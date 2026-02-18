Marlaska cesa al comisario que ocultó la denuncia contra el DAO y ofreció un nuevo "destino" a la víctima

Marlaska ha vinculado su continuidad en el cargo a la protección de la víctima y asegura que dimitirá si la agente siente que no fue protegida.

La víctima posee audios como prueba de la presunta coacción y ha solicitado que San Juan declare como testigo en el caso contra el DAO.

San Juan, mano derecha del DAO, ofreció a la víctima un destino o puesto de trabajo a cambio de su silencio y para frenar la denuncia.

El ministro del Interior, Marlaska, ha cesado al comisario Óscar San Juan tras conocerse que coaccionó a una agente que denunció por agresión sexual al DAO de la Policía.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha cesado al comisario Óscar San Juan, hasta este miércoles número dos del Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González.

Interior toma la decisión tras conocerse que San Juan habría coaccionado a la mujer que denunció por agresión sexual al DAO.

El comisario, mano derecha del DAO, contactó con la agente y le ofreció que eligiera un "destino o puesto de trabajo" para comprar su silencio y frenar la denuncia.

Esa comunicación se produjo tres meses después de la presunta agresión sexual.

El Ministerio ya ha abierto una información reservada para investigar la querella contra el DAO, conocido como Jota, acusado de una violación con penetración a una agente.

Los hechos se remontan al 23 de abril de 2025. El día que tuvieron lugar los hechos denunciados y que han sido admitidos a trámite por el juez, el comisario San Juan comía con el DAO en un restaurante de Madrid.

Horas después, según la denuncia, el DAO cometió la agresión sexual en la vivienda oficial de la que disfrutaba como jefe policial, un apartamento propiedad del Ministerio del Interior.

La víctima ha solicitado al juez que San Juan acuda a declarar como testigo debido a su implicación.

Según el documento de la querella, fue la persona que presuntamente coaccionó a la víctima para que no denunciara.

El 7 de julio, solo tres meses después de la presunta violación, la agente estaba ya de baja.

Ese día recibió hasta cinco llamadas de teléfono desde el móvil personal de San Juan. No respondió. Días después, San Juan volvió a llamarla y ahí sí le contestó. Fue el 13 de julio.

En esa llamada, el mando de la más estrecha confianza del policía con más poder y mando en el Cuerpo le propuso textualmente que "elija a qué destino/puesto de trabajo quiero ir y que cuando lo tenga pensado se lo mande por wasap".

"Él te ha dicho que me llames"

En esa conversación, la víctima le advirtió de que no pensaba dejar impunes los hechos y que emprendería acciones por las agresiones, faltas de respeto y abusos que atribuye a José Ángel González.

Según la querella, San Juan respondió que "no sabe de qué le hablo" y que solo llamaba para conocer "mis intereses", a lo que la agente replicó: "Tú me llamas porque él [el DAO] te ha dicho que me llames".

La víctima continuó: "No contestó a su proposición".

La querella anticipa que la víctima posee, además de un largo audio sobre la presunta agresión sexual, un audio completo de la conversación con la mano derecha del DAO como prueba documental.

"Esta conducta constituye inequívocamente un intento de coacción mediante oferta de compensación laboral (destino a elección) a cambio del silencio de la víctima, utilizando a un subordinado directo para evitar la denuncia y 'tapar' el escándalo público", señala la querella.

El ministro Marlaska ha ligado su continuidad en el cargo a este caso que es ya la enésima bomba en el seno de su departamento.

Este miércoles por la mañana, durante la sesión de control al Gobierno, ha asegurado en el Congreso de los Diputados que "evidentemente dimitirá" si la víctima siente que no se la ha protegido.

Ha señalado que no sabía nada hasta este martes por la tarde y que en cuestión de dos horas se tomó la decisión de obligar al DAO a que depusiera el cargo. Ha dejado la puerta abierta a irse si la agente de policía denunciante siente que el ministro "le ha fallado".

Óscar San Juan fue condecorado el pasado 12 de octubre por el ministro Marlaska, tres meses después de sus presuntas maniobras para acallar a la víctima del DAO.

El ministro le otorgó la única medalla de plata al Mérito Policial que ese día se le concedió a un comisario. Es el galardón policial más alto que puede recibir cualquier agente del Cuerpo.