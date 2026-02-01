Irene Montero, tras pactar con Sánchez la regularización: "Ojalá podamos barrer a los fachas y reemplazarlos por migrantes"

Irene Montero, durante el acto de Podemos de este sábado en Zaragoza. E. E.

Podemos celebra como una "victoria" la regularización extraordinaria de inmigrantes sin papeles aprobada por el Gobierno de España y anuncia que trabajará para conseguir que puedan votar facilitando su nacionalización o cambiando la ley que regula el derecho al voto.

Así lo ha asegurado la eurodiputada y secretaria política de la formación, Irene Montero, que ha defendido la "teoría del reemplazo": "Ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante, con gente trabajadora", ha proclamado.

Montero participó este sábado en Zaragoza en un mitin de Podemos dentro de la campaña electoral del 8F junto a la secretaria general y diputada Ione Belarra; la candidata de Podemos-Alianza verde a la Presidencia del Gobierno de Aragón, María Goikoetxea; el cabeza de lista por Huesca, José Ángel Pérez Marcuello; el coordinador federal de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde; y la periodista de Canal Red Laura Arroyo.

La eurodiputada de Podemos ha reivindicado que "papeles son derechos" y que no se trata de "un regalo" a los migrantes, sino de una "deuda pendiente" porque "ningún ser humano es ilegal", como sí lo es, según ha puesto como ejemplos, "pedir dinero para las víctimas de la dana y quedártelo, como ha hecho la juventud de Vox, o pagar tu sede con dinero negro y hacer una amnistía fiscal para los ricos". Y ha pedido "por favor" a las personas "migrantes y racializadas" que "no nos dejen solas con tanto facha".

"Hemos conseguido papeles y ahora vamos a por la nacionalidad o a cambiar la ley para que puedan votar", ha asegurado.

Por ello, se ha mostrado favorable al "reemplazo", "el de fachas, racistas y vividores", con la gente trabajadora de este país, "tenga el color de piel que tenga", ha aclarado después de aludir a las deportaciones de Estados Unidos, el "miedo" con el que asegura también viven los inmigrantes sin papeles en España y de cargar contra quienes "rabian" y "derraman lágrimas" por este acuerdo, como el líder de Vox, Santiago Abascal.

Montero le ha identificado como un "macho ibérico" y "un señorito que vive de los demás" y que quiere pasearse en un caballo "porque eso de lavar los platos no le pega" y "seguir teniendo esclavos y esclavas para él y después decir que es muy español y mucho español, tanto que habla de las paguitas".

Unas valoraciones que ha sostenido con el dato de que "el 20% más rico de la población en España se lleva más del 30% de las ayudas públicas y el 20% más pobre solo el 12%". De ahí que haya criticado que el sistema está diseñado para que la gente de abajo "cree la riqueza" y la gente de arriba "se lo lleve crudo".

‼ Irene Montero pide el voto migrante tras la regularización y lanza su "teoría del reemplazo": "Ojalá podamos barrer de fachas este país con gente migrante"



La dirigente de Podemos defiende que, tras conseguir papeles, el siguiente paso debe ser facilitar su acceso al voto pic.twitter.com/AeHNKUvH9y — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) January 31, 2026

En esa misma línea, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha criticado lo que considera un "sufragio censitario" frente al que ha llamado a lograr el derecho al voto de los migrantes porque "si vives aquí, tienes que tener derecho a votar aquí, para que sepas a dónde van tus impuestos".

Bajo la creencia en el "humanismo" y en que "somos un único pueblo, el pueblo humano", Podemos defenderá los derechos de todos, "cueste lo que cueste".

La diputada de los morados ha mostrado al público asistente un botecito "casi lleno" en el que viene recogiendo "lágrimas de fachas y racistas" tras el acuerdo de regularización masiva.

"Están rabiosos. Querían a la gente migrante y racializada debajo del zapato, sin derechos, precarizada, teniendo que aceptar cualquier condición laboral en el trabajo, pero con Podemos no", ha valorado antes de instar a los inmigrantes a que "se levanten y trabajen con nosotras por un país decente, por los servicios públicos, que vayan para arriba y que se metan en política".

En el activismo político se ha declarado la periodista de Canal Red Laura Arroyo, que ha criticado a quienes tienen poder y se conforman con "escribir un tuit o acudir a una manifestación" y, en ese sentido, ha reivindicado la valía de los cuatro escaños de Podemos, "que esta semana han hecho más que cinco ministerios, más que 100 escaños".

