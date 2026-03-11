El 'marido' de Iceta se reunía en La Chalana con Koldo y otros miembros de la trama y pedía favores a altos cargos de Adif

La Chalana era utilizada por Koldo como despacho para tratar adjudicaciones públicas y cobro de comisiones, según la UCO, siendo punto de encuentro habitual de empresarios y cargos públicos.

Vicente Calzado, director general de Emfesa, realizó gestiones a favor de García Rosique y reconoció su amistad con Koldo García ante la comisión del Senado.

García Rosique pidió favores a altos cargos de Adif y mantenía una estrecha relación con Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil imputado en la investigación.

Los whatsapps de Koldo García en poder de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) a los que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL revelan que García Rosique también pidió "gestiones" a altos cargos de Adif.

La pareja de Iceta, entonces ministro de Cultura y Deporte, mantuvo una estrecha relación con miembros de la trama como Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil, imputado por haberse beneficiado económicamente con sus favores a algunos de los investigados.

Por otro lado, Vicente Calzado, director general de Emfesa (Enajenación de Materiales Ferroviarios SA), afirmó el 11 de diciembre de 2023 haber realizado un favor al 'marido' de Iceta (aunque no están casados, Koldo García tenía agendado al piloto como "marido Iceta").

"Ya ha hecho la gestión con la pareja de Iceta", escribió Calzado a Koldo.

Posteriormente, la mano derecha de José Luis Ábalos llamó a este alto cargo vinculado al Ministerio de Transportes. Lo hizo a través de la aplicación WhatsApp, para evitar que la comunicación fuera pinchada por la Guardia Civil.

Emfesa es una empresa integrada en el grupo Adif y Vicente Calzado fue el alto cargo que contrató a Joseba García, hermano de Koldo, en el año 2021.

García Rosique también mantuvo reuniones en La Chalana con Koldo García, Rubén Villalba o el propio Vicente Calzado.

El 15 de febrero de 2023, Koldo García envió una fotografía en la que el 'marido' de Iceta aparece sonriente sentado en una mesa del Restaurante La Chalana. En el reflejo del cristal se puede ver cómo es el asesor de José Luis Ábalos quien hace la fotografía.

La imagen se la envía a Rubén Villalba acompañado del texto: "Este es angel. Este el marido de iceta. Te suena de algo. Cabron [sic]". El exasesor de Ábalos usó la ironía para que Villalba se uniera a la cena en La Chalana.

El comandante de la Guardia Civil respondió: "Reunido. Acabo en breve. Estoy en Valdemoro". Minutos después llamó a Koldo.

Semanas después, Villalba citó a García Rosique, a través de Koldo, para verse en una intervención de armas de la Guardia Civil.

El asesor de José Luis Ábalos y el guardia civil estaban tramitando la obtención de una licencia de armas y una pistola para el 'marido' de Iceta.

La de febrero de 2023 no fue la única cena en La Chalana de García Rosique. En octubre de ese mismo año, Villalba escribió a Koldo para comunicarle que tenía una "comida con ángel, Daniel [sic]".

Dani es Daniel Mateo Gómez, administrador de la consultora Yekum para la que realizaba favores Koldo García en el ámbito de Transportes y en especial en Adif.

"Hemos quedado el lunes a las 11 horas, podrás venir??? [sic]", añadía el guardia civil en un mensaje enviado el 6 de octubre de 2023.

A lo que Koldo explicó que estaba en México. "Si no me lo inpide tu jefe perfecto. Ya que quede con el en vernos [sic]".

Calzado, un hombre clave

Vicente Calzado ha reconocido públicamente su amistad con Koldo García. En su comparecencia en la comisión de investigación del Senado afirmó que llegó a prestarle dinero y que lo sigue considerando un amigo.

Los informes de la UCO sitúan a Calzado dentro del círculo de confianza del exasesor. La Guardia Civil sostiene que la empresa pública que dirige contrató al hermano y al sobrino de Koldo por orden de la mano derecha de Ábalos.

Fotografía dentro de un informe de la UCO con Koldo y Vicente Calzado en una de sus reuniones en La Chalana

Por ese motivo, varios informes hablan de posibles tratos de favor dentro de Emfesa. Calzado no figura como investigado en el negocio de las mascarillas.

Sin embargo, su nombre aparece en conversaciones relacionadas con la trama y con reuniones celebradas en el restaurante La Chalana.

La 'oficina' de Koldo

La Chalana se convirtió en uno de los lugares habituales de encuentro del entorno de Koldo García.

Koldo García usaba un reservado en el restaurante La Chalana como despacho personal para tratar adjudicaciones públicas y cobro de comisiones, según la UCO.

Varios mensajes intervenidos durante la investigación sitúan allí reuniones entre empresarios, cargos públicos y miembros de la trama corrupta.

En esos encuentros se hablaba de negocios, adjudicaciones y gestiones vinculadas al Ministerio de Transportes. Los nuevos mensajes muestran que el piloto Ángel García Rosique también participaba en ese entorno.

Las conversaciones indican que coincidía con Koldo García y con otras personas vinculadas a la trama.