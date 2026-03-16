Denuncian por "conflicto de interés" a Iceta: no se abstuvo en el rescate de la empresa que fichó luego a su novio de piloto

La denuncia subraya la existencia de mensajes de agradecimiento entre Iceta, su pareja y Koldo García, considerándolos indicios de una gestión personal en el proceso de contratación.

Las gestiones para la contratación del novio de Iceta como piloto comenzaron antes de la concesión del rescate y contaron con la intermediación de Koldo García y Víctor de Aldama.

Ávoris recibió una ayuda pública de 320 millones de euros aprobada por el Consejo de Ministros en marzo de 2021, cuando Iceta era titular de Política Territorial.

El exministro Miquel Iceta ha sido denunciado ante la Oficina de Conflictos de Intereses por no abstenerse en el rescate de Ávoris, empresa que posteriormente contrató a su pareja como piloto.

Un ciudadano particular ha denunciado ante la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) al exministro Miquel Iceta, actual embajador delegado permanente de España en la UNESCO.

Lo ha hecho después de que EL ESPAÑOL revelase que el político, cuando formaba parte del Consejo de Ministros como titular de Política Territorial, fue uno de los que aprobó el rescate de la empresa Ávoris, la misma que, después, acabaría contratando a su novio como piloto.

Dicha compañía, resultante de la fusión de las divisiones de viajes de Barceló y Globalia, obtuvo una ayuda pública por valor total de 320 millones de euros, canalizado mediante un préstamo participativo de 163,2 millones y un préstamo ordinario de 156,8 millones.

El rescate fue aprobado mediante un acuerdo del Consejo de Ministros fechado el 16 de marzo de 2021.

Y la pareja de Iceta, Ángel García Rosique, al poco, acabó fichado como piloto para Iberojet, aerolínea integrada en Ávoris.

Como subraya la denuncia ante la OCI, este periódico desveló en exclusiva que las gestiones para la contratación de García Rosique se iniciaron el 22 de enero de 2021, casi dos meses antes de la formalización del rescate.

De acuerdo con el denunciante, procurador de los tribunales ya jubilado, estos hechos "presentan rasgos suficientes para justificar la apertura de actuaciones dirigidas a esclarecer si el denunciado, estando obligado a actuar con objetividad e integridad y a abstenerse en caso de conflicto, intervino en una decisión pública que podía afectar de manera directa o indirecta a los intereses económicos o profesionales de su pareja".

Gestiones de Aldama y Koldo

En la contratación de García Rosique intervino, principalmente, Koldo García, el principal asesor de José Luis Ábalos, el entonces ministro de Transportes.

También hizo gestiones Víctor de Aldama, asesor, por entonces, de Globalia y quien, próximamente, será juzgado por supuestos delitos de corrupción junto a Koldo y a Ábalos.

En efecto, el 22 de enero de 2021, el asesor ministerial envió por correo electrónico a Aldama el currículum actualizado del novio de Iceta en español y en inglés, así como su DNI.

La denuncia presentada ante la OCI recoge un relevante mensaje de WhatsApp, desvelado por EL ESPAÑOL, enviado por Iceta a García después de que el novio del primero comenzase a trabajar como piloto de Iberojet.

"¡Muchísimas gracias! Hoy empieza el resto de mi vida. Sin ti, no hubiera sido posible", le agradeció el catalán.

"El valor de este mensaje, a efectos administrativos, no reside en su dimensión penal, sino en que constituye un indicio muy intenso de conocimiento, aceptación y atribución causal del resultado a la intermediación de Koldo", subraya el denunciante.

Tras ser contratado, por su parte, el novio de Iceta también agradeció a Koldo su intermediación. "Cada vez que me pongo los galones [del traje de piloto], pienso en ti", le agradeció el primero al segundo.

Según la denuncia ante la OCI, dicho wasap "es coherente con la hipótesis de que la contratación fue vivida por sus protagonistas no como un proceso neutral y autónomo, sino como el resultado de una gestión personal".

Como desveló EL ESPAÑOL, casi un año después de lograr su incorporación a Iberojet, Ángel García Rosique le mandó al exasesor de Ábalos una fotografía con su nuevo uniforme de piloto a lo que el exasesor de José Luis Ábalos le respondió jocosamente: "Jjjj, por Dios. Dime en qué vuelo, para avisar a Seguridad Nacional".

La relación de Koldo García con la pareja era intensa. Aunque no estaban casados, éste guardaba en la agenda de contactos de su móvil al novio de Iceta como "Marido Iceta".

Begoña Gómez y Air Europa

La Oficina de Conflictos de Interés está adscrita a Secretaría de Estado de Función Pública. Depende, por tanto, Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, encabezado actualmente por el socialista Óscar López, candidato del PSOE para las próximas elecciones madrileñas.

De abrirse una investigación, no sería ésta la primera vez que la OCI debe analizar si un miembro del Gobierno debió abstenerse en la aprobación de un rescate a una aerolínea debido a los nexos de su pareja con la misma.

La Oficina ya analizó, a petición del PP, si Pedro Sánchez debió no participar en la decisión de otorgar una ayuda millonaria a Air Europa.

¿Por qué? Debido a que Wakalua, una empresa del holding Globalia, a la que también pertenecía esta aerolínea, firmó un contrato de patrocinio con una entidad mientras la dirigía Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

Tras una breve y reducida investigación, a la que fue obligada por la Justicia, la OCI concluyó que Sánchez "en ningún caso incumplió su obligación" de abstenerse de las deliberaciones del Consejo de Ministros sobre este asunto.

La Oficina se basó en que Gómez nunca fue directiva del grupo favorecido por el rescate de Air Europa.