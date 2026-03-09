"Hoy empieza el resto de mi vida": Iceta agradeció así a Koldo que colocara a su 'marido' como piloto de la rescatada Ávoris

Las gestiones para colocar a García Rosique empezaron antes del rescate y Koldo presionó a directivos de Ávoris y Globalia para acelerar el proceso.

La contratación se produjo en el contexto del rescate público de Ávoris, que recibió 320 millones de euros aprobados por el Gobierno en 2021.

Los mensajes de WhatsApp entre Iceta, su marido y Koldo reflejan una estrecha relación personal y gestiones activas para lograr el empleo en la empresa rescatada.

Miquel Iceta agradeció a Koldo García que colocara a su 'marido', Ángel García Rosique, como piloto de Iberojet.

Esta aerolínea pertenecía a Ávoris, de los grupos Barceló y Globalia, que fue rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez con 320 millones de euros el 16 de marzo de 2021.

Los whatsapps entre Iceta y Koldo, a los que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL, se encuentran en uno de los dispositivos del exasesor de José Luis Ábalos que fue incautado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tras su detención el 20 de febrero de 2024.

"Muchísimas gracias! Hoy empieza el resto de mi vida. Sin ti no hubiera sido posible. Habra que celebrarlo en Madrid, a ser posible la semana que viene. Un abrazo fuerte", escribió el entonces ministro de Política Territorial y Función Pública.

Miquel Iceta envió este mensaje a Koldo García tras conocer que la aerolínea Iberojet había contratado como piloto a Ángel García Rosique, su pareja.

Koldo respondió: "De nada mozo me debes una caña y cenamos seguro".

Los mensajes reflejan que la relación entre Iceta y su 'marido' con Koldo García era de una amistad estrecha.

Además, estos whatsapps demuestran que el ministro participó activamente en la contratación de su pareja, piloto, en una aerolínea de una empresa rescatada.

Ángel García Rosique mantenía conversaciones casi diarias con el asesor del Ministerio de Transportes.

Los contactos entre ambos se intensificaron a partir de enero de 2021, cuando Koldo García fue designado por Iceta y Ábalos como el responsable de colocar a la pareja del político catalán del PSC.

Los agradecimientos de Iceta y su marido a Koldo fueron constantes. Así, por ejemplo, el 31 de julio de 2022, el piloto envió a Koldo una fotografía suya vestido con el uniforme de comandante.

Koldo respondió en tono irónico: "Jjjj. Por dios. Dime que vuelo para avisar. A seguridad nacional [sic]".

La pareja del ministro Iceta contestó agradeciendo a Koldo su esfuerzo con Ávoris y Globalia: "Jajajajaja. Cada vez que me pongo los galones, pienso en ti [sic]".

El intercambio refleja la cercanía entre ambos. Koldo contestó: "No no. Piensa en ti. Campeón. Que eres muy buena persona".

Las conversaciones también muestran cómo el marido de Iceta hacía regalos a Koldo cuando viajaba a América.

El 2 de diciembre de 2021, por ejemplo, el piloto avisó a la mano derecha de Ábalos de su viaje a México.

"Hago un vuelo a Cancún: voy el 10 y vuelvo el 13. Os gusta el tequila o el mezcal? [sic]", escribió García Rosique ofreciendo un regalo a Koldo.

La respuesta del asesor fue breve: "Las dos. Chaval las dos".

El 17 de diciembre de 2021 el 'marido' de Iceta envió a Koldo una fotografía rodeado de su tripulación en la recepción de un hotel.

El texto que acompañaba la imagen era directo: "Mil gracias, amigo!! [sic]". Koldo contestó: "Me alegro mucho de verdad".

En ese mismo intercambio, el piloto proponía verse en Madrid a su regreso. "Vuelvo a Madrid el 27 de diciembre. Si estás, avisa y nos hacemos una carnaca".

Koldo le respondió que el 26 viajaría con "el jefe" (refiriéndose a Ábalos) a Cuba.

La conversación derivó después en bromas sobre la vida personal del piloto.

"Goloso que estás casado", escribió el asesor. "Casado no! No me jodas! [sic]", respondió García Rosique.

El futuro de Iceta

La relación entre ambos continuó hasta la detención de Koldo García el 20 de febrero de 2024.

El 16 de noviembre de 2023, antes de la formación del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, el piloto hablaba con Koldo sobre las negociaciones con Sumar y sus dudas sobre la continuidad de Iceta en el Ejecutivo.

"Aquí, esperando a ver si miguel repite o no a efectos de mudanza!". Koldo respondió con seguridad: "Ya sabes que te quedas. Y lo sabes".

El piloto insistió en que no tenía confirmación. "No no, no sabe nada Koldo. De hecho, hemos mirado pisos de alquiler. X si las moscas [sic]".

Koldo respondió: "Se queda. Que te juegas". "Lo sabes seguro?", preguntó Ángel. "Una cena", afirmó el asesor de Ábalos.

Finalmente Iceta no repitió como ministro. Tras la formación del nuevo Gobierno fue designado embajador delegado permanente de España ante la Unesco en París.

El rescate a Ávoris

La contratación del 'marido' piloto de Iceta se produjo en un contexto marcado por el rescate público al grupo turístico Ávoris.

El Consejo de Ministros aprobó el 16 de marzo de 2021 una ayuda de 320 millones de euros para Ávoris.

La operación se financió a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Ese instrumento se había creado meses antes, el 3 de noviembre de 2020, con una dotación de 10.000 millones para sostener compañías consideradas estratégicas durante la pandemia.

El Consejo Gestor del fondo dio luz verde a la operación el 9 de marzo de 2021. Una semana después el Consejo de Ministros autorizó formalmente el rescate.

La ayuda se estructuró en dos préstamos: uno participativo de 163,2 millones de euros y otro ordinario de 156,8 millones.

El plazo previsto de devolución era de seis años, hasta 2027. Sin embargo, la empresa devolvió anticipadamente el dinero en diciembre de 2022 junto con los intereses.

Ávoris se convirtió así en la primera compañía en cancelar completamente su rescate dentro de ese fondo público. El Gobierno justificó la ayuda por el carácter estratégico del grupo turístico.

Ávoris había nacido de la integración de las divisiones de viajes de Barceló y Globalia. El conglomerado reunía agencias de viajes, operadores turísticos y la aerolínea Iberojet.

La pandemia había provocado un desplome del turismo internacional y había puesto en riesgo la continuidad del negocio.

Según la explicación oficial, el rescate buscaba preservar miles de empleos y evitar el colapso de una empresa relevante en el sector.

Dentro de ese paquete financiero, Ávoris destinó 66 millones a reforzar la aerolínea Iberojet. Fue precisamente esa compañía la que terminó contratando al 'marido' de Iceta como piloto.

Las gestiones de Koldo

Los mensajes a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL muestran que las gestiones para colocar a García Rosique comenzaron en enero de 2021, antes del rescate.

El 22 de enero Koldo García hizo llegar a Víctor de Aldama el currículum del piloto junto a su documentación personal.

Aldama era asesor de Globalia y mantenía una estrecha relación con el empresario Javier Hidalgo. Las conversaciones posteriores reflejan cómo Koldo presionaba para acelerar la contratación.

El 29 de abril de 2021 protagonizó uno de los mensajes más tensos con Aldama. "Ostias. Me acaba de llamar jose. Que está hablando con Iceta. Por el amor De Dios nadie le volvió a llamar desde que le llamaste tu. Pero en serio queréis que me manden a la mierda".

La primera opción fue intentar incorporarlo a Air Europa. Sin embargo, la aerolínea atravesaba una situación económica delicada y la operación no prosperó.

Finalmente Koldo dirigió las gestiones hacia Ávoris. El 7 de mayo de 2021 escribió a Miguel Ángel Sánchez, consejero delegado del grupo, y le envió el contacto del piloto.

"Por fa discreción te lo suplico [sic]". El directivo respondió que ya habían hablado con él.

"Hola. Ya han ha liado con el. Nos manda el cv y la semana que viene tiene una entrevista con el director de operaciones y el de recursos humanos. Te iré informando" [sic].

La espera generó inquietud en García Rosique. El 18 de mayo presionó a Koldo para fijar un límite.

"Hay que poner fecha de caducidad: si en X días no sale, ir a otra cosa. Xq ya llevamos demasiado tiempo atascados en esto... [sic]". Dos días después llegó la noticia.

"Buenas noticias. cuando puedas hablamos y te doy parte". Poco después comenzaba su formación en Iberojet. "Hoy empiezas? [sic]", preguntó Koldo el 31 de mayo.

"Mañana empiezo el curso, bueno la 1ª parte", respondió el piloto que días después comenzaría a trabajar en Iberojet para felicidad suya y de su 'marido', el ministro Miquel Iceta.

Ambos no dudaron en agradecer personalmente a Koldo García como el ejecutor para que la contratación se hiciera posible. Las presiones a Globalia y Ávoris habían dado su fruto al ministro Iceta.