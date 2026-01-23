Adif se prepara para asumir el pago de indemnizaciones una vez descartada la teoría del bogie como causa del accidente
El último informe de Seguridad Ferroviaria pide más "vigilancia" por el "control inadecuado de materiales" de los contratistas
-
Los trabajos por el accidente en Adamuz entran en una nueva fase cinco días después
Ls trabajos en Adamuz (Córdoba) entran en una nueva fase cinco días después del accidente ferroviario, una vez que han sido localizadas las 45 víctimas mortales, cuya desaparición había sido denunciada, y cuando la Guardia Civil ha entregado el primer atestado al juzgado tras concluir la inspección de la zona.
Con el hallazgo de dos cadáveres este jueves, que han aparecido debajo del tren Alvia, ya no habría ninguna persona desaparecida pendiente de localizar, de acuerdo con las denuncias presentadas por los familiares.
La investigación sobre las causas del siniestro continúa, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha apuntado a la posibilidad de que el origen esté en la infraestructura y en la vía.
La Guardia Civil ha terminado la inspección del lugar donde ocurrió el accidente y ha entregado ya un primer atestado al juzgado.
El juzgado de Montoro (Córdoba) ha recibido ya nueve denuncias de afectados o familiares y siete peticiones de entidades, organizaciones o partidos para personarse en la causa.
-
Actualización de cifras de Adamuz: los 45 fallecidos ya están identificados y 29 personas siguen ingresadas, siete en la UCI
El servicio de criminalística de la Guardia Civil ha concluido ya la identificación de las 45 víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, tras la conclusión de las autopsias.
Siguen ingresadas 29 personas (26 adultos y tres niños) tras cuatro últimas altas hospitalarias. Siete heridos están en diferentes unidades de cuidados intensivos (UCI).
-
Sánchez promete "transparencia y lealtad" en la gestión de los accidentes de Adamuz y Gelida y asume las responsabilidades
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el Ejecutivo gestionará los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) con "transparencia y lealtad institucional" y ha asumido todas las responsabilidades.
Además, ha prometido que trabajará por restablecer la confianza en la alta velocidad tras la tragedia de Adamuz en la que han muerto 45 personas.
En una rueda de prensa tras la reunión del Consejo Europeo, en Bruselas, Sánchez ha trasladado su apoyo a las víctimas de los dos accidentes. "Quiero que sepan que el Estado en su conjunto va a hacer todo lo que esté en su mano para ayudarles", ha manifestado.
Preguntado por si el Gobierno asume responsabilidades sobre los dos accidentes mortales, el presidente ha respondido que "asumimos todas, como estamos haciendo desde el primer momento de la tragedia".
-
Rodalies restablece por completo el servicio en Cataluña tras 48 horas sin trenes
Rodalies ha anunciado esta madrugada el restablecimiento completo del servicio de cercanías de Cataluña desde el inicio de este viernes, tras dos días suspendido por el accidente mortal de Gelida (Barcelona).
"Desde el inicio día de hoy se restablece el servicio de Rodalies de Catalunya", ha informado la entidad en sus redes sociales.
Rodalies puso en marcha en la noche del jueves la línea R2 norte, entre el Aeropuerto de Barcelona y Maçanet-Massanes, con la previsión de que este viernes se restableciera el resto del servicio, una vez revisada toda la red y garantizada su seguridad.
Hay que recordar que el servicio estaba interrumpido desde la noche del pasado martes, después de que un tren de la línea R4 chocara contra un muro de contención que había caído a la vía a causa de las fuertes lluvias en Gelida. En este accidente murió un maquinista en prácticas y 37 personas resultaron heridas de diversa consideración.