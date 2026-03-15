Las elecciones autonómicas en Castilla y León arrancan este 15 de marzo con los colegios electorales abiertos entre las 09:00 y las 20:00 horas, en una jornada en la que más de dos millones de electores están llamados a decidir la composición de las Cortes de Castilla y León, donde se eligen 82 procuradores y la mayoría absoluta se sitúa en 42 escaños.
La cita llega marcada por el intento de Alfonso Fernández Mañueco de revalidar el gobierno autonómico, con el PSOE buscando recortar distancia y Vox pendiente de conservar capacidad decisiva en futuros pactos, mientras fuerzas provinciales como Unión del Pueblo Leonés o Soria ¡Ya! pueden volver a tener un papel relevante en el reparto final.
- ¿Quién gana las elecciones en Castilla y León según el escrutinio?
El resultado lo determinará el escrutinio provincia a provincia, aunque las encuestas previas sitúan al PP de Alfonso Fernández Mañueco como primera fuerza, seguido por el PSOE y con Vox como posible actor decisivo para la gobernabilidad.
- ¿Cuántos procuradores necesita un partido para gobernar?
La mayoría absoluta en las Cortes de Castilla y León está en 42 procuradores, ya que en estas elecciones se reparten 82 escaños.
- ¿Puede gobernar Mañueco sin pactar con Vox?
Solo podría hacerlo si logra acercarse a la mayoría absoluta o suma apoyos de fuerzas provinciales como Unión del Pueblo Leonés, Soria ¡Ya! o Por Ávila.
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Elecciones Castilla y León | Constituidas el 99,7% de las mesas electorales a las 9.20 horas
A las 9:20 horas, el proceso de apertura electoral en Castilla y León muestra una normalidad casi absoluta, con el 99,7% de sus mesas ya operativas.
La provincia de Soria lidera la jornada al haber completado el 100% de su constitución con las 257 mesas previstas. Le siguen de cerca León, con 675 mesas de 679 (99,85%); Zamora, con 367 de 368 (99,72%); y Palencia, con 340 de 341 (99,70%).
En Segovia se han activado 326 de 327 mesas (99,69%), mientras que en Valladolid la cifra es de 767 sobre un total de 769 (99,6%). Por su parte, Burgos registra 745 mesas de 748 (99,59%) y Salamanca suma 600 de las 603 previstas. Finalmente, en Ávila se han constituido 351 de las 354 mesas totales, lo que representa un 99,15% de avance.
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Elecciones Castilla y León | El PSOE, en vilo por varios escaños para "salvar la honra" ante la previsible mayoría de PP y Vox
El PSOE afronta la jornada electoral en un estado de máxima incertidumbre "en vilo", luchando por retener varios escaños clave en provincias donde el resultado es extremadamente ajustado.
Según sus propios datos internos, existe un empate técnico con el PP en votos, pero la traducción a escaños es incierta debido al reparto de los últimos restos electorales.
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Elecciones Castilla y León | Jornada electoral en marcha
Están convocados a las urnas 2.097.768 castellanoleoneses, que podrán ejercer su derecho al voto en las 4.470 mesas dispuestas para las elecciones autonómicas de esta jornada. La mañana se desarrolla con normalidad.
Las votaciones se prolongarán hasta las 20:00 horas, momento en el que se cerrarán los colegios para dar paso al recuento de papeletas ya las primeras estimaciones de resultados.
A partir del cierre de los colegios, se prevé que los primeros datos de participación y los sondeos a pie de urna marquen el pulso político de una cita clave para la gobernabilidad de Castilla y León.
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Elecciones Castilla y León | ¿Puede Soria volver a marcar diferencias en el resultado final?
Sí. Soria ¡Ya! sigue compitiendo por conservar influencia parlamentaria y un solo escaño en Soria puede resultar decisivo en la suma de bloques.
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Elecciones Castilla y León 2026 | Abren los colegios electorales
Arranca la jornada electoral en Castilla y León. Desde las 9:00 de la mañana han abierto los colegios electorales en toda la comunidad para elegir a los 82 procuradores y 42 escaños para la mayoría absoluta.
Las urnas permanecerán abiertas hasta las 20:00 horas. A partir de ese momento comenzará el escrutinio y se empezarán a conocer los primeros resultados provisionales.
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Elecciones Castilla y León | ¿Cuáles han sido los grandes temas de la campaña en Castilla y León?
La campaña ha girado en torno a la sanidad pública, la despoblación, la financiación autonómica y la agricultura, con el PP reivindicando estabilidad frente a Madrid, el PSOE acusando a la Junta de recorte de servicios y las fuerzas provincialistas denunciando el abandono de la España vaciada.
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Elecciones Castilla y León | ¿Cuántos escaños hay en juego y cuál es la mayoría absoluta?
En estos comicios se elegían 82 procuradores a las Cortes de Castilla y León y la mayoría absoluta se sitúa en 42 escaños, de manera que ningún partido puede gobernar en solitario sin alcanzar ese listón o sin atar una alianza estable con otros socios parlamentarios.
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Elecciones Castilla y León | ¿Qué papel juegan hoy los partidos provinciales?
Los partidos territoriales pueden volver a ser decisivos. UPL mantiene opciones sólidas en León, mientras Soria Ya pelea por conservar representación y Por Ávila busca seguir teniendo peso en la aritmética parlamentaria. En un Parlamento fragmentado, uno o dos escaños pueden decidir gobierno.
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Elecciones Castilla y León | ¿Cuál es la principal clave política de esta jornada?
La clave central es comprobar si el PP de Alfonso Fernández Mañueco logra gobernar con margen suficiente o si vuelve a depender de pactos, especialmente con Vox. Las encuestas sitúan al PP como primera fuerza, pero lejos de la mayoría absoluta en solitario.
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Elecciones Castilla y León | ¿Qué dicen los sondeos publicados antes de la votación?
Los sondeos más recientes sitúan al PP en torno al 33% del voto, con una horquilla aproximada de 31-32 escaños, seguido por el PSOE con cerca del 29%-32%, mientras Vox se mueve alrededor del 16%-20% y podría ser decisivo para la investidura.
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Elecciones Castilla y León | ¿Cuántos procuradores se eligen en estas elecciones?
Hoy se eligen 82 procuradores, uno más que en 2022. El incremento se debe al aumento de población en la provincia de Segovia, que gana representación parlamentaria. La mayoría absoluta queda fijada en 42 escaños.
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Elecciones Castilla y León | ¿Cuántos electores están llamados hoy a votar?
En estas elecciones autonómicas están llamados a las urnas 2.097.768 electores, de los cuales 1.917.546 residen en Castilla y León y 180.222 viven en el extranjero. Además, 81.890 jóvenes votan por primera vez en unas autonómicas castellanoleonesas desde los comicios de 2022.
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Arranca la jornada electoral en Castilla y León: sigue en directo toda la cobertura
Arrancamos la cobertura en directo de las elecciones autonómicas de Castilla y León. Los colegios electorales abrirán a las 09:00 horas y más de dos millones de ciudadanos están llamados a elegir a los 82 procuradores de las Cortes de Castilla y León.
La jornada será clave para determinar si Alfonso Fernández Mañueco consigue mantener la presidencia en solitario, o si habrá necesidad de pactos con Vox y otras fuerzas provinciales como Unión del Pueblo Leonés o Soria ¡Ya!. Estaremos atentos a la participación, al primer escrutinio y a la evolución del voto en cada provincia.