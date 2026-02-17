"Mete los de los 4 rumanos": Sánchez y el grupo del Peugeot amañaron las primarias de 2017 con votos falsos, cambiando actas y alterando censos

Se utilizó el sistema de 'pitufeo' para financiar ilegalmente la campaña de Sánchez, fraccionando donaciones y utilizando fondos de origen ilícito, según declaraciones de implicados.

El método incluía la afiliación masiva de inmigrantes y el uso de identidades falsas para influir el resultado de las elecciones internas del PSOE.

WhatsApps intervenidos muestran cómo Koldo García y otros colaboradores coordinaban el fraude electoral en varias comunidades autónomas, incluyendo Navarra, Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía.

Pedro Sánchez y el equipo que le acompañó en su campaña para recuperar el liderazgo en el PSOE, conocido como el grupo del Peugeot, amañaron las primarias del partido en 2017. Lo hicieron con votos falsos, cambiando actas y alterando censos.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso en exclusiva al móvil de Koldo García y la información que contiene confirma que hubo manipulación de las elecciones que llevaron a Sánchez a la Secretaría General del partido.

Los whatsapps muestran, en concreto, cómo Koldo García ordena amañar las votaciones en Navarra.

Pero la trama contaba además con lugartenientes en otras autonomías, como Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía.

Los whatsapps secretos del asesor de Jose Luis Ábalos revelan cómo su expareja, Patricia Úriz, metió votos falsos en las urnas y alteró las actas en las votaciones de las primarias en las que competían Sánchez, Susana Díaz y Patxi López.

"Mete de los otros cuatro rumanos", le pidió Koldo García a Úriz poco después de haber comenzado la jornada electoral socialista. Era el 21 de mayo de 2017.

En la conversación, que se prolonga durante casi todo el día, la pareja de Koldo recibe indicaciones.

Quienes dirigían la candidatura de Sánchez eran Ábalos y Santos Cerdán.

En uno de los últimos mensajes de ese día, Úriz afirma: "Estoy esperando un poco para que cuele lo de haber contado".

Actas y votos falsos

La conversación comienza a las 9:15 horas, cuando el exasesor de Ábalos le pide que baje "el listado".

Una hora después, Koldo da la primera instrucción clave: "Mete de los otros cuatro rumanos".

Patricia contesta tres minutos después: "Hecho".

La dinámica ya es conocida en esta trama. La UCO incluyó en uno de sus informes una conversación entre Santos Cerdán y el propio Koldo García, en la que hablaban sobre cómo alterar las primarias de 2014, tres años antes, cuando los candidatos fueron Sánchez, Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias.

"Cuando termine apuntas como que han votado esos dos que te faltan sin que te vea nadie y metes las dos papeletas", pidió Cerdán a Koldo el 13 de julio de 2014.

En 2017, Koldo era el brazo ejecutor de Ábalos y Cerdán. En otro momento de aquel 21 de mayo, Koldo García habla de esperar y dejar "a Raúl [no se ha podido identificar de quién se trata, al igual que otros nombres de posteriores conversaciones] para el último por si aparece alguien de los que hemos metido del norte".

"Espada y yo no podemos votar hasta el último momento", afirma la expareja de Koldo minutos después, tras un recuento del círculo de amistades con los que contaban para votar.

Pedro Sánchez, tras ganar las primarias antes del 39º Congreso Federal del PSOE EFE

Koldo da después una nueva orden a su entonces novia: "Mete el de Roldán y Pérez y si vienen decid que habéis votado vosotros dos ok[sic]"

El grupo del Peugeot también alteró actas de votaciones, tal y como muestran algunos mensajes entre Koldo y su expareja.

"Dejo el acta en casa con los votos y así puedes decidir qué hacer con lo de que voten 16 o 17", le dijo Patricia Úriz a Koldo en otro momento.

Al cierre de la jornada electoral, Úriz duda sobre cómo proceder y le pregunta a Koldo sobre si "dar los resultados de Huarte".

Minutos después, y tras no haber obtenido respuesta, explica: "Estoy esperando un poco para que cuele lo de haber contado".

Sánchez arrasó en Navarra a Susana Díaz y logró el 70% de las papeletas.

Los whatsapps a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL muestran una estructura organizada del equipo de Sánchez en aquellas primarias de 2017.

Los mensajes también muestran animadversión hacia la líder andaluza Susana Díaz.

Cuatro años después, el propio Koldo celebró la derrota de Díaz contra Juan Espadas en las primarias andaluzas de 2021. "Esto es muy bueno", le dijo al empresario Víctor de Aldama, tal y como reflejan los whatsapps a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Paco Salazar, Santos Cerdán, Pedro Sánchez y José Luis Ábalos la noche que ganaron las primarias en 2017

Los hombres de Sánchez

Koldo ejecutaba órdenes en Navarra de Cerdán y del propio Ábalos, que a su vez controlaba la Comunidad Valenciana.

En Madrid, se encontraba el actual delegado del Gobierno Francisco Martín Aguirre. En Andalucía, Alfredo Rodríguez Gómez de Celis y Francisco Salazar.

En cada comunidad autónoma existía un Koldo, un ejecutor. Por ejemplo, en Andalucía ese papel lo desempeñaba Cristian Corvillo, estrecho colaborador de la trama.

Corvillo es cordobés y está vinculado al negocio de los hidrocarburos con los socios de Víctor de Aldama. Además, es otro de los señalados por alterar censos y afiliar al PSOE de forma indiscriminada a extranjeros, como ocurrió en Navarra.

Tras la victoria de Sánchez se encargó un papel muy relevante orgánicamente para depurar a los susanistas. Los mensajes de Koldo muestran la estrecha relación de Corvillo con Ábalos y Cerdán, hasta que tuvo un enfrentamiento con este último.

En esas conversaciones también aparece en varias ocasiones el nombre de Juan Carlos Ruiz Boix, actual líder del PSOE en Cádiz y diputado en el Congreso.

Cristian Corvillo, durante su comparecencia en la comisión del Senado sobre el 'caso Koldo' EFE

La influencia de Corvillo se demuestra también cuando manda el currículum de Ruiz Boix para intentar colocarlo en el equipo de Ábalos en el Ministerio de Transportes.

Como alcalde de San Roque, Ruiz Boix adjudicó dos hoteles a Aldama para que los explotara gratis durante 40 años.

Cristian Corvillo mantenía un contacto muy frecuente con Koldo García para reportarle problemas en las agrupaciones locales y pedirle favores, tal y como se ve en los whatsapps.

Koldo era el enlace habitual entre Corvillo y Ábalos, entonces secretario de Organización del PSOE y ministro del Gobierno.

"A tu tema el hablará contigo. Eso seguro. Pero lo veo bien", le decía Koldo García al socialista cordobés en uno de los mensajes.

Las conversaciones entre Corvillo y Koldo llegaban a Ábalos, que no siempre compartía el entusiasmo del cordobés y pedía a su asesor controlar sus acciones.

"Hay que parar a Cristian", afirmaba el entonces ministro. "Sus reuniones orgánicas", explicaba.

A lo que Koldo respondía: "Estuvimos la semana pasada y se habló con él".

El asesor explicó a Ábalos que "se le dieron instrucciones claras de que no hiciera el gilipollas".

Alteración de censos

Navarra no es el único territorio bajo sospecha en aquellas primarias de las que Pedro Sánchez salió victorioso y logró vencer al aparato del partido tras haber tenido que dimitir meses antes.

Sara Simón, secretaria de Política Municipal del PSOE en Castilla-La Mancha, denunció públicamente el pasado mes de diciembre que el censo de votantes en Guadalajara creció de forma sorprendente durante el proceso de primarias.

"Veíamos cómo había agrupaciones en las que, de repente, en los censos aparecían 30 o 40 personas que no sabíamos de dónde venían", explicó.

Simón no duda en relacionar todos los casos de corrupción que se han conocido en los últimos tiempos con esta trama para alterar el resultado de las primarias: "Con todo lo que está saliendo a la luz, con todo lo que estamos viendo, pues a lo mejor se explican muchas cuestiones de cosas que pasaban en ese momento".

"No sabemos cómo sucedió aquello y creo que fue un hecho que ocurrió en otros sitios, porque desde luego que ha habido más compañeros y compañeras que lo han hecho visible", explicó Simón.

Susana Díaz, Patxi López y Pedro Sánchez, durante las primarias del PSOE en 2017

Por su parte, Susana Díaz denunció la aparición de 800 militantes 'nuevos' en las primarias que perdió con Espadas en Andalucía en 2021.

Ábalos y Cerdán manipularon estas elecciones internas también para favorecer al candidato de Pedro Sánchez.

Este método ya habría sido utilizado por la trama Koldo en 2017: afiliación masiva de inmigrantes al PSOE en territorios claves.

De hecho, en una grabación del móvil de Koldo aparece una mujer de nacionalidad rumana informándole de una reunión interna de una agrupación del PSOE. Estas personas, a cambio de una prestación, habrían acatado órdenes de la trama.

El 'pitufeo' en las primarias

A las sospechas de amaño en los censos y los votos de aquellas primarias de 2017 se suman las acusaciones de que Sánchez financió ilegalmente su campaña.

Koldo García explicó en una entrevista en OkDiario el pitufeo en el que participó para trocear ingresos a nombre de distintas personas y lograr así burlar la trazabilidad en la financiación de la campaña de Sánchez.

El exasesor de Ábalos explicó cómo se usaba a "conocidos, simpatizantes e inmigrantes afiliados y no afiliados al partido". Estos colaboradores hacían pequeñas donaciones fraccionadas tras haber recibido el dinero de la mano de Koldo.

El origen de los fondos estaría en Sabiniano Gómez, el padre de Begoña Gómez, el cual habría aportado 100.000 euros para la campaña de las primarias, según reveló Koldo García al mismo diario.

Sabiniano Gómez, según el propio Koldo, habría financiado la campaña de Sánchez con dinero de las saunas y los clubes en los que se ejercía la prostitución y se vendía droga.

El comercial de la revista gay MENsual declaró en una exclusiva de EL ESPAÑOL que Begoña Gómez le pagó en varias ocasiones en la sauna Adán y detalló los negocios del suegro del presidente del Gobierno.

A la postre, el 21 de mayo de 2017, Sánchez recuperó el poder con el 50,2% de los votos frente al 39,9% de Susana Díaz y el 9,84% de Patxi López.

Sánchez logró superar por más de un 10% a Susana Díaz, a pesar de que la dirigente socialista había logrado un 5% más de avales que el hoy presidente del Gobierno.