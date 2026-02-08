Las elecciones de este domingo llegan en un contexto de cambios demográficos y debates sobre el desarrollo rural, la financiación autonómica y las políticas sociales, temas que marcarán la decisión de muchos votantes.
La diversidad de candidaturas, que incluye tanto partidos nacionales como regionalistas, añade incertidumbre sobre cómo se repartirá la representación en las Cortes.
-
Elecciones Aragón 2026 | ¿A qué hora cierran los colegios electorales?
Los colegios electorales cierran a las 20:00 h en toda la comunidad, tras haber abierto a las 09:00 h para permitir la votación presencial.
-
Elecciones Aragón 2026 | ¿Cuál fue el resultado de las últimas elecciones?
En 2023, las Cortes de Aragón quedaron con PP 28 escaños, PSOE 23, Vox 7 y otras fuerzas repartiendo el resto, con un total de 67 diputados.
Este resultado marcó un escenario con una mayoría relativa del PP que dependía de apoyos parlamentarios para gobernar.
-
Elecciones Aragón 2026 | ¿Quién es el candidato del… ?
-
PP: Jorge Azcón – Presidente de Aragón y líder autonómico.
-
PSOE: Pilar Alegría – Secretaria general del PSOE en Aragón.
-
Vox: Alejandro Nolasco – Líder de Vox en Aragón.
-
Podemos–Alianza Verde: María Goikoetxea.
-
Chunta Aragonesista: Jorge Pueyo.
-
IU–Movimiento Sumar: Marta Abengochea.
-
Aragón Existe y PAR también presentan candidatos regionales.
-
-
Elecciones de Aragón 2026 | ¿Qué medidas presenta Podemos?
La formación Podemos–Alianza Verde, representada en Aragón por María Goikoetxea, pone el foco en políticas progresistas, feministas, antirracistas y ecológicas, defendiendo un mayor gasto social, derechos civiles y medidas para combatir desigualdades económicas.
Su campaña también ha subrayado la necesidad de movilizar al electorado progresista para mantener representación y contrarrestar el retroceso en la izquierda frente al crecimiento de otras fuerzas políticas.
-
Elecciones de Aragón 2026 | ¿Qué medidas presenta VOX?
Vox propone políticas enfocadas en una crítica al “bipartidismo” y cambios fiscales profundos, junto con políticas estrictas de inmigración, defensa de los valores tradicionales y un fuerte énfasis en la seguridad y el orden público.
En el ámbito económico defienden bajada de impuestos y apoyo a la actividad en el medio rural, así como posturas propias de la derecha en temas culturales y sociales.
-
Elecciones de Aragón 2026 | ¿Qué medidas presenta el PSOE?
El PSOE, con Pilar Alegría como candidata, centra su programa en derechos sociales y servicios públicos. Sus medidas clave incluyen sanidad reforzada y accesible, educación gratuita desde edades tempranas y políticas de apoyo a jóvenes, familias y mayores.
También promueven políticas para la vivienda como derecho, con parque público y ayudas al alquiler, así como apoyo al empleo y al sector agrario con incentivos para autónomos y relevo generacional en el campo.
-
Elecciones de Aragón 2026 | ¿Qué medidas presenta el PP?
El Partido Popular (PP) en Aragón, liderado por Jorge Azcón, presenta un programa que combina rebajas fiscales, incentivos para familias y jóvenes, y medidas para dinamizar la economía y el empleo. Incluye propuestas de bajada selectiva de impuestos, aumento del parque de vivienda asequible, refuerzo de la sanidad pública y de la educación, así como acciones dirigidas a combatir la despoblación rural.
En el sector agrario también se apuesta por políticas de apoyo al campo y modernización del medio rural, con defensa de posiciones contrarias a los trasvases hídricos sin salvaguardas y a acuerdos internacionales que perciben como perjudiciales para agricultores.
-
Elecciones de Aragón 2026 | El PP insta a "huir" del "populismo" de Vox
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha instado este sábado a "huir" del "populismo" que ejerce Vox con "soluciones sencillas a problemas complejos" y ha augurado que el voto de la gente joven a los partidos de izquierda se va a "hundir" en las elecciones de este domingo en Aragón.
-
Elecciones de Aragón 2026 | ¿Dónde puedo votar?
Los votantes aragoneses acuden a su mesa electoral asignada en alguno de los 999 locales y 2.213 mesas dispuestas en la comunidad, repartidos por las tres provincias: Zaragoza, Huesca y Teruel.
Para conocer el lugar concreto (colegio y mesa), la forma más sencilla es consultar la tarjeta censal que ha sido remitida a los domicilios o verificarlo en el censo electoral del INE introduciendo datos personales como calle o código postal.
-
Elecciones de Aragón 2026 | Torres invita a los aragoneses a votar y denunciar ante las urnas
El secretario general del PSOE de Canarias y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha invitado este sábado a los aragoneses a acudir a votar esta domingo, 8 de febrero, y denunciar ante las urnas a quienes se basan en "el insulto, la amenaza y el miedo".
-
Elecciones de Aragón 2026 | ¿Hasta qué hora se puede votar?
En las elecciones autonómicas de Aragón 2026, los colegios electorales abren a las 09:00 h y cierran a las 20:00 h, horario habitual para este tipo de comicios en España.
Pasada esa hora, solamente podrán depositar su voto aquellas personas que se encuentren ya dentro del local electoral antes de las 20:00 h. Es la misma regla que se aplica de manera general en los procesos electorales autonómicos y municipales.
-
José María (91) y Claudia (18), dos generaciones separadas por 11 elecciones
Los aragoneses tienen este domingo una cita con las urnas. Este 8 de febrero, Aragón elige quién presidirá la Comunidad en los próximos años. Hay mucho en juego, pero cada ciudadano, además de con sus valores y opiniones, afronta estas elecciones con sentimientos muy diferentes.
Es el caso de Claudia Gascón, estudiante de 18 años que vota por primera vez, y de José María Robles, jubilado de 91 años, con una decena de elecciones autonómicas en la memoria.
-
Elecciones de Aragón 2026 | ¿Cómo se obtiene la mayoría absoluta?
Para alcanzar la mayoría absoluta en las Cortes de Aragón es necesario sumar 34 de los 67 escaños que componen el parlamento autonómico. Esto implica que ningún partido por sí solo puede gobernar sin alcanzar ese umbral, por lo que a menudo los pactos o apoyos parlamentarios entre formaciones resultan clave para garantizar una investidura y un gobierno estable.
Este marco de mayoría absoluta marca la negociación postelectoral y la formación de alianzas entre partidos, sobre todo cuando la suma de fuerzas de la derecha o de la izquierda se aproxima pero no supera ese umbral sin acuerdos.
-
Elecciones de Aragón | ¿Por qué se han adelantado las elecciones este año?
Las elecciones autonómicas de Aragón se han convocado de manera anticipada para el 8 de febrero de 2026 por decisión del presidente de Aragón, Jorge Azcón, del PP. La convocatoria en solitario y en un contexto de tensiones políticas refleja un intento de revalidar la confianza política de cara al mandato autonómico completo.
Aunque no suele ser la práctica común adelantar comicios autonómicos sin que coincidan con otras comunidades, la ruptura o desgaste de apoyos parlamentarios y la dinámica interna de los partidos en las Cortes aragonesas explican esta decisión para reforzar liderazgos o capitalizar determinadas tendencias políticas.
-
Elecciones de Aragón | ¿Quién ganó las últimas elecciones?
En las elecciones autonómicas de Aragón de 2023, celebradas el 28 de mayo, el Partido Popular (PP) fue la fuerza más votada, obteniendo 28 de los 67 escaños en las Cortes de Aragón, por delante del PSOE, que consiguió 23 diputados. Vox obtuvo 7 escaños y otras formaciones como Chunta Aragonesista, Aragón Existe o PAR lograron representación menor.
-
Arranca la jornada electoral en Aragón
Arrancamos la cobertura especial de las elecciones aragonesas, una cita decisiva para el futuro de la comunidad. A las 9:00 horas abren los colegios electorales, y desde ese momento te contaremos en directo la participación, el ambiente en las urnas y toda la última hora.