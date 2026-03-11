Las familias de los guardias asesinados en Barbate piden 119 años de cárcel para Karim, el piloto de la lancha que los mató

Karim admitió ser el piloto, aunque afirma que el arrollamiento fue accidental y que intentó evitar la colisión.

Las acusaciones sostienen que Karim embistió deliberadamente la embarcación policial, causando la muerte de dos agentes y lesiones a otros.

Karim está acusado de dos asesinatos consumados, cuatro tentativas de asesinato, atentado agravado contra la autoridad y daños materiales.

Las familias de los guardias civiles asesinados en Barbate piden 119 años de cárcel para Karim El Baqqali, piloto de la narcolancha.

Las familias de los dos guardias civiles asesinados en el puerto de Barbate han pedido penas que suman 119 años de cárcel para Karim El Baqqali.

El marroquí pilotaba la narcolancha que arrolló la zódiac oficial y mató a los agentes David Pérez Carracedo y Miguel Ángel González Gómez el 9 de febrero de 2024 en el puerto de Barbate (Cádiz).

Las acusaciones que representan a los guardias civiles supervivientes y a los asesinados solicitan para Karim 25 años de prisión por cada uno de los dos asesinatos consumados y casi 60 años más por cuatro delitos de asesinato en grado de tentativa, correspondientes a los otros cuatro agentes que iban en la embarcación.

Reclaman además 6 años de cárcel por un delito de atentado agravado contra la autoridad y 4 años por daños, al valorar en 22.942 euros la zódiac destruida.

La acusación popular la ejercen la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la Asociación Profesional de la Guardia Civil (JUCIL), la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UOGC), la Asociación Defensa Integral de Víctimas de Delito Especializada (ADIVE), la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC) y la Asociación Profesional de Cabos de la Guardia Civil (APCGC).

También figura el letrado Juan Gonzalo Ospina, en representación de las viudas de los agentes.

Los escritos de acusación describen un ataque deliberado. Relatan que Karim, al mando de una semirrígida de unos 14 metros de eslora y cuatro motores de 300 caballos dirigió la proa de su lancha hacia la de los agentes "para pasarles por encima".

Karim realizó varias aproximaciones en círculos a la lancha de la Guardia Civil "de forma claramente intimidatoria, llegando en una de ellas casi a rozarla, sin intención alguna de abandonar las instalaciones portuarias".

"En última instancia y con plena conciencia de su actuación, se alejó de la embarcación de la Guardia Civil, para iniciar una maniobra recta imprimiendo gran velocidad", señala el escrito.

Así, el narco dirigió su embarcación hacia la de los guardias civiles "con la clara intención de causar el mayor daño posible,

acabando con la vida de dos de los guardias civiles, causando graves lesiones a un tercero, y lesionando a otros dos".

"Embiste a sabiendas"

"El acusado en ningún momento cejó en su conducta, pues dirigió la embarcación de forma directa hacia su objetivo, sin variar en ningún momento la trayectoria, teniendo pleno conocimiento de la diferencia de tamaños", continúa el escrito.

Las acusaciones subrayan que los agentes no tuvieron posibilidad de defensa por la diferencia de tamaño entre las embarcaciones y por la "superioridad manifiesta" de la narcolancha, de uso habitual en el tráfico de drogas.

"Ninguna posibilidad de defensa tenían los guardias civiles; dada la iluminación que llevaba activada la embarcación de la Guardia Civil se hacía más fácil el objetivo. En ningún momento intenta evitar la colisión, sino que asegura el resultado de causar la muerte de los tripulantes de la zódiac", describe el escrito.

"Existe un claro ánimo de menoscabar el principio de autoridad que encarnan los agentes, así como de atentar contra sus vidas, objetivo que logró al asegurarse el resultado; los agentes se encontraron a merced de la EAV pilotada por el acusado, el cual les embiste brutalmente a sabiendas de la imposibilidad de defenderse, en modo alguno", finaliza el relato de los hechos.

Tras su detención en septiembre de 2024, Karim El Baqqali admitió en sus declaraciones ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que era el piloto de la narcolancha que arrolló y mató a los agentes.

El Baqqali señaló que "nunca, nunca" quiso matar a los guardias civiles, y que los arrolló por accidente.

Dijo también que trató de evitar la colisión y el impacto, pese a que, como se apreció en las imágenes de aquella noche, embistió en numerosas ocasiones a la endeble zódiac en la que le perseguían los agentes.