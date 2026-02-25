El exteniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, que protagonizó la intentona de golpe de Estado el 23F, ha fallecido este miércoles en Alzira (Valencia) a los 93 años, ha confirmado a EL ESPAÑOL el despacho de abogados que representa a su familia.

La muerte de Tejero se ha producido dos días después del 45 aniversario del 23F y el mismo día en que el Gobierno ha desclasificado los documentos relacionados con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.