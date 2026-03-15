Las elecciones autonómicas en Castilla y León arrancan este 15 de marzo con los colegios electorales abiertos entre las 09:00 y las 20:00 horas, en una jornada en la que más de dos millones de electores están llamados a decidir la composición de las Cortes de Castilla y León, donde se eligen 82 procuradores y la mayoría absoluta se sitúa en 42 escaños.

La cita llega marcada por el intento de Alfonso Fernández Mañueco de revalidar el gobierno autonómico, con el PSOE buscando recortar distancia y Vox pendiente de conservar capacidad decisiva en futuros pactos, mientras fuerzas provinciales como Unión del Pueblo Leonés o Soria ¡Ya! pueden volver a tener un papel relevante en el reparto final.

- ¿Quién gana las elecciones en Castilla y León según el escrutinio?

El resultado lo determinará el escrutinio provincia a provincia, aunque las encuestas previas sitúan al PP de Alfonso Fernández Mañueco como primera fuerza, seguido por el PSOE y con Vox como posible actor decisivo para la gobernabilidad.

- ¿Cuántos procuradores necesita un partido para gobernar?

La mayoría absoluta en las Cortes de Castilla y León está en 42 procuradores, ya que en estas elecciones se reparten 82 escaños.

- ¿Puede gobernar Mañueco sin pactar con Vox?

Solo podría hacerlo si logra acercarse a la mayoría absoluta o suma apoyos de fuerzas provinciales como Unión del Pueblo Leonés, Soria ¡Ya! o Por Ávila.