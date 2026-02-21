Begoña Gómez reaparece junto a Sánchez, tras cinco meses alejada de los focos, en un homenaje al pueblo gitano

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a su mujer, Begoña Gómez, durante el acto de homenaje al pueblo gitano en la Moncloa. Efe

Tras cinco meses alejada de los focos, Begoña Gómez ha reaparecido este sábado junto a su marido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el acto de homenaje al pueblo gitano celebrado en la Moncloa con motivo del 600 aniversario de su llegada a España.

La esposa de Sánchez ha aprovechado para saludar, de manera sonriente, a algunos de los asistentes al evento.

Fue vista por última vez el pasado 10 de septiembre de 2025, cuando declaró ante el juez Juan Carlos Peinado, que la investiga por los cinco presuntos delitos.

Ese mismo día, horas después de acudir a la Audiencia Nacional, se la volvió a ver junto a Sánchez en el preestreno de El Cautivo, película de Alejandro Amenábar, donde el matrimonio fue recibido con numerosos abucheos.

Durante el acto celebrado este sábado, el presidente Pedro Sánchez ha destacado que "el pueblo gitano no está en los márgenes de la sociedad, está en las aulas, en los centros de trabajo, en los barrios, en los ayuntamientos y en los parlamentos".

"El pueblo gitano no pide caridad ni folclore", ha recalcado. "Pide algo mucho más sencillo, pero también mucho más auténtico: igualdad y reconocimiento".

Ha añadido que la Historia reciente de nuestro país "no podría entenderse" sin la huella que han dejado personas como el cantaor Camarón de la Isla, la cantante Lola Flores, el pintor Julio Romero de Torres o el compositor Manuel de Falla.

Los asistentes al acto se han referido cariñosamente al presidente del Gobierno como "primo Pedro".

El juez Peinado investiga a Begoña Gómez por cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación.

En cambio, la Audiencia Provincial de Madrid ha cerrado la puerta a Peinado para que investigue —salvo que aparezcan nuevos indicios— la posible intervención de Begoña Gómez en el rescate a Air Europa, que ascendió a 475 millones de euros.