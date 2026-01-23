Ls trabajos en Adamuz (Córdoba) entran en una nueva fase cinco días después del accidente ferroviario, una vez que han sido localizadas las 45 víctimas mortales, cuya desaparición había sido denunciada, y cuando la Guardia Civil ha entregado el primer atestado al juzgado tras concluir la inspección de la zona.

Con el hallazgo de dos cadáveres este jueves, que han aparecido debajo del tren Alvia, ya no habría ninguna persona desaparecida pendiente de localizar, de acuerdo con las denuncias presentadas por los familiares.

La investigación sobre las causas del siniestro continúa, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha apuntado a la posibilidad de que el origen esté en la infraestructura y en la vía.

La Guardia Civil ha terminado la inspección del lugar donde ocurrió el accidente y ha entregado ya un primer atestado al juzgado.

El juzgado de Montoro (Córdoba) ha recibido ya nueve denuncias de afectados o familiares y siete peticiones de entidades, organizaciones o partidos para personarse en la causa.