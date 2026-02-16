"Begoña y el presidente acaban de contestarle a Zurab": Sánchez y su mujer montaron una trama de influencias entre la OMT, Air Europa y Dominicana

La investigación judicial analiza posibles beneficios empresariales y tratos de favor relacionados con la proyección institucional de Begoña Gómez y los rescates públicos a Air Europa.

El IE Africa Center, dirigido por Begoña Gómez, recibió patrocinios de Wakalua, filial de Globalia y colaboradora de la OMT, con aportaciones anuales de 40.000 euros.

Víctor de Aldama actuó como intermediario clave entre Moncloa, la OMT y Globalia, coordinando reuniones y proyectos vinculados al sector turístico.

Pedro Sánchez y Begoña Gómez impulsaron una red de influencias entre la OMT, Air Europa y la República Dominicana, según mensajes del móvil de Koldo García.

Pedro Sánchez y Begoña Gómez montaron una trama de influencias entre la Organización Mundial del Turismo (OMT), Air Europa y República Dominicana.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso en exclusiva al móvil de Koldo García que así lo indica.

En esta primera entrega de una larga serie, los whatsapps secretos del asesor de José Luis Ábalos muestran cómo Víctor de Aldama hizo de intermediario entre la OMT, Air Europa y Moncloa.

Estos mensajes están en poder de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

La función del asesor de Ábalos era la de realizar cualquier trámite ministerial para Zurab Pololikashvili, entonces secretario general de la hoy conocida como ONU Turismo y socio estratégico de Javier Hidalgo, jefe de Air Europa.

Aldama envía un documento a Koldo García el 15 de abril de 2021 junto al siguiente mensaje: "Enséñaselo al jefe y si quiere se lo mando y que me conteste acaba de contestarle Begoña y el presidente a Zurab [sic]".

El empresario, imputado por pagar comisiones a José Luis Ábalos y Koldo García, estaba en aquel momento coordinando diferentes proyectos para la OMT debido a su estrecha amistad con el georgiano Pololikashvili.

En aquella época, el IE Africa Center de Begoña Gómez ya había firmado un convenio de colaboración con Wakalua, filial de Globalia en la que participaba también activamente la OMT. Pololikashvili había puesto su red de contactos al servicio de la esposa del presidente del Gobierno para lanzar su proyecto empresarial.

Además, Aldama se encontraba en esas fechas coordinando la visita del presidente de República Dominicana, Luis Abinader, a Pedro Sánchez.

El 18 de abril de 2021, tres días después del primer mensaje, Aldama propone a Koldo una reunión "privada" del ministro Ábalos con el secretario general de la OMT y el presidente de República Dominicana.

"El presidente de RD vuela esta noche a España, ¿sabías? Verá al 1 nuestro. Sería bueno que el jefe le viera también si puede ser. Va a ver a Zurab en privado, podría ser en esa reunión. Tú me dices y lo organizo", escribe Aldama al asesor de Ábalos.

La propuesta es que tras visitar a Sánchez en Moncloa, Abinader se reúna con Ábalos y Pololikashvili para abordar nuevos "proyectos".

En aquel momento, el Gobierno de Sánchez está cerrando el acuerdo con la OMT para cederle gratuitamente durante 75 años el Palacio de Congresos de Madrid para que sea su sede.

Koldo cierra la reunión con Aldama y propone, según los mensajes en poder de EL ESPAÑOL, que se celebre en el Ministerio de Transportes.

Esta conversación demuestra el papel de intermediario de Aldama con República Dominicana, la OMT, Air Europa y el Gobierno de Pedro Sánchez.

Antes de entrar en prisión, en una entrevista en Ok Diario, Koldo García aseguró que Javier Hidalgo habría pagado 200.000 euros a Begoña Gómez.

"Vi 200.000 € en la mesa, Hidalgo dijo que había que cogerlos y llamaron a Begoña", afirmó el asesor de Ábalos.

Otro alto cargo del Gobierno en aquella época también mantuvo "conversaciones" con Koldo García sobre la OMT. Vicente Montávez, exasesor en el Ministerio de Asuntos Exteriores con Arancha González Laya y actual diputado del PSOE, mantuvo "reuniones" con Víctor de Aldama.

"Por fa llámame cuando puedas y hablamos de la OMT [sic]", escribe Koldo a Montávez el 1 de julio de 2021.

"Te estoy llamando y me sale apagado", contesta el exasesor de Exteriores.

Finalmente, logran hablar. Al día siguiente, Montávez escribe al asesor de Ábalos: "¿Le cuento a Berlanga lo que he hablado con el jefe?".

"Sí, sólo a él", responde Koldo García. José Guillermo Berlanga trabajaba en el equipo de Ábalos en Ferraz y su padre es el histórico dirigente valenciano José Vicente Berlanga, expresidente de Enusa investigado en el caso Sepi y suspendido de militancia en el PSPV.

Víctor de Aldama fue el nexo principal entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la actual ONU Turismo. El empresario se reunió en varias ocasiones con la entonces ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, como interlocutores de ambas partes.

Su relación era tan estrecha que Aldama fue uno de los pocos asistentes a la Cena de Gala de la Organización Mundial del Turismo (OMT/UNWTO) con motivo de FITUR 2021 en el Hotel Mandarín Oriental Ritz de Madrid. Se restringió la asistencia debido a la Covid-19.

Aldama negoció con Maroto

Entre los mensajes a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL se encuentra una conversación con Koldo García el mismo día 19 de mayo, a la hora en que se estaba celebrando la Cena de Gala.

La conversación la inició Koldo tratando de contactar con él: "Urgente. Llámame cuando puedas por favor".

A lo que Víctor de Aldama respondió: "Te llamo enseguida terminando que está hablando la ministra. Te llamo", seguido de una foto de la ministra durante su discurso.

Once minutos después, el empresario trató de ponerse en contacto con Koldo en dos ocasiones y le avisó por Whatsapp: "Te estoy llamando. No me lo coges".

Aldama trasladó a Koldo, una vez contactado, las conversaciones que había mantenido en el acto con Reyes Maroto.

Otra prueba de cómo Zurab Pololikashvili encontró en el Gobierno de Sánchez a un aliado es cómo Koldo García intermediaba con instituciones o ferias que querían contar con su presencia.

En una de las conversaciones a las que ha tenido acceso este periódico, Luisa Villegas, directora del Festival Asturias Paraíso Natural International Cheese Festival, pedía su presencia al asesor de Jose Luis Ábalos: "Crees que Zurab podría asistir.. es muy muy bueno para este proyecto".

Koldo no duda y responde "irá seguro". Tras varios recuerdos de Villegas, García siguió firme y reconoció haber hablado con él, aunque el georgiano "estaba en Costa de Marfil", algo que complicaba poder ponerse en contacto.

Finalmente Villegas no logró su objetivo y el 26 de octubre se daba por vencida y escribía a Koldo: "Hola, yo creo que ya me olvido de este ¿no?". Mensaje que no obtuvo respuesta de García.

Red de influencias y negocios

La primera vez que la red sacó provecho de sus contactos e influencias fue en 2018.

Entre el 23 y el 25 de mayo, el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo reúne a Javier Hidalgo, consejero delegado de Globalia, a Juan José Güemes, vicepresidente del IE, y a Juan Carlos Barrabés como consultor.

Ese encuentro sitúa en el mismo foro al sector privado, la institución académica y el organismo de Naciones Unidas.

En junio de 2018, Pedro Sánchez accede a la Presidencia del Gobierno tras la moción de censura. Dos meses después, el 8 de agosto, Begoña Gómez es nombrada directora del IE Africa Center, dependiente de IE University. El centro nace con la misión de impulsar innovación y liderazgo en África.

Ese nombramiento coincide con una fase de expansión de la OMT en España bajo la dirección de Zurab Pololikashvili. En paralelo, Globalia busca reforzar su presencia institucional.

La República Dominicana ya aparece como enclave estratégico por la fuerte implantación hotelera del grupo y por la nacionalidad dominicana, desde 2017, de Juan José Hidalgo.

El 22 de enero de 2019 se lanza oficialmente Wakalua Innovation Hub en Madrid. El proyecto surge de la alianza entre Globalia y la OMT, con colaboración técnica de Barrabés. Se presenta como el primer hub global de innovación turística.

Durante esa misma semana, en el marco de FITUR, Pedro Sánchez anuncia la cesión gratuita a la OMT de una nueva sede en el Palacio de Congresos de la Castellana por 75 años. La reforma se presupuesta en 24,4 millones de euros. La decisión revierte una negativa anterior.

En enero de 2019 Wakalua se convierte en patrocinador del IE Africa Center. El convenio fija una aportación anual de 40.000 euros. El acuerdo vincula de forma directa al hub de Globalia con el centro dirigido por Begoña Gómez.

El 29 de enero de 2019 Sánchez realiza su primer viaje oficial a la República Dominicana. Es la primera visita de un presidente español desde 1996.

Se reúne con Danilo Medina, presidente en ese momento, y firma una Declaración Conjunta y un Memorando de Entendimiento en comercio e inversión.

Entre febrero y marzo de 2019 Barrabés presenta al Ministerio de Turismo dominicano una propuesta para crear un hub de innovación turística similar a Wakalua. El presupuesto inicial asciende a 307.620 euros. El modelo diseñado en Madrid se proyecta así hacia el Caribe.

En septiembre de 2019 la 23ª Asamblea General de la OMT se celebra en San Petersburgo. Globalia es la única empresa española invitada. Begoña Gómez asiste como directora del IE Africa Center.

En ese foro coinciden Gómez, Javier Hidalgo y Víctor de Aldama. La OMT presenta junto a IE University la Tourism Online Academy. El eje OMT-IE se consolida en un escenario internacional.

El 17 de enero de 2020 se formaliza el contrato de patrocinio entre Wakalua y el IE Africa Center. El acuerdo contempla 25.000 euros para becas y 15.000 para viajes y eventos. Se firma antes de la declaración oficial de la pandemia.

El 21 de enero de 2020, durante FITUR, Begoña Gómez y Pololikashvili comparecen en la sede de Barrabés para presentar proyectos de innovación. Ese mismo periodo reúne en Madrid a los principales actores del entramado.

En marzo de 2020 estalla la crisis sanitaria. Air Europa paraliza su actividad. Globalia entra en una situación financiera crítica.

El 24 de junio de 2020 Begoña Gómez se reúne con Javier Hidalgo en la sede de Globalia en Pozuelo de Alarcón. El 16 de julio se produce un segundo encuentro. El 24 de julio mantienen una videoconferencia.

El 3 de julio de 2020 el Consejo de Ministros activa el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI. El 10 de agosto Air Europa solicita formalmente el rescate por 435 millones de euros. El 3 de noviembre el Gobierno aprueba un rescate de 475 millones.

Es el mayor apoyo público concedido durante la pandemia a una empresa turística. El expediente se resuelve en 70 días. La cifra supera la solicitud inicial.

En 2021 la relación institucional entre el Gobierno y la OMT se refuerza. El 19 de enero Pedro Sánchez inaugura la 113ª sesión del Consejo Ejecutivo de la OMT en Madrid. Se avanza en la cesión definitiva de la nueva sede.

En abril de 2021 el presidente dominicano Luis Abinader visita España. Se reúne con Sánchez en la Moncloa. Ambos destacan la relevancia de la inversión española en el turismo dominicano.

En diciembre de 2021 Madrid acoge, tras la renuncia de Marruecos por la crisis sanitaria, la 24ª Asamblea General de la OMT. Sánchez confirma públicamente la cesión gratuita de la sede. España consolida su papel como anfitrión permanente del organismo.

Enero de 2022 marca el punto culminante de la colaboración. La República Dominicana actúa como "Socio País" en FITUR, lugar de máximo protagonismo y visibilidad estratégica durante el evento.

El 18 de enero Luis Abinader firma en la IE Tower un acuerdo para conceder 300 becas a través de la Tourism Online Academy de la OMT e IE University.

En el acto participan Pololikashvili, Diego del Alcázar y el ministro dominicano David Collado. El proyecto une formación académica, cooperación internacional y promoción turística. La isla lanza además su Guía de Inversión Turística junto a la OMT.

El 20 de enero de 2022 Sánchez recibe a Abinader en la Moncloa. Subraya que las empresas españolas representan el 70% de la inversión turística extranjera en el país caribeño. La relación bilateral se presenta como estratégica.

En febrero de 2022 el Grupo Inmark, antigua empresa de Begoña Gómez (accionista hasta 2022), obtiene un contrato de la OMT para desarrollar el Plan de Recuperación del Turismo en la República Dominicana. La asistencia técnica cuenta con apoyo de la agencia japonesa JICA.

El 26 de abril de 2022 se publica en el BOE la cesión definitiva del edificio de la OMT por 75 años. El acuerdo incluye más de 9.000 metros cuadrados y plazas de aparcamiento. Lo firman el secretario de Estado de Turismo y el secretario general de la OMT.

En junio de 2022 Begoña Gómez abandona la dirección del IE Africa Center. El centro había funcionado durante casi cuatro años sin generar ingresos propios. La etapa formal del patrocinio de Wakalua concluye.

Entre 2019 y 2023 se registran 33 vuelos, principalmente el Falcon 900 y el Airbus A310, del Grupo 45 de las Fuerzas Aéreas a la República Dominicana.

El Gobierno reconoce oficialmente entre cinco y seis como misiones documentadas. El resto se atribuye a escalas técnicas o logística.

En 2024 la oposición solicita explicaciones en el Congreso sobre esos desplazamientos y sobre el patrocinio de Wakalua al Africa Center.

Se difunden cifras que elevan el gasto acumulado en patrocinios y actividades a cerca de un millón de euros.

La situación judicial

Estas relaciones comenzaron a judicializarse en abril de 2024, cuando el Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid abrió una causa contra Begoña Gómez. El instructor es el magistrado Juan Carlos Peinado.

La investigación arrancó tras varias querellas que denunciaban a Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación.

La primera línea del sumario se centró en Juan Carlos Barrabés. La pieza se apoya en cartas de recomendación firmadas por Gómez para concursos de Red.es. La IGAE detecta irregularidades en adjudicaciones a Innova Next.

A partir de esa base, las acusaciones amplían el perímetro. Se pide investigar la red Wakalua-OMT-IE Africa Center-Inmark. La tesis apunta a un patrón de supuestos tratos de favor en torno a la proyección institucional de la esposa del presidente.

En esa ampliación se solicita que entren en la causa Inmark Europa, Adalid Inmark, Wakalua y la OMT.

Se pide rastrear si existieron beneficios empresariales coincidentes con la influencia asociada al cargo de Gómez en el IE Africa Center. También se reclama documentación sobre patrocinios, viajes y presencia en actos internacionales.

El patrocinio de Wakalua al IE Africa Center pasa a ser un punto de fricción. Se analiza el convenio de 40.000 euros al año.

Se incorporan gastos de representación y viajes, incluidos billetes en primera para Begoña Gómez y su equipo, según las diligencias impulsadas por las acusaciones.

La OMT aparece como plataforma de visibilidad exterior. La instrucción pone el foco en la participación del IE Africa Center en iniciativas del organismo, sobre todo en África.

También se revisa el papel de la OMT en la proyección internacional del centro y sus vínculos con Globalia a través de Wakalua.

En paralelo, el juez incorpora la derivada de Air Europa. Cruza las fechas de reuniones y contactos con el calendario del rescate público.

El rescate se aprueba el 3 de noviembre de 2020 por 475 millones de euros, tras una solicitud formal de Air Europa presentada el 20 de agosto de 2020.

La UCO documenta un episodio clave en esa secuencia. El 3 de septiembre de 2020, Javier Hidalgo llama a Begoña Gómez para desbloquear el rescate, según informes incorporados a la instrucción.

La Audiencia Provincial de Madrid recorta varias veces el alcance de esa línea. Los autos superiores frenan intentos de convertir el rescate en pieza penal autónoma dentro del procedimiento de Peinado.

A la vez, parte de las diligencias sobre contratos con fondos europeos se desplaza a la Fiscalía Europea. El Juzgado 41 mantiene otras ramas vivas.

Entre ellas figura Wakalua-OMT-IE-Inmark y el bloque de viajes asociados.

La República Dominicana entra en el sumario por una cadena de hitos. Se revisa la cesión de sede a la OMT por 75 años, la expansión de la Tourism Online Academy y las becas financiadas por el Gobierno dominicano.

También se mira el contrato de la OMT a Inmark para un plan de recuperación turística en el país, firmado cuando Gómez mantuvo participación en la empresa hasta 2022.

En ese marco adquiere relevancia la exclusiva de EL ESPAÑOL sobre Leonor González Pano.

La exnovia de Víctor de Aldama, afirmó que Juan José 'Pepe' Hidalgo había entregado 500.000 euros a Koldo García para "pagar a José Luis Ábalos" a cambio de facilitar el rescate.

El relato incluye una escena concreta. El dinero se habría entregado en casa de Hidalgo, dentro de una bolsa de deportes. Según esa versión, Koldo y Aldama se encargarían de canalizar la comisión.

La información se vincula a pagos y a una dinámica de entregas en efectivo que también salpica a Ferraz por otras declaraciones del entorno, con el PSOE como referencia espacial en la acusación pública.

A raíz de esas publicaciones, varias acusaciones populares pidieron al Supremo que citara a González Pano.

El instructor Leopoldo Puente la llamó para comprobar si sostenía lo dicho. El 3 de junio de 2025 ella, en sede judicial, reconoció que la voz del audio era suya y que pronunció esas frases.

En el transcurso de la investigación del juez Peinado en el caso Begoña, el magistrado dictó un auto con nuevas diligencias y pidió a Interior y a Presidencia del Gobierno información completa sobre viajes de Gómez y de su asesora.

Además, incluyó desplazamientos a República Dominicana y solicitó además el volcado de correos electrónicos oficiales para análisis de la UCO.

El auto subrayaba la falta de colaboración de las investigadas en algunas comparecencias. El juez justificaba estas medidas como menos intrusivas que un registro domiciliario.

Actualmente, la situación procesal sigue abierta. Gómez continúa investigando en el Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid. Quedan recursos pendientes en la Audiencia Provincial sobre el alcance de la instrucción y sobre piezas concretas.

El rescate de Air Europa se mueve en dos frentes que se tocan. Uno es el caso Koldo/Ábalos. El otro es el procedimiento de Peinado, aunque con límites impuestos por instancias superiores.