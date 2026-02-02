Interior crea nuevos grupos de Policía para el Guadalquivir tras convertirse en la "autopista de la cocaína" de los narcos

El nuevo grupo policial se suma a otras unidades especializadas y a un grupo de inteligencia marítima de la Guardia Civil que trabajan en la región.

El aumento de la violencia y la sensación de impunidad de los narcotraficantes ha provocado tiroteos y agresiones a agentes en la zona.

El Guadalquivir se ha convertido en uno de los principales puntos de entrada de cocaína en España y Europa, según informes policiales y de Europol.

El Ministerio del Interior ha creado un equipo GRECO de la Policía Nacional para reforzar la lucha contra el narcotráfico en el río Guadalquivir.

El Ministerio del Interior ha creado un equipo GRECO de la Policía Nacional para reforzar las investigaciones contra el narcotráfico en el río Guadalquivir, según confirman a EL ESPAÑOL fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

La medida es una reacción ante el incremento de la actividad de las organizaciones criminales en la zona, convertida en uno de los principales puntos de entrada de cocaína en España y en Europa.

Los GRECO (Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado) son unidades de élite del Cuerpo Nacional de Policía.

Están especializadas en combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Integrados en la UDYCO (Unidad de Drogas y Crimen Organizado), se dedican a la investigación de alto nivel contra estructuras delictivas. Operan en zonas con gran actividad delictiva como Galicia, Levante, la Costa del Sol o la provincia de Cádiz.

Se trata del Grupo Tartessos y es específico para investigaciones policiales de la zona del Guadalquivir. Este nuevo equipo, según fuentes ministeriales, está conformado por un inspector, tres subinspectores, dos oficiales y agentes de policía.

Una quincena que se suma al resto de equipos policiales específicos que operan en Chiclana o en el Campo de Gibraltar.

Estos efectivos se suman a otro grupo de inteligencia marítima creado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil instaurado en los últimos meses ante la llegada "sin precedentes" de toneladas de cocaína en narcolanchas y el incremento de los viajes en narcosubmarino que surten a los grandes clanes de la península.

El objetivo es volcarse en la zona ante la sensación de impunidad de la que gozan los traficantes que operan en el sur de la península. "La situación es cada vez más peligrosa", admiten mandos policiales a EL ESPAÑOL. "Necesitamos más medios y capacitación, y el cambio en el principio de autoridad".

Violencia

La escalada de peligrosidad quedó reflejada a principios del pasado mes de noviembre con un tiroteo en la localidad de Isla Mayor. Un grave ataque a un agente precisamente del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) hizo saltar todas las alarmas.

Otros dos agentes resultaron heridos de bala por unos narcotraficantes que ya no tienen miedo a abrir fuego ante la autoridad policial.

"Es evidente que han subido un peldaño el nivel de violencia. No es una buena señal, y eso lo sabemos todos", continúan estas mismas fuentes.

El pasado fin de semana se produjo otra situación similar en el río, en este caso entre un grupo de pilotos de narcolanchas y la Guardia Civil a la altura de Trebujena.

El Grupo de Acción Rápida (GAR) estuvo apoyado por algunos integrantes de la Unidad Especial de Intervención (UEI) y el helicóptero de Servicio Aéreo del Instituto Armado.

Las embarcaciones del narco, seis en total, huyeron al ver aparecer a los agentes mientras les disparaban. El vídeo de la persecución fue grabado por los propios narcotraficantes.

Aunque detuvieron a cuatro personas y decomisaron dos narcolanchas, los lancheros no tuvieron problema en abrir fuego, hiriendo a tres agentes.

Un reciente informe de Europol ha lanzado una alerta internacional sobre la situación en el Guadalquivir. "Al entrar en la costa andaluza, las redes criminales utilizan este río para transportar la cocaína tierra adentro y distribuirla. El uso de esta ruta atrae a nuevos actores criminales a la zona y, con ellos, la capacidad y la disposición para usar la violencia para protegerlos".

La agencia policial comunitaria se hace así eco de la alarma de unidades como la UDYCO Central de la Policía Nacional o la UCO de la Guardia Civil, desde donde llevan más de un año alertando de que el río se ha convertido "en una verdadera autopista de la droga".