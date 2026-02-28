El ataque de Pérez de los Cobos al Gobierno lleva la polémica a la Guardia Civil: del "apoyo total" al "cruza una línea roja"

El Ministerio del Interior estudia si las palabras de Pérez de los Cobos, pronunciadas en uniforme, pueden suponer una infracción disciplinaria por vulnerar la neutralidad e imagen institucional del cuerpo.

Este miércoles, Pérez de los Cobos pronunció su discurso al recoger una condecoración concedida por la Confederación Española de Policía (CEP), durante su VII Congreso Nacional.

Desde el estrado, lanzó un mensaje que representa lo que muchos sienten en Interior, pero que fue más allá del agradecimiento protocolario. "Ni los policías ni los guardias civiles se merecen el bochorno por el que algunos nos están haciendo pasar".

Se refería a la actual situación propiciada por el escándalo sexual en el que se ha visto involucrado el DAO de la Policía, José Ángel González, acusado de agresión sexual a una subordinada.

Añadió además una frase que ha sido interpretada como una enmienda directa a la actual dirección política de Interior. "Si alguien, en vez de ejemplares servidores públicos, busca disponer de despreciables lacayos al servicio de causas de parte y dispuestos a hacer cualquier cosa que satisfaga los intereses de su amo, tenemos que enseñarle la puerta de salida".

También aludió a la situación penitenciaria de antiguos miembros de ETA, denunciando que se dé "un tratamiento casi de ciudadanos ejemplares" a quienes "hasta hace bien poco presionaban el gatillo para asesinar a nuestros compañeros".

Reacciones dispares

La asociación profesional JUCIL no tardó en reaccionar. En declaraciones a EL ESPAÑOL, señalan su "apoyo incondicional" al coronel y destacan que sus palabras reflejan "el sentir mayoritario de miles de guardias civiles".

Para este colectivo, la clave está en la lealtad a la ley frente a cualquier tentación de instrumentalización política: "La Guardia Civil debe acatar la ley y la Constitución, nunca los caprichos o intereses espurios de quienes pretenden instrumentalizar nuestras instituciones".

JUCIL coincide "plenamente" con el coronel. Desde esta agrupación exigen que se deje de utilizar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como "moneda de cambio".

Muy distinta ha sido la reacción de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la asociación mayoritaria en el Cuerpo.

Desde AUGC manifiestan "con absoluta claridad" que los guardias civiles se deben "exclusivamente a la Constitución, a la legalidad vigente y a los principios de neutralidad política y neutralidad sindical que rigen nuestro estatuto profesional".

Sin mencionar al coronel, la asociación califica sus palabras de "escenario inédito" en un contexto de "evidente tensión política".

"Cruzar determinadas líneas en el debate público puede comprometer la percepción de imparcialidad que la ciudadanía exige a la Guardia Civil. Y esa es una línea roja que debe preservarse con rigor institucional".

AUGC subraya que la Guardia Civil "no puede ni debe ser utilizada como elemento de confrontación política", si bien reconoce que el Gobierno está recibiendo "múltiples señales de alerta desde dentro del Cuerpo": malestar estructural, déficit de interlocución real, falta de avances en materias esenciales y una creciente sensación de abandono institucional.

Un pulso de años con Marlaska

Las palabras del coronel no pueden desligarse de las polémicas en las que le ha envuelto en los últimos años el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

En 2020, Pérez de los Cobos fue cesado como jefe de la Comandancia de Madrid por decisión del ministro, que alegó "pérdida de confianza" tras su negativa a facilitar información sobre una investigación judicial en curso sobre posibles contagios en la manifestación del 8-M.

El coronel recurrió la decisión y el Tribunal Supremo declaró ilegal su cese, ordenando su reposición y desautorizando expresamente la actuación de Interior.

El fallo supuso un revés judicial para Marlaska, que dilató durante años la ejecución de la sentencia.

Posteriormente, el coronel volvió a acudir a los tribunales por decisiones relativas a su ascenso a general, denunciando alteraciones en los criterios de evaluación. Interior encadenó nuevas derrotas judiciales.

Pese a esas victorias, Pérez de los Cobos pasó a la reserva al cumplir 61 años, y cerró su carrera sin haber alcanzado el generalato pese a ser el número uno de su promoción.

El coronel se encuentra en situación de reserva desde finales de 2024. Es decir, sobre el papel, hasta que cumpla 65 años, sigue en activo, mantiene su empleo, su sueldo y su condición de militar.

Sus palabras podrían acarrearle problemas en el plano disciplinario.

Fuentes del Ministerio del Interior describen a EL ESPAÑOL que su discurso podría incurrir en infracción según el régimen disciplinario de la Guardia Civil.

El hecho de que se pronunciara vistiendo el uniforme reglamentario es un elemento agravante clave, ya que no actúa como un ciudadano privado, sino proyectando la imagen institucional del Cuerpo.

Según estas mismas fuentes, la libertad de expresión reconocida en la legislación a la que está sujeto el mando tiene límites estrictos: no se pueden realizar manifestaciones que vulneren la disciplina, la neutralidad política o sindical, ni expresiones que supongan menosprecio a autoridades o instituciones públicas.

Además, se prohíbe expresamente utilizar el uniforme o la condición de guardia civil para ese tipo de pronunciamientos. Por el momento, señalan fuentes próximas al ministro, no se ha tomado la decisión de sancionarle.