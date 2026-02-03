Un niño de 4 años, agredido sexualmente por un menor de 16 en un centro tutelado por el Gobierno de Chivite

El presunto agresor fue separado del centro y el caso ha sido puesto en conocimiento de la Fiscalía, según informaron responsables de la tutela.

Un niño de 4 años ha sido presuntamente agredido sexualmente por otro menor de 16 en un centro de menores de Navarra tutelado por el Gobierno foral, presidido por María Chivite, según ha podido saber EL ESPAÑOL.

El suceso tuvo lugar el pasado 17 de enero en el centro Lagunetxea, gestionado por la Fundación Amigó y ubicado en Mutilva, a cinco kilómetros de Pamplona.

Tras lo ocurrido, el menor de 4 años fue ingresado en el Hospital Universitario de Navarra, según ha podido conocer este periódico.

La madre del niño, cuya patria potestad se encuentra suspendida, fue informada al día siguiente, el domingo 18 de enero, mediante un mensaje enviado desde el centro.

En ese whatsapp, el centro comunicaba a la madre, una mujer de 30 años, que el menor se encontraba "muy bien, tranquilo y cuidado en todo momento", y que había sido ingresado "de manera preventiva" tras "unas verbalizaciones que por su edad y contenido conviene que valoren los profesionales".

Y que por esa razón se activó "un protocolo" para hacer "una valoración sanitaria como medida de protección".

Más allá del lenguaje de ese mensaje, en ningún momento se le explicó a la madre el origen del traslado hospitalario. Es decir, que su hijo había podido ser víctima de un presunto caso de agresión sexual.

Según relata la madre a EL ESPAÑOL, tras recibir ese mensaje intentó ponerse en contacto con el centro "hasta en 35 ocasiones" sin obtener más información ese día.

"Agresión sexual"

Ya el lunes, sobre las 14 horas, la llamó una de las educadoras del centro, M.G.C., y ahí sí le comunicó que lo que había sucedido "puede ser una agresión sexual", según la conversación a la que ha accedido este periódico.

Le dijeron que no sabían "ni lo que ha pasado ni cómo ha pasado", porque no lo habían visto, y que actuaron tras escuchar el testimonio del pequeño.

El niño se encuentra bajo la tutela del Gobierno de Navarra desde diciembre de 2024, después de que la Administración foral declarara su situación legal de desamparo.

"Es normal que estés enfadada", le dijo la trabajadora social a la progenitora.

En la conversación, la madre preguntó si el Gobierno de Navarra había sido informado de los hechos, a lo que M.G.C. le aseguró que fue avisado "desde el primer momento".

Cuando le confirmó que su hijo había sido hospitalizado, le pidió que no lo visitara —"no podéis ir a verlo, ¿vale?"— porque, le recordó, no puede hacerlo sin autorización del Gobierno.

Más tarde, la madre recibió una llamada desde el servicio de Acogimiento Familiar de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, dependiente del Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra.

En esa llamada, la interlocutora, representante del Gobierno foral, evitó el término "agresión sexual" y se refirió a los hechos como "conductas de carácter sexualizado entre dos críos", uno de ellos el menor de 4 años y otro "un poquito más mayor" (tiene 16 años).

La funcionaria le dijo que tras el incidente se había decidido separar a los menores, y que "el otro chiquito", es decir, el presunto agresor, había "salido del centro".

El caso ya ha sido puesto en conocimiento de la Fiscalía, según informaron a la madre las técnicas responsables de la tutela de su hijo,

El 20 de enero, tres días después del incidente, desde el centro de menores se informó a la madre a través de un whatsapp de que el niño "ya" estaba "en casa" y que estaba "bien".

Este periódico intentó a lo largo de la tarde de este lunes ponerse en contacto con el centro de menores, sin éxito.

El centro donde se produjeron los hechos, según su página web, cuenta con 12 profesionales de atención directa y un equipo técnico compartido que incluye una directora, dos técnicos de familia, un terapeuta individual y un terapeuta.

Sus objetivos son "acompañar al menor en su desarrollo integral, tanto afectivo, intelectual y relacional, como familiar, formativo y laboral" y prepararlo para "la vida independiente para su integración social".