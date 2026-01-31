El Gobierno de España celebra el anuncio de amnistía en Venezuela y anima a que entre en vigor "con rapidez"

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno español celebra la declaración de una ley de amnistía general en Venezuela anunciada por Delcy Rodríguez. La ley de amnistía está dirigida a presos políticos venezolanos y se produce tras recientes excarcelaciones que las ONG cifran en más de 700 personas. España expresa su deseo de que la ley entre en vigor rápidamente y se muestra dispuesta a acompañar a Venezuela en esta nueva etapa.

El Gobierno español ha celebrado este sábado la declaración en Venezuela de una ley de amnistía general anunciada por su presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y expresado su deseo de que entre en vigor con celeridad.

Rodríguez anunció esta ley de amnistía para los presos políticos que permanecen en las cárceles de Venezuela, en medio de las excarcelaciones que se han sucedido tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y que las ONG cifran ya en más de 700 personas.

En este contexto, "el Gobierno de España da la bienvenida al anuncio de la presidenta encargada de Venezuela de una ley de amnistía general en el país desde 1999 hasta la actualidad", según un comunicado publicado este sábado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

"España anima a que la ley se concrete con rapidez", ha añadido Exteriores, antes de declarar que "España está dispuesta a acompañar a Venezuela en esta nueva etapa".

