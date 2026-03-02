Sánchez rehúsa colaborar en la ofensiva contra Irán y Trump retira sus aviones cisterna de Rota y Morón

Las claves nuevo Generado con IA España ha rechazado participar en la operación militar de EE.UU. e Israel contra Irán, desmarcándose de Francia, Alemania y Reino Unido. El Pentágono ha retirado los aviones cisterna KC-135 de las bases de Morón y Rota tras la negativa española de prestar apoyo logístico. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que las bases españolas no han dado ni darán asistencia a EE.UU. en la ofensiva. El PP critica la postura del Gobierno y pide que España apoye a EE.UU. y la UE en el conflicto con Irán.

España ha rechazado prestar apoyo a la operación militar de Estados Unidos e Israel contra Irán y se ha desmarcado de la posición adoptada por Francia, Alemania y Reino Unido. Estos estados miembros de la UE se han comprometido a combatir el lanzamiento de misiles iraníes contra objetivos en Oriente Medio.

Esto ha provocado que el Pentágono retire los aviones cisterna KC-135 desplegados en la bases de Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz) para permitir a sus cazabombarderos repostar en el aire.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha negado categóricamente que las bases andaluzas de Morón y Rota presten asistencia a EEUU en su ataque a Irán y ha añadido que solo puede hacerse cuando se opera dentro de la legalidad internacional.

"Rotundamente no, en las bases que hay en Morón de la Frontera (Sevilla) y en Rota (Cádiz) no se ha dado ningún tipo de asistencia", ha resumido la ministra a preguntas de los periodistas durante un acto en Armilla (Granada).

Sobre la salida de aviones cisterna de las bases andaluzas que Estados Unidos habría desplazado hacia otras bases europeas, Robles ha asegurado que "ni han realizado ni van a realizar ninguna actuación de mantenimiento o de apoyo".

La ministra ha confirmado que Estados Unidos ha podido tomar la decisión de "irse con estos aviones a otras bases" sabiendo que, desde las españolas, "no van a operar".

🔴#URGENTE | Irán pide a España que se abstenga de avalar el uso de Rota y Morón: "Responderemos a cualquier agresión. Esto vale para todos"



Por @fcarrionmolina https://t.co/kPnbIq69xW — El Independiente (@elindepcom) March 2, 2026

"España tiene una posición muy clara: la voz de Europa tiene que ser en estos momentos una voz de equilibrio y moderación, de trabajar por la desescalada y para que se regrese a las mesas de negociación”, ha declarado por su parte el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

"Una lógica de violencia como estamos viendo solo lleva a una espiral de violencia y acciones militares", ha lamentado el jefe de la diplomacia en España.

Por lo que se refiere a la declaración conjunta de Alemania, Francia y Reino Unido indicando que podrían atacar Irán para defender sus intereses y los de sus socios en la región, Albares se ha limitado a defender que "cada país toma sus decisiones y las decisiones que considera en política exterior".

El embajador de Irán en España, Reza Zabib, ha sido convocado por Albares para responder por los lanzamientos de misiles contra bases británicas en Chipre a lo largo del día de ayer.

Preguntado sobre el uso si la Base Naval de Rota y la Aérea de Morón podrían estar entre los objetivos de la represalia de Irán, el diplomático ha afirmado que "la regla general para nosotros es que responderemos a cualquier agresión, sin importar dónde sea".

Margarita Robles sostiene que las bases militares de Morón y Rota no han prestado asistencia a la operación de EEUU en Irán

Sin embargo, Zabib ha matizado que valoran "las reacciones del Gobierno español contra la agresión, que la rechazaron y convocaron", insistiendo en que "cualquier ataque será respondido".

El PP pide apoyar a EEUU y a la UE

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, afirma que España debe estar "sin matices" junto a las democracias liberales en el conflicto iraní y que debe ir con sus socios de la Unión Europea y de la OTAN.



"Nuestro partido, como no podía ser de otra manera, se adhiere al mensaje que ha lanzado la Unión Europea para que los esfuerzos diplomáticos contribuyan a salvaguardar la seguridad y la estabilidad en la zona", ha afirmado en una rueda de prensa.



Según Fúnez, "algo falla" cuando "los enemigos de la libertad" aplauden al Gobierno de Pedro Sánchez y cuando organizaciones terroristas como Hamás o el régimen iraní "aplauden" al Gobierno.



"Con estos apoyos no se defienden los intereses de España, sino que, por el contrario, se ponen en riesgo", ha insistido la vicesecretaria, quien ha agregado que Sánchez "parece ser que está atrapado por sus socios".

La izquierda en este país, ha añadido, no pasa "por el mejor momento" y sin Nicolás Maduro y sin los ayatolás "se le está vaciando el grupo de WhatsApp".



Preguntada por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán sin autorización de Naciones Unidas ni del Congreso norteamericano, Fúnez se ha limitado a decir que el PP tiene "clara" su política exterior, que es la defensa de "la libertad, el respeto a los derechos humanos y la democracia".



"Tenemos algo muy claro y es que vamos a estar siempre con nuestros socios porque comparten los mismos principios que nosotros", ha afirmado.



El PP, ha agregado, no va a estar nunca con "un régimen que ha pisoteado" la dignidad de las mujeres, que ha encerrado a las mujeres bajo un burka y que ha matado en las últimas manifestaciones de la oposición a más de 38.000 personas.