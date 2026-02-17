Dimite el DAO de la Policía Nacional tras su imputación por la agresión sexual a una subordinada en el Cuerpo

Según el relato de la víctima, la agresión se produjo tras insistentes llamadas y el uso de la autoridad institucional por parte de González para forzar el encuentro.

El Juzgado ha citado a ambas partes para declarar el 17 de marzo, tras admitir a trámite la querella que detalla los hechos ocurridos en una vivienda oficial del Ministerio del Interior.

La denunciante, ex pareja de González y agente del cuerpo, le acusa también de coacciones, lesiones psíquicas y malversación de fondos públicos.

José Ángel González, director adjunto operativo de la Policía Nacional, ha dimitido tras ser imputado por presunta agresión sexual a una subordinada.

José Ángel González, hasta este martes director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, acaba de dimitir de su cargo después de haber sido citado como investigado como presunto autor de un delito de agresión sexual con penetración a una agente subordinada suya en el Cuerpo.

Así ha podido conocerlo EL ESPAÑOL de fuentes del Ministerio del Interior. Su caída se produce tras admitirse a trámite una querella que le acusa de agresión sexual.

Una subordinada, agente del Cuerpo y expareja de este alto cargo, le atribuye también los delitos de coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos.

El Juzgado ya ha citado a la denunciante y al querellado para que declaren el próximo 17 de marzo. Todo ello consta en una resolución fechada este martes y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

González, conocido en el Cuerpo con el apelativo de Jota, fue nombrado a finales de 2018 por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como DAO de la Policía.

Su cargo es el de jefe operativo y, en el escalafón general, únicamente está por detrás del director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, de quien partió la propuesta de designación de Jota.

EL ESPAÑOL también ha tenido acceso a la querella en su contra, que narra que la supuesta agresión sexual se habría producido en la cocina de una vivienda oficial, en la que vive González y que es propiedad del Ministerio del Interior.

Una vez en el interior del domicilio oficial sito en la calle [omitido], el querellado sirvió dos copas de cerveza e inició de forma inmediata un acercamiento físico de naturaleza sexual hacia la víctima", relata la querella, firmada por el abogado Jorge Piedrafita.

Según el relato de la denunciante, ella rechazó "de forma verbal, expresa, rotunda y continuada" el acercamiento.

"A partir de ese momento, y pese a las negativas inequívocas, claras y persistentes de la querellante, el querellado desplegó una conducta agresiva de naturaleza sexual caracterizada por violencia física e intimidación ambiental, aprovechándose de la situación de aislamiento, superioridad física y autoridad institucional que ostentaba sobre la víctima", relata el letrado de la mujer.

A renglón seguido, la querella afea a González una "insistencia en la práctica de actos sexuales que la víctima rechaza de forma expresa en todo momento".

De acuerdo con la misma, Jota habría llegado a meter su mano en el pantalón de esta agente y a masturbarla con los dedos, entre súplicas y pese a sus negativas "expresas" de la mujer.

Los hechos habrían ocurrido el 23 de abril de 2025. Siempre según el relato de la mujer, ese día, ella se encontraba prestando "servicio ordinario en horario de tarde" en la Comisaría de Coslada (Madrid).

Y, a partir de las 14.15 horas, empezó a recibir "múltiples llamadas telefónicas del querellado, requiriéndole su presencia de forma inmediata y perentoria".

"Ante la negativa inicial y reiterada de la víctima", reza la querella, González, "haciendo uso explícito de su autoridad institucional, le instó (...) a que abandonara su puesto de trabajo utilizando un vehículo policial camuflado de la comisaría de Coslada, con la finalidad de reunirse con él con carácter urgente".

En ese momento, el querellado se encontraba, de acuerdo con el relato de la víctima, en un restaurante, terminando una comida con un comisario y tomando una copa con él. La mujer se sumó a la mesa.

Después, la mujer y Jota se habrían desplazado, por orden de éste último, a su vivienda oficial, donde habría ocurrido la supuesta agresión sexual.