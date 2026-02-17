⁠Sánchez "presionó" a Ábalos porque los dueños de AirEuropa no cumplían sus compromisos: "Se lo comentó 'Dios' a Jose"

El rescate de Air Europa ha sido judicializado, con investigaciones abiertas por posibles comisiones, tráfico de influencias y corrupción política en torno a la operación.

Víctor de Aldama y la empresaria Leonor González Pano relatan presiones y presuntos pagos para facilitar el rescate, involucrando a Begoña Gómez y altos cargos.

Los whatsapps de Koldo García reflejan el nerviosismo y la tensión en el entorno del Gobierno y Globalia por la gestión de la ayuda estatal de 475 millones.

Pedro Sánchez presionó en 2021 al ministro Ábalos por el incumplimiento de compromisos de Air Europa durante el proceso de rescate a la aerolínea.

Pedro Sánchez "presionó" en 2021 al entonces ministro de Transportes Jose Luis Ábalos porque Air Europa no cumplía los compromisos adquiridos. Así consta en los whatsapps secretos del móvil de Koldo García, a los que EL ESPAÑOL ha tenido acceso en exclusiva.

Los mensajes no aclaran qué promesas eran esas. Pero revelan el nerviosismo y la tensión por ese incumplimiento.

La presión "ya es insoportable". Y alcanza "un nivel ya de Dios y todo", escribe el entonces asesor del ministro al empresario Víctor de Aldama. El mensaje es del 7 de abril de 2021.

Con el término "Dios" alude al presidente del Gobierno.

Los whatsapps secretos de Koldo García muestran cómo Pedro Sánchez se involucró activamente en el rescate de Air Europa.

Los mensajes comienzan con el asesor del ministro Ábalos tratando de hacer ver a Aldama que la situación había llegado al límite.

"Te comento tengo un problema de cojones y digo de cojones", escribe. A continuación plantea llamar directamente él a Air Europa porque "la presión ya viene de todos los lados".

Aldama responde que ese mismo día llamaría la compañía y que "las cosas no son así".

La respuesta no fue suficiente para Koldo, que insistió en su enfado.

"El problema es que llevamos muchos meses. Y la presión ya es insoportable. Pero vamos a un nivel ya de Dios y todo. Se lo comentó Dios a Jose". "Jose" es el ministro Ábalos.

La frase indica que el propio presidente del Gobierno habría trasladado su malestar al ministro de Transportes por la falta de avances y el incumplimiento de compromisos por parte de los propietarios de Globalia, dueños de Air Europa, en pleno proceso para rescatar a la aerolínea.

Los mensajes muestran también que la presión no era unidireccional: "Viene de todos lados". Las tensiones llegaban tanto desde el Ejecutivo como desde la propia compañía.

Pedro Sánchez, junto a José Luis Ábalos, en la presentación de la precampaña electoral del PSOE en 2019

Begoña y el rescate

Estos mensajes, unidos a otros revelados en la investigación de la UCO, prueban el nerviosismo que existió durante las gestiones para rescatar a Air Europa.

Otro episodio relevante se produjo el 3 de septiembre de 2020, cuando el préstamo oficial de 475 millones de euros a la aerolínea estaba bloqueado. Ese día, Javier Hidalgo recurrió a una "vía alternativa".

Aldama escribió a Koldo: "Está muy jodido con el tema este, se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña". La UCO incorporó esa conversación a un informe remitido al Tribunal Supremo.

Los investigadores interpretaron que Hidalgo, ante la falta de avances en la negociación, usó su contacto con la mujer de Pedro Sánchez para tratar de desbloquearlo directamente al nivel más alto en Moncloa.

En una entrevista concedida por Víctor de Aldama a EL ESPAÑOL en julio de 2025, Aldama fue más allá.

El empresario afirmó que "Begoña Gómez presionó desde Moncloa para el rescate de Air Europa y los Hidalgo patrocinaran sus cosas".

José Luis Ábalos, Juan José Hidalgo y Javier Hidalgo, minutos antes de la reunión secreta del ministro, Aldama y el consejero delegado de Globalia. 23 de enero de 2020.

El testimonio de Pano

Las declaraciones de Víctor de Aldama no son las únicas que señalan el particular interés del Gobierno en el rescate de Air Europa.

La empresaria Leonor González Pano, exnovia de Aldama, aseguró en una grabación publicada por EL ESPAÑOL que Juan José 'Pepe' Hidalgo entregó 500.000 euros en una bolsa de deportes para pagar a Jose Luis Ábalos a cambio de facilitar el rescate.

Según su relato, el dinero se entregó en el domicilio de Hidalgo y lo recogieron Koldo y Aldama.

El 3 de junio de 2025 declaró ante el Supremo. Reconoció su voz en la grabación publicada por este periódico y confirmó que pronunció esas frases.

Pano explicó que toda la información procedía de lo que le contó Aldama en 2020. El juez incorporó su testimonio como indicio, pero constató que era una declaración de oídas.

La judicialización del rescate

Todo empezó el 3 de noviembre de 2020, cuando el Consejo de Ministros aprobó la ayuda de 475 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI.

La rapidez en la tramitación -unos 70 días desde la solicitud formal- alimentó sospechas políticas.

No obstante, el esquema fue avalado por la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la UE rechazó las impugnaciones de Ryanair.

La judicialización del rescate de Air Europa se ha desarrollado por fases desde 2021 y se articula en tres frentes principales: la causa abierta contra Begoña Gómez en el Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, la investigación del caso Koldo y varias iniciativas administrativas y políticas paralelas.

Begoña Gómez y Pedro Sánchez, en el acto de proclamación como candidato del PSOE en 2015 EFE

En el transcurso de la investigación, Juan Carlos Peinado, el titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, dictó un auto con nuevas diligencias y pidió a Interior y a Presidencia del Gobierno información completa sobre los viajes de Gómez y de su asesora.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid ha frenado reiteradamente esa línea de investigación al considerar que no está justificada.

En paralelo, sigue abierta otra investigación dentro del caso Koldo, centrado en posibles comisiones y tráfico de influencias que afectarían a Jose Luis Ábalos y su entorno.

A nivel administrativo, la Oficina de Conflictos de Intereses ha archivado denuncias sobre la participación del presidente del Gobierno en los Consejos de Ministros. Y el Tribunal de Cuentas mantiene peticiones de información.

El foco judicial no está ya en la legalidad formal del rescate, sino en si pudo existir corrupción política en torno a una decisión oficialmente avalada.