen como consecuencia que los guardias civiles de los cuarteles más próximos deben realizar patrullas provistos de su fusil de asalto (HK-G36).

El problema es que la mayoría de las patrullas no están equipadas con un armero homologado. “Los agentes están obligados a llevar su fusil, pero al escasear las patrullas con armero lo llevan en el asiento trasero o en el maletero”, según critica un miembro de la Benemérita.

“No es operativo ni seguro llevar un fusil de asalto en un vehículo rotulado sin ninguna medida de seguridad”. “Es una chapuza y estamos hablando de un arma larga de fabricación alemana”.

Prueba de ello es que el presidente de la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC), Francisco Javier Pajuelo, le ha enviado una carta a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, donde le alerta de esta “problemática detectada”.

“Las unidades de Seguridad Ciudadana, actualmente, disponen de armas largas reglamentarias. Sin embargo, las mismas no disponen en muchas ocasiones con vehículos oficiales dotados con armeros homologados que permitan su transporte seguro, inmediato y conforme a la normativa”, tal y como expone APROGC en su misiva.

“La carencia de vehículos dotados con armero homologado impide el transporte seguro del arma larga, durante el servicio ordinario, dificulta su disponibilidad inmediata ante situaciones de riesgo elevado y reduce la capacidad de respuesta proporcional de las patrullas”.

Un fusil de asalto (HK-G36). Cedida

En la carta se recalca a la Dirección General de la Guardia Civil que obligar a los agentes destinados en la costa andaluza, que está marcada por el narcotráfico, a llevar su fusil en tareas de seguridad ciudadana y de prevención de alijamientos en playas, pero no dotar a los coches patrulla de un simple armero, se traduce en un “obstáculo logístico” en la operativa diaria.

Además, la carta de la Asociación Pro Guardia Civil justifica su petición de equipar de un armero a los vehículos rotulados, como ocurría con los Land Rover operativos durante los sangrientos años de ETA, ante el “incremento” tanto de intervenciones de “riesgo”, con tiroteos de por medio, como de “actuaciones en zonas de especial conflictividad”.

“En los últimos años se ha observado un incremento significativo de hechos delictivos relacionados con armas de fuego en toda España. Se han atendido numerosos avisos por presuntos tiroteos producidos por armas de fuego en distintas localidades”, según alerta la misiva.

“De igual modo, las patrullas deben acudir con frecuencia a zonas costeras de Andalucía o a orillas del Guadalquivir donde operan embarcaciones vinculadas al narcotráfico, incrementándose el potencial riesgo para la integridad física de los guardias civiles”.

Una imagen detalle de un armero homologado para transportar fusiles de asalto. Cedida

APROGC no tiene representación en el Consejo de la Guardia Civil, por ese motivo se ha dirigido por carta a la directora general del Instituto Armado.

La Guardia Civil dispone de un parque móvil superior a los 20.000 vehículos, por lo que esta asociación profesional entiende que es complicado dotar a todas las unidades de un armero, pero reclama que "al menos se dote a un vehículo por unidad de Seguridad Ciudadana". Y que se empiece por zonas de especial riesgo, como Andalucía, para seguir por el resto de comunidades autónomas.

“Por todo lo expuesto, se considera necesario que todas las unidades de Seguridad Ciudadana sean dotadas de, al menos, un vehículo patrulla con armero homologado para armas largas, o bien, se proceda a la adaptación de alguno de los vehículos asignados actualmente”, tal y como concluye la carta de APROGC.

“La presente solicitud responde a criterios estrictamente operativos y de seguridad, orientados a garantizar una respuesta eficaz ante el incremento del riesgo detectado, así como la seguridad de los guardias civiles”.

Una portavoz de la Dirección General de la Guardia Civil admite que "son pocos los vehículos que los tienen", pero "se está ampliando" y los armeros "se van a distribuir" en las patrullas "según necesidades, ya que no todos los guardias civiles de Seguridad Ciudadana hacen servicio con armas largas".