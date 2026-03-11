Aznar pide que España esté "del lado de sus aliados" pero se desmarca de Trump: "Ni me gusta él, ni Sánchez ni Abascal"

Las claves nuevo Generado con IA José María Aznar pide que España refuerce sus alianzas con Estados Unidos e Israel y critique el distanciamiento del Gobierno actual con estos socios. Aznar se desmarca de Donald Trump y también critica a Pedro Sánchez y Santiago Abascal, rechazando las políticas populistas y disruptivas de los tres. Defiende la importancia de la Unión Europea, advierte contra el nacionalismo y lamenta la pérdida de peso geopolítico y económico del continente. Señala el mercado hispanoamericano como una gran oportunidad para las empresas españolas en el actual contexto internacional.

"Trump es un presidente populista. He hecho muchas críticas de Trump porque las políticas populistas no me gustan. Es un hombre especialmente disruptivo y una expresión del cambio del orden mundial", ha criticado José María Aznar.

De esta manera se ha referido el expresidente del Gobierno al presidente estadounidense durante su intervención en Forinvest, en Feria València, donde también ha criticado la acción y políticas del Ejecutivo central liderado por Pedro Sánchez en las relaciones con "sus aliados".

Bajo el título 'Geoestrategia en el nuevo desorden mundial', Aznar ha puesto en valor las alianzas entre el gigante norteamericano y España al tiempo que ha criticado al Gobierno por "enemistarse" contra EEUU.

En cuanto al presidente estadounidense, Donald Trump, Aznar ha criticado sus políticas "disruptivas" y "populistas".

Unas críticas que no solo estaban dirigidas a él, sino también al presidente Sánchez y al líder de Vox, Santiago Abascal. "No me gusta Trump, pero tampoco Sánchez ni Abascal", ha apuntado.

Pese a la figura del líder americano, Aznar llama a distinguir entre la Administración americana y la nación estadounidense.

"Tenemos que distinguir muy bien entre la Administración americana y los Estados Unidos, que son diferentes. Igual que hay que pedir a los demás que distingan entre el Gobierno de España y España", ha apostillado.

Es en este punto, en relación con el nuevo tablero geopolítico y el conflicto de Oriente Medio cuando el expresidente ha vuelto a defender las alianzas. "Pongo muy en valor la relación entre aliados porque significa tener un conjunto de obligaciones y responsabilidades comunes", ha explicado.

Todo ello reforzado con el conflicto que tiene lugar en Oriente Medio y sobre el que, en lo referente al posicionamiento de España, Aznar cree que "debería estar al lado de sus aliados y no al lado de nuestros enemigos".

Critica que el Estado se sitúe actualmente en contra de su principal aliado en materia de seguridad, que es Estados Unidos, y de su segundo apoyo más importante, Israel.

Además, también en clave europea, ha defendido que posicionarse en contra de estos aliados tiene consecuencias graves, ya que genera desconfianza. "Para empezar, no te consideran fiable y no van a hacer grandes cosas contigo", ha criticado.

El papel de Europa

Durante su intervención, el expresidente ha defendido que la Unión Europea es un "gran invento" que ha traído seguridad, estabilidad y prosperidad a muchos países del continente. "Hay que preservarla", ha reiterado.

Advierte que la idea de disolver la Unión Europea para que los Estados nacionales, dirigidos por partidos nacionalistas, retomen el control absoluto —tal y como sugiere un reciente documento estratégico de Estados Unidos— sería "una invitación a la guerra".

A pesar de esta defensa institucional, Aznar es muy crítico con la pérdida de peso geopolítico y económico de la región, lamentando que Europa ha pasado de representar el 25% de la economía mundial hace diez años a solo el 15% en la actualidad.

Atribuye este declive a la "política energética demencial", unas políticas climáticas "irreales que expulsaron a las empresas", y la pérdida de influencia en materia de seguridad.

Mercado hispanoamericano

Por último, Aznar ha ensalzado la "oportunidad" que representa el mercado hispanoamericano en el contexto geopolítico actual, el cual se perfila como una opción para las empresas nacionales. "Hispanoamérica supone una oportunidad muy grande de nuevo para la empresa española", ha asegurado.

"Teniendo en cuenta lo que está pasando en Oriente Medio y las transformaciones en el continente, es un territorio interesante para la empresa española y yo tendría ojos allí", ha proseguido.

Como conclusión a su ponencia, Aznar ha advertido de los riesgos que enfrenta el nuevo mundo con la revolución tecnológica y la escalada de conflictos internacionales.

"Estamos en un mundo muy peligroso porque políticamente está descontrolado y la revolución digital es tal que es desestabilizadora", ha afirmado.

Por ello, ha llamado a establecer "líderes con un gran sentido de responsabilidad". "Nunca el mundo había tenido una capacidad de destrucción como la que tiene ahora", ha concluido.