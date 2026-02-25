Condenado a prisión por su participación en el golpe fallido, Tejero cumplió condena en diversas cárceles militares. Fue puesto en libertad en 1996, tras pasar 15 años en total privado de libertad. En los últimos meses, su salud empeoró considerablemente.
Muere Antonio Tejero | Falleció en Alzira, Valencia
El exteniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, que protagonizó la intentona de golpe de Estado el 23F, ha fallecido este miércoles en Alzira (Valencia) a los 93 años, ha confirmado a EL ESPAÑOL el despacho de abogados que representa a su familia.
La muerte de Tejero se ha producido dos días después del 45 aniversario del 23F y el mismo día en que el Gobierno ha desclasificado los documentos relacionados con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.
Muere Antonio Tejero | El golpista ha muerto el mismo día que se han desclasificado los documentos del 23 F
La muerte del autor del golpe de Estado del 23 F ha coincidido con un hito histórico: la desclasificación de los documentos oficiales sobre el 23-F. El fallecimiento se ha producido el mismo día en que el Gobierno ha hecho públicos los informes reservados del intento de golpe de Estado de 1981, un episodio que marcó la transición democrática española.
Muere Antonio Tejero | El 23 F no fue su único intento golpista
El 23-F no fue su primer intento. En 1978 ya había participado en la Operación Galaxia, un plan para dar un golpe de Estado mientras el Rey estaba de viaje oficial. Por aquello solo cumplió siete meses de arresto, lo que demuestra la debilidad del sistema frente al ruido de sables en aquel momento.
Muere Antonio Tejero | Antonio Tejero Molina: el último devoto de Franco
El 31 de agosto de 1978, el diario ultraderechista El Imparcial, publicaba una carta abierta para Juan Carlos I bajo el título "¡No más sangre, Majestad!", donde se rendía honores a los guardias civiles asesinados por la banda terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA):
"Estos hombres, cuando salían de sus cuarteles o de sus comisarías siempre dirigían una postrera mirada a la bandera que presidía sus viviendas, única representante de nuestras glorias y sacrificio y futura mortaja para nuestros mártires. Sin embargo, en el proyecto de Constitución hay demasiadas banderas haciendo sombra a la Única, alguna de ellas creada expresamente por y para el separatismo. No. En este proyecto de Constitución no van incluidos algunos de los valores por los que creemos vale la pena arriesgar nuestras vidas. En él, no están nuestros muertos".
Muerte Antonio Tejero | Utrera-Molina anuncia en X la muerte de Tejero
Ha muerto el Teniente Coronel D. Antonio Tejero Molina.— Ipe Utrera-Molina 🇪🇸 (@ipeutrera) February 25, 2026
Un hombre de honor, de una fe inquebrantable y un gran amor a España.
Que Dios le dé la paz que los hombres le han negado. pic.twitter.com/4YAJ98RmnQ
Muere Antonio Tejero, autor del golpe de Estado del 23-F
El que fuera teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina, autor del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, ha muerto este miércoles 25 de febrero, según confirman fuentes de la familia a EL ESPAÑOL.
Hace unos meses, Tejero se debatió entre la vida y la muerte, incluso llegó a recibir la extremaunción por parte de un sacerdote de su familia.