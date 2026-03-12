Koldo pidió a Cerdán una reunión con Sánchez cuando supo que le investigaban: "El único que está así soy yo"

Koldo aseguró que Sánchez avisó a Ábalos sobre la investigación y transmitió mensajes a través de altos cargos, poniendo en duda la versión oficial del Gobierno.

Las comunicaciones entre Koldo y Cerdán continuaron durante meses, empleando métodos más seguros para evitar intervenciones.

Los mensajes de WhatsApp muestran que Koldo se sentía aislado en el PSOE y expresó su malestar por haber sido apartado tras la investigación del caso Mascarillas.

Koldo García Izaguirre pidió a Santos Cerdán una reunión urgente con Pedro Sánchez cuando estaba siendo investigado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Así lo revelan sus whatsapps, a los que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL.

El 13 de febrero de 2023, el que fue mano derecha de José Luis Ábalos solicitó a Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE, una reunión con él y con el presidente del Gobierno.

"Te comento yo lo entiendo todo y comprendo que nadie me quiera ver pero no es el caso a discutir. Pero creo que vosotros por lo menos me podeis ver 15 m cada uno solo me quedas por verte a ti y a pedro ya que el único que esta asi soy yo [sic]", escribió Koldo García.

La respuesta de Cerdán llegó un día después, el 14 de febrero de 2023: "Buscamos un hueco".

Pese a que el secretario de Organización del PSOE aceptó la petición, el presidente del Gobierno ha mantenido hasta ahora que nunca tuvo noticias de la investigación de la UCO sobre Koldo García y que sólo la conoció cuando los agentes lo detuvieron el 20 de febrero de 2024.

Koldo García expresó a Cerdán su enfado por haber sido apartado en el PSOE tras la querella del PP por el caso Mascarillas, que provocó la investigación judicial que ha desembocado en que tanto él como Ábalos vayan a sentarse en el banquillo del Tribunal Supremo el próximo 7 de abril.

Cerdán y Koldo García tomaron medidas de precaución cuando conocieron que la UCO estaba investigando. Desde 2022 apenas cruzaron mensajes de WhatsApp pese a ser amigos, y pasaron a utilizar métodos seguros para comunicarse.

"Comprendo que nadie me quiera ver", se quejó Koldo en esta conversación, asumiendo que era un "apestado". Con ese término define su situación en el PSOE en varias conversaciones con miembros de su familia y entorno más cercano.

Tanto Koldo como Ábalos han mantenido que Sánchez avisó al exministro de Transportes sobre los avances de la UCO en la investigación.

Según sus testimonios, el presidente del Gobierno se lo comunicó a Ábalos en una reunión en Moncloa que tuvo lugar el 28 de septiembre de 2023.

Sin embargo, los whatsapps a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL ponen bajo sospecha también esa versión, ya que Sánchez pudo conocer la investigación al menos un año antes de la detención de Koldo García.

En otro mensaje enviado a Santos Cerdán el 22 de noviembre de 2023, nueve meses después de la petición de la reunión con Sánchez, Koldo García afirma que la UCO ya no le está haciendo seguimientos.

"Muy buenas despues de estos meses y en calma o algo más tranquilo espero poder verte 5 m no necesito más y tranquilo ya no me siguen yo llego mañana a las 12 a madrid si no puedes dime tu un dia para los 5 m uno que peudas y ya esta se acabo que yo lo entiendo todo un abrazo [sic]", escribió el asesor de Ábalos.

"A la una quede con jose para 5 m tambie [sic]", añadió.

Estos whatsapps demuestran que las comunicaciones entre Koldo García y Cerdán continuaron después de que le solicitase una reunión con "Pedro" en febrero de 2023.

"Me alegro saber de ti! Espero que estés bien. Buscamos un día [sic]", respondió Cerdán dos días después, el 24 de noviembre de 2023.

Al igual que en la primera ocasión, el secretario de Organización del PSOE acepta la petición de Koldo y le emplaza a una llamada por WhatsApp -medio que utilizaban para evitar que las comunicaciones fueran intervenidas- para cerrar la fecha, la hora y el lugar de la cita.

En una de las grabaciones halladas por la UCO, Koldo confiesa a Cerdán que ha enviado un "recado" a Sánchez a través de Óscar López y Antonio Hernando.

La grabación, encontrada por la Guardia Civil en uno de los discos duros del socialista navarro, se produjo el 12 de diciembre de 2023.

Koldo García asegura que el presidente, durante una reunión en el Parlamento Europeo, dijo a una persona de su confianza que el asesor de Ábalos "era un corrupto" y que le quería "muerto".

Koldo aseguró a Cerdán que su "recado" llegó también a los directores de Gabinete de Pedro Sánchez. "Llegó a Óscar López, Antonio Hernando... hablé con Jose (Ábalos) y sin que dijeran nada", afirmó en su reunión con el secretario de Organización del PSOE.

La mano derecha de Ábalos también contó a Cerdán que Salvador Illa, actual presidente de la Generalitat de Cataluña, también estaba siendo investigado por la Guardia Civil debido a las adjudicaciones de los contratos de las mascarillas cuando era ministro de Sanidad.