Narcos huidos a Dubái usan la guerra para intentar pactar su regreso a España a cambio de rebajar sus condenas

España mantiene presión sobre Emiratos Árabes para lograr la extradición de estos criminales, aunque la colaboración policial no siempre es efectiva.

Las autoridades españolas monitorizan entre 15 y 20 narcos en Dubái, la mayoría líderes de organizaciones que operan en España.

El conflicto en Oriente Próximo ha generado temor entre los capos del narcotráfico ocultos en Emiratos Árabes, quienes temen por su seguridad.

Narcos españoles refugiados en Dubái buscan pactar su regreso a España ofreciendo entregarse a cambio de reducir sus condenas.

La guerra en Irán entre el régimen de los ayatolás y Estados Unidos e Israel está desatando el caos a todos los niveles en Oriente Próximo.

Países como Emiratos Árabes, que han empezado a ser objeto del impacto de proyectiles iraníes, pasan horas críticas, hasta tal punto que muchos de los residentes en ciudades como Dubái están buscando una salida.

Entre ellos, según revelan mandos policiales dedicados a la lucha contra el tráfico de drogas a EL ESPAÑOL, algunos de los mayores capos del narco perseguidos por España.

Tanto es así, que varios señores de la droga están buscando pactar, volver y entregarse a cambio de ver rebajadas sus condenas.

El temor ante la situación cunde también entre los peces gordos del narcotráfico que permanecen fugados en el Emirato desde hace años, según confirman las mismas fuentes: "No ven una salida a aquello y empiezan a tener miedo".

Las autoridades españolas escuchan la propuesta de los capos, sin embargo, sus requerimientos tienen difícil aceptación: "No quieren ir a prisión, y eso no es negociable".

En la última semana ha habido movimientos y acercamientos por parte de algunos de los más importantes narcos a los que las autoridades españolas persiguen.

Según fuentes del más alto nivel en el Ministerio del Interior, en total hay entre 15 y 20 narcos monitorizados por la Policía Nacional y la Guardia Civil que mantienen su residencia en Dubái. La mayoría de ellos son los cabecillas de organizaciones que operan en España e introducen toneladas de droga cada año.

Algunos han residido en la isla de Palm Jumeirah, un gran archipiélago artificial con forma de palmera donde hay mansiones exclusivas.

Entre magnates y empresarios, la capital financiera de Emiratos Árabes, se ha convertido en los últimos años en refugio de criminales del mundo del narcotráfico y también de los mayores hackers del mundo.

Presión de España

En los últimos años, los especialistas antidroga de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, así como la Fiscalía de la Audiencia Nacional vienen haciendo presión a las autoridades emiratíes para que incrementen la colaboración policial, algo que en los últimos años no siempre se ha producido. El objetivo es que entreguen a España a quienes allí se ocultan.

En los últimos 10 años, Dubái ha pasado a acoger a capos de organizaciones serbias, croatas, italianas, irlandesas (como el clan Kinahan), colombianas y españolas.

Las autoridades hablan también de la existencia de una "Nueva Junta del Narcotráfico" que opera desde allí, gestionando las operaciones a nivel mundial.

Todas estas organizaciones tienen tentáculos en España para sus negocios: bien para asentarse, bien para introducir toneladas de droga o para blanquear el dinero que consiguen.

Según las fuentes consultadas, los líderes de estas grandes bandas criminales han permanecido ocultos en Dubái. Sin embargo, la presión sobre Emiratos parecía estar haciendo su efecto. Tanto que algunos de ellos no solo empezaban a moverse en los últimos meses, sino que ahora ofrecen pactos a las autoridades en España.