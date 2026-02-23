Denuncian en Anticorrupción la "intervención de Bono" para 'enchufar' a un joven militante y piden investigar si trabajó o no

Las claves nuevo Generado con IA Un ciudadano ha denunciado en la Fiscalía Anticorrupción la supuesta intervención de José Bono para facilitar el acceso laboral de un joven militante socialista en Ineco. La denuncia pide investigar si el joven, Álvaro Lario, realmente trabajó tras ser contratado en Ineco y si hubo irregularidades en el proceso de selección. La intervención de Bono se produjo mediante mensajes a Koldo García, asesor de Ábalos, en los que se solicitaba un "empujón" para cerrar la contratación. La denuncia plantea que estos hechos podrían estar relacionados con el caso Koldo/Ábalos, en el que ya se investigan contrataciones sospechosas en Ineco.

Un ciudadano particular ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que investigue el supuesto enchufe en el Ministerio de Transportes en favor de un joven militante socialista, que habría contado con la "intervención" del exministro de Defensa José Bono.

EL ESPAÑOL desveló en exclusiva varios mensajes de WhatsApp que este último envió, el 25 de junio de 2021, a Koldo García, quien era, entonces, asesor en dicho departamento.

De hecho, García era mano derecha del ministro José Luis Ábalos, titular de Transportes hasta el 10 de julio de ese mismo año.

Como constatan los wasaps, Bono se dirige al asesor y le reenvía un mensaje acerca de "una plaza pendiente de asignar en Ineco", una de las empresas públicas adscritas a Transportes.

"El proceso de selección está realizado y el candidato, Álvaro Lario, esta pendiente de que se formalice todo", expresa el exministro de Defensa, en alusión al mencionado militante socialista.

A las dos horas, Koldo comunica a Bono que el joven sería contratado en dicha entidad con un salario de 36.000 euros anuales.

Sin embargo, como se desprende del primer mensaje que el exministro de Defensa envió a García, el puesto para Lario se integraba en el gabinete de Ábalos, en el Ministerio.

"La plaza en cuestión está vinculada a los fondos europeos de recuperación y parece que trabajaría para tu gabinete", reza el mensaje reenviado por Bono a Koldo. Es decir, ese wasap parece escrito por un tercero, que, como desveló EL ESPAÑOL, fue el propio Lario.

Además, este periódico publicó que el proceso de contratación no estaba aún cerrado cuando se produjo la intervención de José Bono.

Ahora, un ciudadano, asentado en Valencia y procurador jubilado, solicita a la Fiscalía Anticorrupción que analice estos hechos.

En concreto, por si "guardan conexión" con el llamado caso Koldo/Ábalos, en el que se investigó, entre otros extremos, la contratación en Ineco de Jésica Rodríguez, amante de Ábalos.

Esta joven, cuando declaró como testigo ante un juez, admitió que, pese a cobrar un sueldo público mensual, nunca hizo ninguna labor.

La denuncia presentada por este particular solicita eso mismo: que Anticorrupción, que también participa en el caso Koldo/Ábalos, analice si Lario trabajó o no una vez fue contratado en la misma empresa estatal que Jésica Rodríguez.

Antes de la publicación de la exclusiva de EL ESPAÑOL, José Bono afirmó a este periódico, en un primer momento, que no conocía al joven militante socialista.

Sin embargo, el exministro explicó luego que cenó con Lario el día 24 de junio de 2021, es decir, un día antes de sus mensajes a Koldo.

El militante, en respuesta a la noticia desvelada por este medio, admitió haber sido contratado en Ineco, tras haber sido "personal eventual" en el Congreso de los Diputados. En concreto, había sido asesor de Rafael Simancas, parlamentario socialista.

En su comunicado público, Lario indicó que, tras su paso por la Cámara Baja, se le "ofrece la posibilidad de optar a un puesto para realizar labores de comunicación" en Transportes.

"Por motivos que desconozco y que me son totalmente ajenos, el proceso de contratación se realiza a través de Ineco, a la que me incorporo a finales de julio de 2021", admitió el joven, que negó tener cualquier vínculo con José Bono.

"Jamás he cenado [con él]", expresó, en contra, radicalmente, de la versión del exministro de Defensa.

La denuncia presentada en Anticorrupción insta a "que se valore la incorporación" de los hechos relatados al caso Koldo/Ábalos.

¿Por qué? "Por la coincidencia de protagonistas y de entorno institucional" y "por referirse igualmente a una contratación en Ineco durante el mismo periodo temporal" a la de Jésica Rodríguez.

"Beneficio económico"

El denunciante solicita que Anticorrupción averigue "qué organo/persona autorizó la contratación", si el procedimiento estaba abierto cuando Bono intercedió entre ambas partes y "si la prestación efectiva de servicios se desarrolló" para Transportes o en Ineco.

También, si se produjo una "afectación ilícita de caudales públicos".

Asimismo, el denunciante señala que, si el texto reenviado por Bono fue redactado por Lario, "resulta razonable inferir que el mensaje fue concebido con la finalidad de ser presentado ante la esfera decisoria del Ministerio".

"En consecuencia", concluye la denuncia, "sin prejuzgar el grado de conocimiento jurídico del interesado sobre la eventual relevancia penal de la actuación, sí resulta objetivamente relevante determinar si redactó el mensaje con conocimiento de que sería utilizado como instrumento de intermediación".

Por último, la denuncia solicita indagar en "si la decisión final estaba ya adoptada antes de la intervención, "si existió alteración de criterios (...) tras el intercambio de mensajes", si la intervención de Bono "resultó determinante" y si "produjo un beneficio económico concreto y evaluable".

"La existencia de mensajes en los que se solicita expresamente un 'empujón' para 'cerrar el asunto', seguida de una confirmación de inminente incorporación y retribución, constituye un indicio que resulta objetivamente verificable y susceptible de encaje típico en el supuesto de acreditarse su carácter determinante", finaliza la denuncia.

Para todo ello, el denunciante insta a Anticorrupción a recabar el expediente íntegro del proceso de selección y contratación de Lario, los criterios aplicados en el mismo, la identidad de la persona que "adoptó la decisión final" y la "justificación interna de su puesto", así como su "encaje en la planificación de recursos humanos".