El DAO será sustituido por la jefa de su víctima, la comisaria Gema Barroso, que dio la baja a la agente tras la violación

Las claves nuevo Generado con IA Gema Barroso ha sido nombrada nueva directora adjunta operativa (DAO) de la Policía Nacional. Barroso sustituye a José Ángel González, quien dimitió tras ser investigado por una agresión sexual a una subordinada. Antes de este nombramiento, Barroso era responsable de la Subdirección de Recursos Humanos y Formación y fue la jefa que concedió la baja psicológica a la agente denunciante.

La comisaria principal Gema Barroso es desde este miércoles la nueva directora adjunta operativa (DAO) de la Policía Nacional. Así lo ha decidido el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, tras la reunión con la Junta de Gobierno que se ha celebrado este miércoles en el Complejo Policial de Canillas en Madrid.

Así lo ha podido saber EL ESPAÑOL de fuentes presenciales en la reunión, celebrada tras la dimisión de José Ángel González, Jota, como máximo mando de la Policía al ser investigado por una agresión sexual a una subordinada.

Barroso estaba hasta ahora al frente de la Subdirección de Recursos Humanos y Formación. Fue la última jefa de la denunciante del comisario antes de cogerse la baja. También fue ella quien le concedió la baja psicológica debido a la situación denunciada por la agente.

Barroso llevaba en ese puesto desde octubre de 2024. Hasta entonces era jefa de Operaciones de la Comisaría General de Información (CGI). Tras su ascenso a aquel puesto, un total de cinco mujeres venían integrando la Junta de Gobierno de la Policía Nacional.

