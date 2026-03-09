El exconsejero de Fomento Pancorbo se sitúa al frente de Vox en Murcia y Antelo pasa al grupo mixto con Podemos

Los diputados autonómicos Rubén M. Alpáñez y Pascual Salvador, junto a José Ángel Antelo y su sustituto en el CEP de Vox, José Manuel Pancorbo. Vox

José Manuel Pancorbo será el encargado de sustituir a José Ángel Antelo al frente de la presidencia del Consejo Ejecutivo Provincial (CEP) de Vox en Murcia.

El anuncio del partido se ha producido después de que la Mesa de la Asamblea Regional haya instado, este lunes, a que el Grupo Parlamentario Vox designe a su nuevo portavoz tras haber aprobado que José Ángel Antelo pase a formar parte del Grupo Mixto -junto a Podemos-.

Santiago Abascal ha decidido que José Manuel Pancorbo, exconsejero de Fomento durante la corta etapa que Vox mantuvo su acuerdo de gobierno con el PP de Fernando López Miras, se sitúe al frente del timón de Vox en la comunidad murciana: su gran laboratorio político.

José Manuel Pancorbo (1983) es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, con especialización en Ingeniería Hidrológica e Hidráulica por la Universidad de Granada. Su afiliación a Vox se remonta a 2014, convirtiéndose en un colaborador activo del partido que ahora se coloca en primera línea de la vida orgánica de Vox.

A lo largo de su carrera profesional, Pancorbo ha desempeñado cargos de responsabilidad al frente del área de ingeniería de la empresa Grusamar Ingeniería y Consulting en el Levante.

Pancorbo tiene un perfil político menor frente a otros candidatos que habían sonado para situarse al frente del CEP en Murcia. Tales como Alberto Garre, expresidente del Gobierno autonómico en su etapa en el PP, o Joaquín Robles, actual portavoz de Educación de Vox en el Congreso de los Diputados.

De forma que se confirma la dinámica de liderazgo de Santiago Abascal: no quiere a nadie que le pueda hacer sombra o adquirir cierta relevancia pública. Eso es lo que le ocurrió a José Ángel Antelo, exjugador profesional de baloncesto en la ACB al que Abascal fulminó unos días después de hacer lo propio con Javier Ortega Smith en Madrid.

Nuevo reglamento

Precisamente, este lunes, la Mesa de la Asamblea ha confirmado el paso de Antelo del Grupo Parlamentario Vox al Grupo Mixto.

De manera que la extrema derecha inicia una convivencia con la extrema izquierda de Podemos. Unos y otros tendrán ahora que negociar el nuevo reglamento interno de funcionamiento del grupo mixto, conforme al artículo 26.2 de la Cámara. Antelo tendrá que acordar con los morados quién es el portavoz, el reparto de los tiempos de intervención en el Parlamento autonómico, así como las iniciativas que se tramitarán en los plenos.

Vox pierde un voto en la Asamblea Regional de Murcia, pasando de 9 a 8 diputados con la salida del expresidente provincial del partido de extrema derecha, José Ángel Antelo, al Grupo Mixto. Pese a todo, la aritmética del Parlamento no cambia, el PP podrá apoyarse en los diputados de Abascal para sacar sus iniciativas adelante, pero Fernando López Miras pierde su sintonía con Antelo y tendrá que negociar con un nuevo interlocutor.