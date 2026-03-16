Antelo achaca a "las purgas" de Abascal el "pinchazo" de Vox en Castilla y León: "Falta una organización profesional"

Santiago Abascal y José Ángel Antelo, en Murcia, durante un acto de partido de Vox. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA José Ángel Antelo, exlíder de Vox en Murcia, achaca el mal resultado del partido en Castilla y León a las purgas internas y la falta de una organización profesional. Antelo destaca que Vox solo ha sumado un procurador más de los esperados en las elecciones, muy por debajo del objetivo de superar el 20% de apoyos. Critica que la estrategia de Santiago Abascal ha favorecido el regreso del bipartidismo en Castilla y León, beneficiando especialmente al PP. Antelo apoya y retuitea mensajes de otros miembros purgados de Vox, que también cuestionan la gestión y la estrategia actual del partido.

El expresidente de Vox en Murcia ha pasado de retuitear los postulados de Santiago Abascal ha convertirse en la voz de la conciencia crítica de la extrema derecha, tratando de que sus militantes reaccionen frente al sistema de gestión del partido: todo lo decide Abascal.

De hecho, Santiago Abascal ha focalizado la atención en las campañas autonómicas de Extremadura, Aragón y Castilla y León, por encima de los propios candidatos autonómicos de Vox.

"Las purgas junto a la falta de una organización seria y profesional hacen que Vox no cumpla con las expectativas", según ha reflexionado José Ángel Antelo, a través de una publicación en su cuenta de 'X'.

De esta forma, el expresidente provincial de Vox en Murcia ha valorado el "pinchazo" del partido en los comicios de Castilla y León donde esperaba superar el 20% de apoyos en las urnas, elevando su representación hasta los 17 procuradores, pero solo ha ganado un procurador -de 13 a 14-.

"En la Región de Murcia han colocado al Partido Popular al borde de la mayoría absoluta y en Castilla y León han conseguido que aumente el bipartidismo", tal y como ha reprochado Antelo a Abascal.

Todo ello, a la vista de que el PP de Alfonso Fernández Mañueco ha ganado 2 procuradores respecto a los últimos comicios, acaparando el 35,5 % del voto, y estrenando victorias en feudos como Burgos, Valladolid o Zamora. Por su parte, el PSOE ha frenado la hemorragia autonómica de votos, sumando 30 procuradores, y el 30,9% de los votos.

Mensajes de purgados

De la publicación de Antelo se desprende que señala las "purgas" de Abascal, como una de las causas de que Vox no haya cumplido las expectativas de las encuestas.

De hecho, el expresidente provincial de Vox en Murcia y actual diputado del Grupo Mixto en la Asamblea Regional, retuitea los mensajes de otros miembros relevantes de Vox que fueron purgados por Abascal.

Tales como el abogado Juan García-Gallardo, antaño líder de Vox en Castilla y León y exvicepresidente de esta comunidad de 2022 a 2024: "El bipartidismo está hoy de fiesta. Hace 4 años, quienes estábamos de fiesta éramos nosotros".

Antelo también difunde el mensaje de Iván Espinosa de los Monteros: "Hoy veo a mucha gente alegándose del frenazo de Vox. Yo no. Al contrario. Me da mucha tristeza la situación en la que nos ha colocado una estrategia tan equivocada como incomprensible".