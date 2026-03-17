Pardo de Vera tenía citas con el ya cesado Ábalos en un piso secreto y recibía encargos sobre Santos Cerdán: "Liquida el tema con 'El Pequeño'"

La UCO sitúa a Pardo de Vera como figura clave en la adjudicación de contratos públicos y de material sanitario durante la pandemia, investigando posibles delitos de cohecho y prevaricación.

Ábalos encargó a Pardo de Vera gestionar asuntos relacionados con Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, utilizando sobrenombres en sus comunicaciones.

El piso secreto era usado para encuentros discretos con constructores, prostitutas y miembros de la trama investigada en el 'caso Koldo'.

Isabel Pardo de Vera y José Luis Ábalos mantenían reuniones en un piso secreto del barrio de Chamberí, Madrid, según revelan mensajes de WhatsApp intervenidos por la UCO.

Isabel Pardo de Vera, cuando era secretaria de Estado de Transportes, tenía citas con José Luis Ábalos en un piso secreto de Madrid y recibía encargos del exministro sobre asuntos relacionados con Santos Cerdán.

Las conversaciones de WhatsApp halladas en los dispositivos de Koldo García intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desvelan una relación directa y operativa entre Pardo de Vera y Ábalos.

Los mensajes, a los que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL, detallan reuniones en un piso ubicado en el centro de Madrid, concretamente en el Barrio de Chamberí.

La conversación permite reconstruir la operativa de los encuentros entre Ábalos y Pardo de Vera. En los whatsapps, fechados el 3 de septiembre de 2021, ambos acuerdan una cita presencial en un inmueble secreto que utilizaba la trama del 'caso Koldo'.

Pardo de Vera acudiría a la reunión tras finalizar la "cdgae", la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a la que acudía como secretaria de Estado.

El día anterior a la cita, Pardo de Vera escribió: "Te llamo cuando acabe cdgae", acompañando el mensaje con el emoji de un beso y un corazón.

El viernes 3 de septiembre de 2021, a las 10:34 horas, Pardo de Vera comunica a Ábalos que ya acabó su reunión: "Buenos días! Saliendo, tomamos un café? Si te viene mal, puedo a las 14, un aperitivo", escribe Pardo de Vera. Ábalos responde de forma directa 20 minutos después: "a las 14h perfecto".

A continuación, a las 10:58, detalla el lugar con precisión: "Rafael Calvo 7 piso [..]. Entrando al patio a la derecha ascensores". La respuesta de Pardo de Vera es escueta: "Ok".

Constructores y prostitutas

La dirección corresponde a un edificio situado en el distrito de Chamberí, una de las zonas más caras de la capital. La vivienda tiene tres dormitorios y más de cien metros cuadrados.

Este piso era utilizado por Ábalos y Koldo para encuentros discretos. Los mensajes de WhatsApp hallados en el móvil del exasesor por EL ESPAÑOL revelan que en este inmueble se citó a constructores y prostitutas.

José Ruz, dueño de la constructora Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), es una de las personas que se reunió allí con Ábalos y Koldo. Este empresario está investigado en la Audiencia Nacional por haber pagado supuestamente mordidas a cambio de contratos públicos.

Tal y como desveló EL ESPAÑOL, Ruz acudió también a una cena en el domicilio oficial de Ángel Víctor Torres, cuando era presidente de Canarias, el 9 de febrero de 2022.

El constructor acompañó a Ábalos y Koldo a esta cita con el hoy ministro Torres. Cuatro días después, el Gobierno de Canarias licitó una obra de 7 millones de euros que le adjudicó a Ruz con la peor oferta económica.

Al domicilio de la calle Rafael Calvo también acudieron en varias ocasiones prostitutas, tal y como revelan los whatsapps encontrados en el móvil de Koldo.

En algunas ocasiones, estas citas tenían lugar a altas horas de la madrugada. Las prostitutas contratadas por la trama eran siempre mujeres latinoamericanas y muchas de ellas trabajan también como chicas de imagen en conocidas discotecas de Madrid.

Liquidar un tema con Cerdán

En uno de los intercambios más relevantes, Ábalos solicita a Pardo de Vera que solucione un asunto con 'El Pequeño'. Con este sobrenombre, según recoge la UCO en sus informes, la trama se refería al entonces secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

La conversación entre Ábalos y Pardo de Vera, fechada el 7 de septiembre de 2021, es explícita: "Mira si puedes ver al pequeño un minuto para liquidar un tema [sic]". Después, la entonces ya secretaria de Estado responde: "Sí, perdona el retraso".

En paralelo, el mismo día que Ábalos escribe a Pardo de Vera, Koldo García pregunta al exministro por una reunión también pendiente con él de la secretaria de Estado: "Jefe perdona te dijo algo la princesita para verme a mi [sic]".

"La princesita" es como Ábalos y Koldo García denominaban a Isabel Pardo de Vera. El exministro contesta al que fue su asesor en el Ministerio de Transportes: "No".

Pardo de Vera y el caso Koldo

La relación de Isabel Pardo de Vera con la trama Koldo se articula en dos grandes ámbitos: la adjudicación de contratos de material sanitario durante la pandemia y el presunto amaño de obras públicas desde Adif.

La Unidad Central Operativa (UCO) la sitúa como una figura clave dentro de la estructura, a la que define como "puerta de entrada" en el organismo ferroviario cuando era presidenta de Adif.

En el contexto de la pandemia, los investigadores vinculan a Pardo de Vera con la adjudicación de contratos de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión.

Esta relación se sustenta en mensajes directos con Koldo García previos a las adjudicaciones. Uno de los más relevantes, fechado el 26 de marzo de 2020, recoge la frase "El Íñigo es el del contrato", en referencia al empresario Íñigo Rotaeche vinculado con Víctor de Aldama.

Para la UCO, este mensaje evidencia que la entonces presidenta de Adif conocía tanto la operación como a sus protagonistas.

Además, el informe señala que Koldo facilitó a Pardo de Vera contactos clave y que a través de ella se habrían materializado las contrataciones.

La Guardia Civil también destaca la existencia de numerosas comunicaciones sobre la gestión de material sanitario, en algunos casos canalizadas a través de su colaborador Michaux.

Isabel Pardo de Vera este lunes a su llegada a la Audiencia Nacional Europa Press

Según los investigadores, Pardo de Vera trató de desvincularse de estas adjudicaciones en su declaración, pero los mensajes intervenidos contradicen esa versión. Incluso se habrían detectado intentos de borrar correos electrónicos relacionados con estos contratos.

En paralelo, la UCO investiga su papel en la adjudicación de obra pública. Según las conclusiones de los investigadores, Koldo se habría apoyado en Pardo de Vera y en el exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, para influir en los procesos de contratación y beneficiar a determinadas empresas, como LIC u Obras Públicas y Regadíos (OPR).

En una conversación grabada por el propio Koldo, solicita a Pardo de Vera una adjudicación para el constructor Ruz. La entonces presidenta de Adif responde que esa empresa ya había recibido una obra de unos 700.000 euros y expresa su preocupación porque "va a cantar", aunque se muestra dispuesta a estudiar nuevas peticiones.

Los informes de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) refuerzan estas sospechas al detectar sobrecostes cercanos al 20% en varios contratos adjudicados por Adif y Adif AV a empresas vinculadas con el entorno de la trama, especialmente Acciona.

En el plano judicial, la Audiencia Nacional ha imputado a Pardo de Vera por delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y malversación.