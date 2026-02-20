La ministra de Igualdad se reunirá con la agente que acusa al exDAO de la Policía de haberla violado

Los hechos denunciados habrían ocurrido en 2025 en una vivienda oficial del Ministerio del Interior donde residía el entonces DAO.

Ana Redondo, ministra de Igualdad, se reunirá próximamente con la mujer que acusa de violación al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González.

Así lo ha anunciado la ministra este viernes tras un acto en León, aunque no ha especificado la fecha del encuentro.

En atención a los medios de comunicación allí presentes, Redondo ha subrayado que el Ministerio de Igualdad "no es ajeno" a esta situación, por lo que ha brindado su apoyo a la supuesta víctima.

Como publicó EL ESPAÑOL, un Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Madrid ha citado a declarar a González el próximo 17 de marzo, tras admitir a trámite la querella que le atribuye un delito de agresión sexual con penetración.

Los hechos habrían sucedido en 2025 en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior, la misma en la que residía, hasta su cese, el entonces DAO de la Policía Nacional.

González, conocido como Jota, ya ha contratado a un abogado penalista y prepara su defensa.

El mismo día 17, también deberá acudir al Juzgado la denunciante, a fin de ratificar su querella.

